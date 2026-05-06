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Spotify introduce il fitness nell’app: allenamenti guidati, playlist e istruttori per trasformare musica e benessere in un’unica esperienza.

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Spotify ha lanciato una sezione fitness dentro l'app che unisce musica, podcast e allenamenti guidati per il benessere digitale.

L'offerta include sessioni per corsa, forza, yoga e meditazione, con programmi, istruttori e contenuti scaricabili per l'offline.

In alcuni mercati è integrato Peloton per gli utenti Premium, mentre in Italia l'esperienza resta parziale ma promettente.

Spotify amplia i suoi orizzonti e introduce una sezione dedicata al fitness, trasformandosi in qualcosa di più di una semplice app musicale. Tra playlist, istruttori e allenamenti guidati, la piattaforma prova a entrare nel mondo del benessere digitale, con un’offerta che cambia però da paese a paese.

Spotify entra nel mondo del fitness

L’idea non nasce dal nulla: musica e allenamento vanno da sempre a braccetto. Spotify ha deciso di formalizzare questo legame inserendo una nuova area dedicata al fitness direttamente dentro l’app.

Accanto a musica, podcast e audiolibri, ora compare una sezione progettata per chi vuole allenarsi seguendo contenuti guidati. Non si tratta solo di accompagnare la corsa con una playlist energica, ma di proporre un’esperienza più strutturata, con programmi e istruttori.

Chi cerca un’alternativa alle classiche app di allenamento potrebbe quindi trovare in Spotify fitness una soluzione interessante, soprattutto per la comodità di avere tutto nello stesso ambiente.

Cosa cambia davvero

La novità principale riguarda l’introduzione di sessioni guidate, che includono diverse tipologie di attività. Si va dalla corsa all’aperto agli esercizi di forza, passando per yoga, meditazione e allenamenti a corpo libero.

In alcuni mercati, Spotify ha integrato anche i contenuti di Peloton, una piattaforma già affermata nel fitness digitale. Qui gli utenti Premium possono accedere a oltre mille lezioni on demand, senza pubblicità e con istruttori professionisti.

In Italia, però, questa integrazione non è ancora disponibile. Questo significa che gli utenti italiani avranno comunque accesso a playlist curate e contenuti realizzati da creator wellness, ma senza il catalogo completo di Peloton.

Resta comunque un passo importante verso un’offerta più ampia, che rende l’app fitness Spotify una realtà concreta, anche se ancora parziale nel nostro paese.

Come usare la nuova funzione fitness

Accedere agli allenamenti è piuttosto semplice e non richiede particolari configurazioni. Basta entrare nella sezione di ricerca dell’app e digitare “fitness”, oppure navigare nella voce “Sfoglia tutto” per trovare i contenuti dedicati.

Una volta dentro, si possono esplorare diverse categorie e scegliere tra:

video in evidenza

playlist tematiche

istruttori da seguire

Ogni sessione include dettagli utili, come il tipo di allenamento e l’eventuale attrezzatura necessaria. È possibile anche regolare la velocità di riproduzione, saltare avanti o indietro e navigare tra i capitoli, rendendo l’esperienza più flessibile.

Gli allenamenti possono essere salvati nella propria libreria o scaricati per l’uso offline, una funzione utile per chi si allena senza connessione, magari all’aperto.

Differenze tra utenti gratuiti e Premium

Non tutti avranno la stessa esperienza. Spotify distingue chiaramente tra utenti gratuiti e abbonati Premium.

I primi possono accedere a una selezione di contenuti, principalmente playlist e materiali dei creator. Gli utenti Premium, invece, hanno un’esperienza più completa, con l’assenza di pubblicità e, nei mercati supportati, l’accesso alle lezioni Peloton.

Questo modello ricalca quanto già visto per la musica, ma applicato al mondo del fitness.

Un passo verso il benessere digitale

L’ingresso nel settore del fitness è una scelta strategica. Spotify prova a diventare un punto di riferimento per il tempo libero, includendo anche il benessere personale.

Per ora, l’esperienza in Italia è ancora limitata rispetto ad altri paesi, ma rappresenta comunque un primo passo. E per molti utenti, potrebbe bastare: avere musica e allenamenti nello stesso posto è una comodità che può fare la differenza nella routine quotidiana.