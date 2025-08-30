Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Divulgatore e blogger di tecnologia

Il tradizionale spioncino si reinventa in chiave smart: videocamera Full HD, controllo da remoto, audio a due vie e notifiche in tempo reale.

Per generazioni, lo spioncino è stato uno dei simboli più immediati della sicurezza domestica. Un piccolo foro, una lente e un gesto istintivo per capire se aprire o meno la porta. Ma nell’epoca degli smartphone e delle videocamere connesse, anche questa vecchia abitudine cambia pelle.

Ezviz DP2C è l’evoluzione naturale di uno strumento familiare, trasformato in un dispositivo smart che unisce videocamera, campanello, display interno e connettività Wi-Fi. Pensato per chi vive in appartamento e vuole un maggiore controllo su chi si presenta all’ingresso, è una soluzione discreta ma efficace per migliorare la sicurezza senza dover stravolgere l’impianto di casa.

Questo piccolo gadget si presenta come un normale spioncino, ma è dotato di una videocamera Full HD con visione notturna, un pulsante per il campanello integrato, un display a colori da 4,3 pollici per l’interno e soprattutto la possibilità di ricevere notifiche e video in tempo reale sul proprio smartphone.

La configurazione richiede pochi minuti e non è necessario l’intervento di un tecnico. Il tutto è gestito tramite l’app Ezviz, che permette anche di parlare con chi si trova davanti alla porta.