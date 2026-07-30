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Splatoon Raiders è disponibile su Nintendo Switch 2: la formula della celebre saga è stata riadattata per single player e funziona benissimo. Ecco le migliori build e i consigli per giocarlo al meglio

Comunicato stampa Nintendo

Splatoon Raiders è un looter shooter single player divertentissimo;

Le varie combinazioni di congegni e potenziamenti favoriscono una rigiocabilità infinita;

È perfetto per essere giocato in vacanza, grazie a partite rapide e poco impegnative.

C’è un solo modo per descrivere Splatoon Raiders: maledettamente divertente. La struttura di gioco funziona talmente bene che le ore volano senza che me ne accorga, e va a compensare anche alcuni aspetti un po’ più carenti dello sparatutto Nintendo.

L’iterazione single player della celebre saga per Nintendo Switch 2 funziona alla grande, poggiando su solide basi di gameplay e soprattutto su un’ottimizzazione sorprendente.

Ho avuto modo di giocarci grazie a un codice fornitomi dalla Grande N, e dopo ore e ore passate a splattare Salmonoidi e inchiostrare ovunque per i livelli, ho testato alcune build e strategie particolarmente efficaci.

I tre serbatoi: rapido, potente, tattico

Innanzitutto, bisogna distinguere tre tipi di approcci che corrispondono ai tre serbatoi di inchiostro che possiamo equipaggiare: veloce, potente e tattico. Come suggeriscono gli stessi nomi, il primo predilige la rapidità di spostamento e la capacità di fuggire da situazioni spinose; il secondo punta tutto sulla forza bruta, con congegni che infliggono elevati danni; il terzo si basa principalmente sul controllo del campo.

Approfondiremo quindi tre build diverse, una per ogni serbatoio, e quindi una per ogni stile di gioco. È importante sottolineare che ciascuna build non è detto che funzioni per ogni situazione, quindi se incontrate difficoltà provate un altro approccio.

Build serbatoio rapido

Partiamo dalla build rapida, che è quella che si basa di più sull’elusività e meno sull’attacco: è infatti la meno potente delle tre, in termini di quantità di danni, ma permette di muoversi agilmente nel campo di battaglia e quindi richiede una certa abilità.

I congegni da equipaggiare per questa build sono:

Scarpe esplosive

Rotorang

Il primo permette di allontanarsi rapidamente ed infliggere elevati danni ad area, il secondo offre un buon supporto nell’attaccare i Salmonoidi. In alternativa, si può sostituire il Rotorang con uno Sparacavo, altrettanto utile per allontanarsi dai pericoli e infliggere danni.

Quanto ai componenti per i congegni, per le Scarpe esplosive funzionano molto bene:

Attacco esplosivo +

Zona esplosione +

Salto esplosivo

Congelamento

Per Rotorang:

Attacco in uscita +

Attacco di ritorno +

Rotazione persistente

Esplosione aggiuntiva

Una volta potenziato al massimo il serbatoio, è possibile equipaggiare un terzo congegno anche tra quelli del serbatoio tattico: una buona scelta può essere la Ciclelica con componente Levitazione, che garantisce maggiore elusività.

Build serbatoio potente

Il serbatoio potente è quello che permette di infliggere maggiori danni senza preoccuparsi troppo del posizionamento del personaggio.

I congegni più efficaci sono:

Splatelliti

Guanto meteora

Il primo permette di inchiostrare continuamente il terreno, soprattutto con l’Attivazione automatica, e questo fa sì che abbiamo maggiore spazio di manovra anche per allontanarci rapidamente. Inoltre infligge continuamente danni. Il secondo scatena una vera e propria esplosione nel punto di atterraggio, provocando danni enormi.

I componenti suggeriti per gli Splatelliti sono:

Attacco Splatelliti +

Area Splatelliti +

Danno verticale

Gittata orbitale +

Più Splatelliti

Per il Guanto meteora:

Attacco esplosivo +

Zona esplosione +

Bonus attacco in caduta +

Altezza salto +

Salto rapido

Alla massima potenza è possibile equipaggiare anche un congegno del serbatoio rapido: per massimizzare ancora di più i danni del Guanto meteora, il Saltobomba può essere una buona idea, siccome permette di arrivare ancora più in alto e provocare danni maggiori all’atterraggio.

Build serbatoio tattico

Il serbatoio tattico è quello che consente di avere un maggior controllo del campo di battaglia, sostanzialmente infliggendo danni grazie al posizionamento dei congegni. È quello meno immediato da usare, ma forse il più potente se padroneggiato.

I migliori congegni da equipaggiare sono:

Cinquina

Pentoletta

Il primo infligge enormi danni sia all’impatto sia nel tempo, attivando anche una serie di effetti utili a tenere a bada i Salmonoidi; il secondo offre un supporto in più andando a colpire autonomamente gli avversari.

I componenti migliori per la Cinquina sono:

Attacco colpo diretto +

Attacco scia d’inchiostro +

Gittata +

Esplosione finale

Laser magnetico

Quantità +

Congelamento

Per la Pentoletta suggerisco:

Attacco colpo +

Gittata +

Posizionamento esplosivo

Esplosione finale

Blaster

Riserva extra

Potenziando al massimo questo serbatoio è possibile equipaggiare un terzo congegno anche tra quelli del serbatoio potente: una buona scelta possono essere gli Splatelliti.

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Consigli finali

Un consiglio che vale per tutte le build: Attivazione automatica e Rigenerazione rapida sono utilissimi per ogni congegno, per cui cercate di impostarli quando possibile.

Per quanto riguarda le Virtù dei tesori, quelli che consiglio per ogni build sono Salvavita, Velocità + e Professionista dell’inchiostro; gli altri due slot possono essere occupati da potenziamenti specifici per ogni build.

Ad esempio, per il serbatoio rapido consiglio Ricarica rapida e Recupero in immersione, che potenziano la capacità di sopravvivenza; per il serbatoio potente Attacco + e Resistenza mollusca, per migliorare attacco e difesa; per il serbatoio tattico, Ricarica rapida a mezz’aria e Lunga portata.

Quanto alle armi, non esiste una configurazione specifica per le build: nella mia esperienza, ho riscontrato che quelle più efficaci sono il Blaster, la Lama, l’Ombrello e il Pennello.

Splatoon Raiders è il gioco dell’estate su Nintendo Switch 2

Al netto di una palette cromatica un po’ spenta, un level design non proprio ispiratissimo e delle musiche piuttosto dimenticabili, Splatoon Raiders si può considerare un esperimento più che riuscito. La formula dello sparatutto Nintendo resta alterata nonostante la quasi totale eliminazione del multiplayer, qui presente in forma cooperativa fino a quattro giocatori, ma si arricchisce di una componente looter shooter perfettamente bilanciata.

Insieme a Rhythm Paradise Groove, si tratta di un gioco perfetto da portare con sé durante le vacanze: le partite sono rapide, possono durare anche solo 3 minuti a seconda del livello, e offrono sempre un senso di crescita. La ricerca di armi, tesori e oggetti è stimolante e la possibilità di riaffrontare i livelli precedenti a difficoltà sempre maggiore alimenta la longevità del titolo.

Dopo Pokémon Pokopia, si tratta dello spin off più riuscito su Nintendo Switch 2. È peraltro interessante osservare come l’ultima console Nintendo stia ospitando esperimenti interessanti, oltre a proporre remake come Star Fox.