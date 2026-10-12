Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

123RF

Forse non sapete che viene definite in questo modo, spoofing, ma molto probabilmente lo avete subito. Avete presente quando vi contattano quei call center che fin da subito vi risultano sospetti? È capitato numerose volte e spesso a spingervi a rispondere è il numero italiano.

Ecco, quello può essere falsificato con una pratica scorretta, che è appunto il meccanismo dello spoofing. Nella maggior parte dei casi ci sono persone dall’altra parte che tentano di farvi sottoscrivere un contratto in maniera irregolare. Come? Vaneggiando di problematiche, accordi privati tra società, aumenti di costo e così via.

In questo clima complesso, Agcom ha presentato il conto a due società: Retelit Digital Services e Tekmind. Dovranno pagare un totale di 822.500 euro per non avere attuato i controlli previsti sull’uso delle numerazioni telefoniche.

Truffa dello spoofing: multa di Agcom

Come detto, 822.500 euro è il totale, che è diviso in maniera tutt’altro che paritaria tra Retelit Digital Services e Tekmind. Valutando le responsabilità, la prima dovrà pagare 700mila euro e la seconda 122.500 euro.

Avrebbero dovuto attuare delle misure di controllo previste sull’uso delle numerazioni. Di fatto l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contesta questa mancata azione. Il loro operato è stato vigilato a lungo, a partire da novembre 2025, sulla base di svariate segnalazioni.

Nello specifico, parlando di obblighi degli assegnatari dei numeri telefonici, avrebbero dovuto verificare la correttezza di tutte le numerazioni sfruttate dai vari call center attivi. Sguardo specifico in questo caso proprio all’uso della tecnica dello spoofing, ormai diffusissima. Avrebbero poi dovuto gestire in maniera attiva e attenta quelle assegnate, presidiando l’intera filiera.

Questa è la valutazione di Agcom ma, chiaramente, si tratta del primo step in un lungo processo. Non si è fatta attendere infatti la replica di Retelit:

Questo provvedimento è inatteso sia nell’esito che nell’entità, sulla quale l’azienda di riserva le opportune valutazioni

L’azienda tiene a sottolineare di non poter “svolgere né commissionare alcuna attività di telemarketing via call center per la vendita dei propri servizi”. La sua attività “si limita alla sola cessione in uso ad altri operatori telefonici autorizzati di numerazioni telefoniche”.

Cos’è lo spoofing telefonico

Spiegato in breve, certo, ma è il caso d’essere quanto più scrupolosi possibile. Del resto in casi del genere si parla spesso della salvaguardia dei soldi degli utenti. Lo spoofing è quel trucco tecnologico che altera il numero di chi chiama.

Le cifre che vedete sul display del telefono, dunque, non corrispondono a quelle reali. Magari c’è un bel +39 o anche un prefisso della vostra area, e invece è tutt’altro. La truffa ha inizio ancor prima di rispondere, dunque.

L’Agcom è in prima linea in questo campo. Ha infatti imposto agli operatori dei filtri sulle chiamate internazionale che si presentano con numerazioni italiane. Ecco i risultati:

bloccate circa 192 milioni di chiamate dall’estero con numero italiano nei primi 8 mesi del 2026;

790mila chiamate illecite al giorno stoppate;

148 milioni di chiamate con numero mobile italiano fermate sui cellulari;

38 milioni di chiamate con numero fisso nazionale italiano fermate sui cellulari.

Guardando al periodo precedente al 19 novembre 2025 (data d’ingresso del blocco), il risultato è chiarissimo: un calo del 95%, da 26,8 milioni a 1,2 milioni al giorno.