Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Spotify contro l’invasione dei contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale. Per tutelare gli utenti e difendere i creatori in carne e ossa, il colosso svedese dello streaming ha introdotto ufficialmente il bollino “verificato” anche per i podcast, mossa resa necessaria dai numeri registrati negli ultimi tempi. Audio sintetici e cloni vocali stanno letteralmente invadendo la piattaforma, che ha deciso di correre ai ripari.

L’invasione dell’IA su Spotify

La diffusione globale degli strumenti di IA generativa ha abbattuto i costi di produzione, ma c’è un rovescio della medaglia che è sotto gli occhi di tutti: ha incentivato la proliferazione selvaggia di show sintetici di bassa qualità, definiti in gergo AI slop (letteralmente, “spazzatura da IA”).

Secondo i dati del Podcast Index, nei primi giorni di maggio 2026 i canali generati interamente da Intelligenze Artificiali hanno rappresentato ben il 35,4% delle nuove attivazioni totali, con picchi che hanno sfiorato il 39%. Parliamo di una produzione che avviene ormai su scala industriale: basti pensare che un’unica organizzazione, sfruttando l’automazione algoritmica, è stata in grado di pubblicare la bellezza di circa 10.000 show differenti.

È un rischio reale per una piattaforma come Spotify: questo trend mette sempre più a repentaglio la fiducia degli utenti, perché diventa sempre più difficile capire se la voce che stanno ascoltando appartenga a un essere umano oppure a un software.

Come funziona il badge “Verified by Spotify”?

Mentre Amazon lancia gli Alexa Podcasts, consentendo di fatto agli utenti di generare contenuti a proprio piacere con l’IA, Spotify ha deciso di seguire la rotta inversa. Così, per fare ordine nel suo immenso catalogo di oltre 7 milioni di titoli, ha esteso ai podcast lo stesso badge verde chiaro con la spunta già introdotto ad aprile 2026 per i profili dei musicisti.

Il bollino “Verified by Spotify” apparirà sia sulla pagina dello show sia direttamente nei risultati di ricerca. Ma attenzione: non si tratta di un badge che può richiedere chiunque o che si può acquistare semplicemente pagando un abbonamento. Per ottenerlo, lo show deve superare una rigida selezione algoritmica basata su tre pilastri fondamentali, a cominciare dall’attività di ascolto. In sostanza, Spotify analizza il comportamento del pubblico sul lungo periodo, escludendo canali che registrano improvvisi picchi di ascolti anomali generati artificialmente.

Oltre alla questione ascolti, la piattaforma guarda ad altri aspetti: il podcast deve avere una cronologia pulita e rispettare rigorosamente le linee guida della community e deve avere, inoltre, un pubblico reale. Al bando i bot, grazie a severi filtri può stanare e bloccare i flussi di ascolto gonfiati artificialmente.

“Le nostre politiche hanno sempre vietato l’usurpazione d’identità non autorizzata. Oggi ribadiamo questa politica nel contesto dell’Intelligenza Artificiale: Spotify rimuoverà podcast e contenuti che impersonano l’immagine di un altro creator o conduttore senza autorizzazione, sia che si tratti di clonazione vocale tramite IA o di qualsiasi altro metodo”, si legge sul sito di Spotify. E ancora: “Oltre ai nostri canali di segnalazione esistenti per l’uso non autorizzato della voce o dell’identità di un creator, questo rappresenta un passo avanti in un impegno più ampio volto a garantire che i creatori mantengano il controllo e che i fan possano interagire con contenuti che sanno essere autentici e affidabili. Continueremo a rafforzare queste misure di sicurezza nel tempo”.

La politica di Spotify non punta a censurare l’Intelligenza Artificiale a priori, anzi intende incentivarne l’utilizzo come supporto creativo trasparente. Il vero bersaglio sono i furti d’identità e i deepfake vocali: i cloni non autorizzati che sfruttano la familiarità e l’intimità del pubblico con le voci più note del web avranno vita breve.