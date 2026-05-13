Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Spotify

Spotify compie i suoi primi 20 anni di attività. Per celebrare al meglio l’evento, la piattaforma ha annunciato il debutto di Spotify 20: Party of the Year(s). Si tratta di una nuova sezione dell’applicazione che permette di scoprire le canzoni più ascoltate di sempre con il proprio account.

A differenza dell’annuale Wrapped, che rappresenta una fotografia dell’ultimo anno, in questo caso è possibile accedere ai brani più ascoltati fin dalla creazione dell’account, che per molti utenti inizia ad avere diversi anni.

Questa nuova funzione permette di creare una playlist da avere sempre nella propria libreria, in modo da poter riascoltare facilmente i brani preferiti riprodotti con maggior frequenza in passato. Ecco come accedere a questa lista.

I brani più ascoltati

Per scoprire la nuova lista Spotify 20: Party of the Year(s) è sufficiente accedere all’applicazione del servizio con il proprio account dallo smartphone o dal tablet. Direttamente nella scheda Home dell’applicazione sarà possibile trovare un riferimento alla nuova sezione, realizzata dalla piattaforma per celebrare i suoi primi 20 anni di attività.

Basta premere sull’icona per accedere alla sezione che in italiano viene chiamata come “La tua festa”. In questo modo è possibile accedere a varie schede dedicate all’attività del proprio account, dalla data di creazione al primo brano riprodotto passando per l’artista più ascoltato.

Al termine del carosello si ha la possibilità di salvare la playlist con i 120 brani più ascoltati che sarà poi disponibile in La tua libreria in modo da poter essere ascoltata in qualsiasi momento. Si tratta di un modo semplice ed efficace per riscoprire i brani preferiti.

Nella playlist, i brani saranno riepilogati per numero di ascolti, in modo da consentire a ogni singolo utente la possibilità di tenere traccia delle canzoni più ascoltate con il proprio account, fin dalla sua creazione e non su base annuale come avviene, invece, con il ben noto Spotify Wrapped, una funzione che ha reso l’app sempre più social.

Si tratta di un’iniziativa sicuramente interessante: Spotify ha messo a disposizione dati che non sono normalmente disponibili per gli utenti e che consentono di creare una cronologia di ascolto “storica” per il proprio account. Si tratta di un modo sicuramente interessante per riscoprire i propri gusti musicali e i brani preferiti.

Ricordiamo che, di recente, l’applicazione dedicata al mondo della musica ha introdotto anche funzioni dedicate al fitness.

Come condividere la playlist

La playlist e le varie informazioni relative al proprio account possono essere condivise direttamente entrando nella sezione Spotify 20: Party of the Year(s), dalla Home page dell’applicazione. In questo modo è possibile condividere anche un’immagine, in modo simile a quanto avviene con Spotify Wrapped.

In alternativa, la playlist con i 120 brani più ascoltati sarà sempre accessibile da La tua libreria. Una volta entrati nella playlist, quindi, basterà premere sui tre puntini, al di sopra dell’elenco dei brani, e poi su Condividi per avviare la condivisione dell’intera playlist con altri utenti.

Per scoprire tutti i dettagli su questa nuova funzione non vi resta che accedere subito a Spotify.