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Spotify porta gli audiolibri in Italia con un catalogo dedicato e 12 ore mensili incluse per gli abbonati Premium idonei.

Dopo le ore gratuite, l’ascolto potrà proseguire con Audiobooks+, mentre resta disponibile l’acquisto dei singoli titoli.

La piattaforma amplia il servizio in oltre 180 Paesi e aggiorna Page Match con il supporto ai numeri di pagina.

Spotify porta gli audiolibri anche in Italia. La piattaforma ha annunciato un’ampia espansione del servizio, che entro la fine del 2026 passerà dagli attuali 22 mercati a oltre 180 Paesi. Il rollout coinvolge anche il nostro Paese, con un catalogo dedicato in lingua italiana.

La novità interessa direttamente gli abbonati Premium. In Italia, gli utenti idonei avranno infatti 12 ore di ascolto di audiolibri al mese comprese nel proprio piano. Per iniziare ad ascoltare i titoli disponibili su Spotify non sarà quindi necessario sottoscrivere un secondo abbonamento.

Una volta esaurite le ore incluse, sarà possibile ricorrere ad Audiobooks+, il servizio aggiuntivo che permette di aumentare il tempo di ascolto mensile. Spotify non ha ancora comunicato quanto costerà in Italia.

Come funzionano gli audiolibri di Spotify in Italia?

L’espansione annunciata alla Fiera del Libro di Francoforte porterà nei nuovi mercati più di 350.000 titoli. Il catalogo complessivo comprenderà opere in oltre 120 lingue, con una nuova offerta dedicata anche all’italiano.

Secondo le informazioni diffuse in occasione del lancio, nella nostra lingua saranno disponibili più di 14.000 titoli. Gli accordi stretti da Spotify con gli editori non saranno esclusivi: gli stessi audiolibri potranno quindi continuare a essere distribuiti anche su altre piattaforme.

In Italia gli audiolibri saranno integrati direttamente in Premium. Gli abbonati idonei potranno ascoltarli per 12 ore al mese senza acquistare un piano separato.

Audiobooks+ sarà invece facoltativo e servirà a chi avrà bisogno di più ore. Rimarrà anche la possibilità di acquistare singolarmente un titolo e conservarne l’accesso. Prezzi e condizioni potranno cambiare a seconda del mercato.

Il modello scelto da Spotify non sarà infatti uguale in tutti i Paesi. In diverse aree dell’Asia e dell’Africa, per esempio, Audiobooks+ sarà la modalità principale per accedere al catalogo in streaming.

Spotify punta sempre di più sugli audiolibri

L’espansione arriva mentre l’ascolto degli audiolibri su Spotify continua a crescere. Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, nell’ultimo anno gli utenti mensili sono aumentati di quasi il 40%, mentre le ore di ascolto sono cresciute di oltre il 30%. Audiobooks+ ha già superato un milione di abbonati. Spotify afferma inoltre che il servizio genera più di 100 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali.

Con l’arrivo nei nuovi Paesi cambia anche Page Match, la funzione introdotta a febbraio che consente di passare dal libro cartaceo o dall’e-book alla versione audio senza perdere il punto della lettura. Più di un milione di persone l’ha già utilizzata. La nuova versione introduce il supporto ai numeri di pagina. Dopo aver scansionato il codice ISBN del libro, l’utente potrà indicare la pagina raggiunta e trovare il punto corrispondente nell’audiolibro.

Per gli utenti italiani, quindi, non sarà necessario pagare un altro abbonamento oltre a Premium per iniziare ad ascoltare gli audiolibri. Le 12 ore mensili saranno incluse per gli utenti idonei e consentiranno di ascoltare un bel po’ di contenuti (considerando che un audiolibro da 300 pagine dura in media tra le 8 e le 10 ore di ascolto a velocità normale). Audiobooks+ servirà invece a chi vorrà aumentare il tempo a disposizione, ma il prezzo dell’add-on per l’Italia non è stato ancora comunicato.