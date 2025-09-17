Spotify, anche per gli utenti free arriva la funzione più amata
Spotify ha aggiornato la versione gratuita dell’app: ora gli utenti free possono scegliere e riprodurre qualsiasi brano senza più l’obbligo dello shuffle
In sintesi
- Gli utenti free di Spotify possono finalmente scegliere qualsiasi brano, album o playlist senza vincoli di riproduzione casuale
- La novità avvicina l’esperienza gratuita a quella Premium, con un impatto importante per milioni di ascoltatori in tutto il mondo
Per anni, chi utilizzava Spotify nella versione gratuita ha dovuto accettare limiti importanti: niente scelta diretta dei brani e riproduzione vincolata alla modalità shuffle. Una differenza netta rispetto agli utenti Premium, che potevano decidere liberamente cosa ascoltare e quando.
Con l’ultimo aggiornamento, Spotify ha deciso di cambiare rotta. Gli utenti free possono finalmente riprodurre subito qualsiasi brano, senza più vincoli. Restano ovviamente le pubblicità, ma l’esperienza d’uso diventa molto più simile a quella degli abbonati. Una novità importante, anche se una delle funzioni più attese di Spotify da ottobre arriverà solo per gli utenti Premium: si tratta dell’audio modalità Lossless, che promette di migliorare la qualità audio di riproduzione.
Cosa cambia per chi ha usa Spotify senza abbonamento
La novità riguarda milioni di persone che usano l’app di streaming audio senza pagare un abbonamento. Ora si potrà scegliere direttamente un brano, un album o una playlist e riprodurli all’istante. Non ci saranno più limiti di skip o casualità forzata, cioè si dice addio alla modalità shuffle obbligatoria: il controllo torna nelle mani degli ascoltatori.
Questa scelta rappresenta una svolta storica per Spotify, perché riduce la distanza tra la versione gratuita e quella a pagamento, aumentando la soddisfazione degli utenti e rendendo il servizio più competitivo.
Come attivare la nuova funzione anche se hai un piano free
Per avere accesso alla novità è necessario aggiornare Spotify all’ultima versione disponibile su Android e iOS. Dopo l’update, comparirà il pulsante di riproduzione immediata in tutte le sezioni dell’app, dalle playlist alle pagine degli artisti.
Chi non trova ancora l’opzione deve solo avere un po’ di pazienza: il rollout sarà graduale e raggiungerà tutti gli account free nel corso delle prossime settimane.
Spotify free senza shuffle obbligatorio, perché è importante per gli utenti
Con questa modifica, l’esperienza di ascolto gratuita cambia radicalmente. Nonostante le interruzioni pubblicitarie, la possibilità di scegliere liberamente le canzoni avvicina Spotify free al modello Premium. Per gli utenti significa più controllo, meno frustrazione e una maggiore libertà musicale.
Per Spotify, invece, è una mossa strategica: fidelizzare chi usa la versione gratuita, aumentare il tempo di permanenza sulla piattaforma e, allo stesso tempo, incentivare il passaggio a Premium puntando sulla qualità dell’esperienza.