Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Page Match è la funzione sperimentale con cui Spotify punta a far dialogare libri fisici e audiolibri senza perdere il segno.

Spotify sta sperimentando una nuova funzione pensata per chi alterna la lettura su carta all’ascolto in cuffia. Si chiama Page Match e mira a collegare in modo diretto i libri fisici alle rispettive versioni in audiolibro disponibili sulla piattaforma.

Libri e audiolibri sincronizzati su Spotify

La funzione è emersa dall’analisi del codice dell’app Spotify, nella versione 9.1.18.282. Al momento non è attiva né è stata presentata ufficialmente, ma le stringhe individuate da Android Authority delineano con una certa chiarezza l’idea alla base del progetto. L’obiettivo è permettere agli utenti di passare dal libro cartaceo all’audiolibro senza perdere il punto, e di compiere lo stesso percorso anche in senso inverso.

Il funzionamento ruota attorno all’uso della fotocamera dello smartphone. Inquadrando una pagina del libro, l’app sfrutta sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri per leggere il testo e abbinarlo al passaggio corrispondente nell’audiolibro, avviando la riproduzione dal punto corretto. Quando l’ascolto viene interrotto, Page Match dovrebbe indicare anche la pagina del volume cartaceo da cui riprendere la lettura.

Come funziona Page Match?

Dalle descrizioni presenti nel codice, la funzione risulta etichettata come sperimentale. Una volta completato l’abbinamento tra testo e audio, i progressi possono essere salvati nella libreria dell’utente e recuperati in un secondo momento.

Se il sistema non riesce a riconoscere correttamente una pagina, l’app invita a scansionare un passaggio vicino, segnalando in modo quasi esplicito i limiti del riconoscimento automatico.

Un aspetto centrale riguarda l’accesso ai contenuti. Page Match sembra funzionare solo nel caso in cui l’audiolibro sia già sbloccato o acquistato su Spotify. In caso contrario, l’utente viene invitato a procedere all’acquisto prima di poter utilizzare la funzione.

Il confronto con Amazon è inevitabile. Il servizio Whispersync consente da tempo di sincronizzare ebook Kindle e audiolibri Audible, ma resta confinato all’ecosistema digitale. L’approccio di Spotify, almeno nelle intenzioni, prova invece a includere anche i libri cartacei, ampliando le possibilità di passaggio tra formati diversi. In sintesi, Whispersync permette di passare senza interruzioni dalla lettura di un eBook Kindle all’ascolto della sua versione audiolibro, sincronizzando automaticamente il punto di lettura e di ascolto.

Le incognite tecniche

Restano tuttavia alcune incognite di natura tecnica. Le differenze tra edizioni e impaginazioni dello stesso libro potrebbero rendere complessa l’associazione precisa delle pagine, soprattutto nel passaggio dall’audio alla carta. Al momento non è chiaro come Spotify intenda gestire queste variabili.

Quando esce Page Match di Spotify?

Per ora non ci sono indicazioni su una possibile data di lancio né sulla certezza che Page Match venga effettivamente rilasciata al pubblico. Qualora dovesse arrivare, la disponibilità sarebbe probabilmente limitata ai Paesi in cui Spotify (che è sempre più social e connesso) offre già gli audiolibri, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e gran parte dell’Europa.

Non resta quindi che attendere per capire se e quando questa funzionalità vedrà davvero la luce. Gli indizi emersi finora, a partire dalle stringhe di codice individuate nell’app, suggeriscono che il progetto sia in una fase già piuttosto avanzata e che l’idea alla base di Page Match sia più di una semplice sperimentazione concettuale. Resta però da vedere se Spotify deciderà di portare questa integrazione tra carta e audio fino al rilascio pubblico.