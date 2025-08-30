Il vecchio spioncino ora è smart: ecco cosa può fare Ezviz DP2C
Il tradizionale spioncino si reinventa in chiave smart: videocamera Full HD, controllo da remoto, audio a due vie e notifiche in tempo reale.
Per generazioni, lo spioncino è stato uno dei simboli più immediati della sicurezza domestica. Un piccolo foro, una lente e un gesto istintivo per capire se aprire o meno la porta. Ma nell’epoca degli smartphone e delle videocamere connesse, anche questa vecchia abitudine cambia pelle.
Ezviz DP2C è l’evoluzione naturale di uno strumento familiare, trasformato in un dispositivo smart che unisce videocamera, campanello, display interno e connettività Wi-Fi. Pensato per chi vive in appartamento e vuole un maggiore controllo su chi si presenta all’ingresso, è una soluzione discreta ma efficace per migliorare la sicurezza senza dover stravolgere l’impianto di casa.
Questo piccolo gadget si presenta come un normale spioncino, ma è dotato di una videocamera Full HD con visione notturna, un pulsante per il campanello integrato, un display a colori da 4,3 pollici per l’interno e soprattutto la possibilità di ricevere notifiche e video in tempo reale sul proprio smartphone.
La configurazione richiede pochi minuti e non è necessario l’intervento di un tecnico. Il tutto è gestito tramite l’app Ezviz, che permette anche di parlare con chi si trova davanti alla porta.
Spioncino Digitale Ezviz DP2C
Ezviz DP2C è pensato per chi vuole aumentare la sicurezza dell’ingresso con un sistema semplice da installare e facile da usare. Registra video in HD, invia notifiche allo smartphone e consente di rispondere da remoto. Non è perfetto, ma offre molto per il prezzo che costa.
- Facile da installare, senza tecnici
- Videocamera Full HD
- Comunicazione audio bidirezionale
- Notifiche in tempo reale
- Archiviazione su microSD
- Porta di ricarica micro-USB
- Autonomia variabile in base all’uso
- Nessuna certificazione reale intemperie
Ezviz DP2C ha un approccio sobrio ma ben studiato, in grado di adattarsi a qualsiasi porta di casa, specialmente negli ambienti condominiali. La parte esterna è realizzata in lega di zinco e presenta un aspetto opaco e discreto, senza inserti vistosi. Il pulsante per il campanello è integrato, con un piccolo LED che indica lo stato di funzionamento. Subito sopra c'è la videocamera, che osserva il pianerottolo con un’angolazione molto ampia, ma senza dare troppo nell’occhio.
All’interno si installa un piccolo schermo da 4,3 pollici, a colori, collegato via cavo al modulo esterno. Questo display consente di vedere in tempo reale chi si trova davanti alla porta, anche senza usare l'app. L’interfaccia è minimalista, ma funzionale: mostra l’immagine in modo chiaro, anche in condizioni di luce non ideali. Nel complesso, l’estetica del DP2C riesce a non sembrare un dispositivo da “grande fratello”, integrandosi bene nel contesto domestico.
Ezviz DP2C integra una videocamera con sensore Full HD, in grado di registrare immagini in risoluzione 1080p. La qualità del video è più che sufficiente per identificare il volto di una persona o leggere una targhetta. L’obiettivo ha un angolo di visione di 155°, il che permette di monitorare un’area molto più ampia rispetto a uno spioncino standard. Questa larghezza di campo è particolarmente utile per vedere se qualcuno si nasconde ai lati o si muove fuori asse rispetto alla porta.
La visione notturna è garantita da un sistema a infrarossi, che consente di distinguere chiaramente i soggetti anche in pieno buio fino a una distanza di circa cinque metri. Il microfono integrato e l’altoparlante consentono un dialogo bidirezionale con chi è all’ingresso, direttamente tramite lo smartphone.
