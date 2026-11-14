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Lo spioncino digitale Ring Door View Cam con videocamera HD 1080p, Wi-Fi e notifiche sullo smartphone oggi è scontato del 73%.

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Se non riesci a vedere chi bussa o vuoi rispondere anche quando non sei vicino alla porta, uno spioncino connesso può aiutarti a gestire le visite da smartphone. Il Ring Spioncino digitale con videocamera è disponibile con uno sconto del 73%.

La videocamera HD a 1080p permette di vedere chi si trova all’ingresso, mentre la connessione Wi-Fi consente di ricevere notifiche sullo smartphone o sul tablet quando qualcuno suona. Puoi anche ascoltare e parlare con i visitatori a distanza oppure inviare una risposta rapida. L’installazione non richiede cablaggi né forature e nella confezione sono inclusi gli strumenti necessari alla sostituzione dello spioncino.

Ring Door View Cam: sconto del 73% sullo spioncino digitale

Il Ring Spioncino digitale con videocamera costa 34,99 euro, con uno sconto del 73% indicato nella scheda dell’offerta. È una soluzione pensata per chi vuole controllare l’ingresso e interagire con i visitatori senza dover raggiungere la porta. La compatibilità è prevista con spioncini standard da 12 a 14 mm e porte con spessore compreso tra 54 e 75 mm: prima dell’acquisto è utile verificare queste misure. La scheda segnala inoltre una prova gratuita di 30 giorni di Ring Home. Le funzioni di salvataggio delle registrazioni fino a 180 giorni e gli avvisi quando viene rilevata una persona richiedono un abbonamento Ring Home, venduto separatamente. Le informazioni disponibili non indicano condizioni di pagamento a rate, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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Lo spioncino Ring con videocamera HD a 1080p e Wi-Fi

Se vuoi sapere chi è alla porta anche quando sei in un’altra stanza o fuori casa, queste caratteristiche rendono lo spioncino utile nella gestione quotidiana delle visite:

Video HD a 1080p : consente di vedere chi si trova all’ingresso, mentre la funzione per ascoltare e parlare permette di comunicare con chi è alla porta anche a distanza.

: consente di vedere chi si trova all’ingresso, mentre la funzione per ascoltare e parlare permette di comunicare con chi è alla porta anche a distanza. Notifiche su smartphone e tablet : ricevi un avviso quando un visitatore suona. Se non puoi rispondere in quel momento, puoi usare una risposta rapida con un messaggio preselezionato.

: ricevi un avviso quando un visitatore suona. Se non puoi rispondere in quel momento, puoi usare una risposta rapida con un messaggio preselezionato. Rilevamento del movimento regolabile : puoi configurare i sensori integrati per controllare e rilevare ciò che ritieni importante.

: puoi configurare i sensori integrati per controllare e rilevare ciò che ritieni importante. Installazione senza cablaggio o forature : sostituisce uno spioncino compatibile e include gli strumenti necessari. Verifica che il foro abbia un diametro da 12 a 14 mm e che la porta sia spessa da 54 a 75 mm.

: sostituisce uno spioncino compatibile e include gli strumenti necessari. Verifica che il foro abbia un diametro da 12 a 14 mm e che la porta sia spessa da 54 a 75 mm. Compatibilità con Alexa : puoi ricevere una notifica quando arriva un visitatore e vedere chi è alla porta con Echo Show.

: puoi ricevere una notifica quando arriva un visitatore e vedere chi è alla porta con Echo Show. Registrazioni con Ring Home: l’abbonamento, venduto separatamente, offre la possibilità di conservare i video registrati fino a 180 giorni e ricevere avvisi quando viene rilevata una persona. La scheda indica una prova gratuita di 30 giorni.

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FAQ Con quali porte è compatibile lo spioncino digitale Ring? È compatibile con porte spesse da 54 a 75 mm e spioncini standard con diametro da 12 a 14 mm. Serve forare la porta per installarlo? No, l’installazione non richiede cablaggio né forature e sono inclusi gli strumenti necessari. Posso parlare con chi suona quando non sono in casa? Sì, puoi vedere, ascoltare e parlare con i visitatori tramite smartphone o tablet. È necessario un abbonamento per salvare le registrazioni? Sì. Il salvataggio dei video fino a 180 giorni e altre funzioni richiedono un abbonamento Ring Home, venduto separatamente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.