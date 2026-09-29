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Spotify registra un forte aumento delle segnalazioni e conferma i problemi. La causa non è ancora nota: il servizio resta sotto osservazione.

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Spotify ha registrato un forte disservizio nel pomeriggio del 29 settembre 2026, con migliaia di segnalazioni arrivate rapidamente su Downdetector.

L'azienda ha confermato il problema tramite Spotify Status su X e ha avviato le verifiche, mentre gli utenti segnalano errori nell'app e nei contenuti.

Non è ancora nota la causa del down né ci sono indicazioni sui tempi di ripristino, mentre le segnalazioni hanno iniziato a diminuire dopo il picco.

Spotify sta registrando problemi di funzionamento nel pomeriggio di martedì 29 settembre 2026. Le segnalazioni su Downdetector sono cresciute rapidamente e alle ore 16 italiane avevano superato quota 19.000.

Il disservizio non si presenta allo stesso modo per tutti. Alcuni utenti segnalano difficoltà nell’utilizzo dell’app, mentre altri non riescono a riprodurre correttamente i contenuti. In alcuni casi compaiono anche messaggi di errore durante l’accesso al servizio.

Spotify down oggi, l’azienda conferma i problemi

Spotify, l’app dedicata alla musica, ha confermato il malfunzionamento attraverso l’account Spotify Status su X. La società ha fatto sapere di essere a conoscenza dei problemi e di aver avviato le verifiche.

Al momento non è stata comunicata la causa del down, né sono arrivate indicazioni ufficiali sui tempi necessari per il completo ripristino del servizio.

Le segnalazioni su Downdetector hanno superato quota 20.000 nel momento di maggiore intensità rilevato, per poi cominciare a diminuire. I dati della piattaforma si basano sulle segnalazioni inviate dagli utenti e non indicano quindi il numero complessivo delle persone coinvolte.

Articolo in aggiornamento.