Il dispositivo si collega alla rete Wi-Fi di casa, ma supporta solo la banda a 2,4 GHz. Questo può essere un limite in ambienti con molte interferenze, anche se garantisce maggiore compatibilità con i router più comuni. I video possono essere salvati localmente su una microSD (fino a 256 GB), oppure caricati nel cloud Ezviz, per chi preferisce una soluzione remota con abbonamento.
Una delle qualità più apprezzabili di Ezviz DP2C è la semplicità con cui si può montare. Chiunque abbia uno spioncino tradizionale può sostituirlo nel giro di pochi minuti, senza trapani o interventi murari.
Il pacchetto include viti di diverse lunghezze per adattarsi allo spessore della porta, che può variare tra i 35 e i 105 mm. Basta rimuovere il vecchio spioncino, installare la staffa e collegare il modulo interno con quello esterno. Il sistema è modulare e ben progettato, anche per chi non ha familiarità con il fai-da-te.
Una volta montato il dispositivo, si passa alla configurazione software, che avviene tramite l’app Ezviz. Si collega il DP2C alla rete Wi-Fi, si imposta il rilevamento del movimento e si personalizzano le notifiche. Il tutto richiede meno di mezz’ora dall’apertura della scatola al primo utilizzo.
Il vero valore di Ezviz DP2C è racchiuso nelle sue funzioni smart. La videocamera è attiva tutto il giorno e registra automaticamente ogni volta che rileva un movimento umano.
Il sistema di rilevamento distingue le figure umane da altri oggetti o animali, riducendo drasticamente i falsi allarmi. Quando qualcuno suona o si avvicina alla porta, arriva una notifica immediata sullo smartphone. A quel punto è possibile avviare la diretta video e, se necessario, comunicare con chi si trova davanti.
Il campanello integrato può emettere fino a 20 suonerie diverse, una funzione curiosa ma utile per personalizzare l’esperienza. In fase di test, le notifiche sono arrivate sempre in modo tempestivo, a patto che la connessione Wi-Fi fosse stabile. È anche possibile programmare fasce orarie in cui il sistema non deve inviare avvisi, ad esempio durante la notte o nei momenti di maggiore afflusso condominiale.
Dal punto di vista della privacy, Ezviz offre l'opzione di criptare le registrazioni e di gestire in autonomia la conservazione dei dati, sia su scheda SD che nel cloud, con l’avvertenza che quest’ultima richiede un abbonamento mensile.
La batteria integrata da 4600 mAh è ricaricabile tramite una porta micro-USB, una scelta forse un po’ anacronistica, ma ancora diffusa. L’autonomia varia molto a seconda delle impostazioni.
Se il sistema rileva molti movimenti e invia numerose notifiche, il consumo cresce sensibilmente. In una casa con passaggi frequenti, si può arrivare a dover ricaricare il dispositivo ogni settimana. In condizioni più tranquille, invece, si può superare il mese.
La ricarica completa richiede diverse ore e non è possibile sostituire facilmente la batteria. Questo significa che durante la fase di ricarica il sistema non è operativo, a meno di usare una prolunga per tenerlo collegato alla corrente. Una modalità di risparmio energetico consente comunque di ridurre la frequenza delle notifiche e delle registrazioni, allungando l’autonomia nei periodi di scarso utilizzo.
Ezviz DP2C è un aggiornamento intelligente di uno strumento che ha fatto la storia della sicurezza domestica. Non è perfetto, ma fa bene ciò che promette. È facile da installare, intuitivo da usare e sufficientemente versatile per adattarsi alle esigenze della vita quotidiana.
La possibilità di controllare la porta anche a distanza, di parlare con chi suona e di registrare tutto quello che succede fuori dall’ingresso cambia radicalmente il modo in cui interagiamo con lo spazio più delicato della casa.
A fronte di un prezzo di 149 euro, il DP2C offre molto. Alcune scelte tecniche, come la micro-USB e l’assenza di una certificazione contro pioggia o sole diretto, sono migliorabili. Ma se l’obiettivo è aumentare la sicurezza dell’ingresso senza trasformarsi in un tecnico informatico, allora questo spioncino smart è tra le opzioni più convincenti del mercato.
