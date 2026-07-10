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Imou VD1 5MP, spioncino digitale WiFi con schermo 4,3 pollici, visione ampia e registrazione continua 24/7 è in offerta con sconto del 40%.

Amazon

Controllare chi bussa alla porta senza esporsi, avere registrazioni sempre disponibili e ricevere avvisi immediati sullo smartphone sono ormai esigenze concrete per chi vuole più sicurezza in casa. In questi giorni lo Imou VD1 è proposto con uno sconto del 40%, scendendo a 59,99€ e trasformando un semplice spioncino in un vero videocitofono smart.

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Questo spioncino digitale WiFi unisce una risoluzione 5MP, uno schermo a colori da 4,3 pollici e un ampio campo visivo da 149°, così puoi vedere chiaramente chi si trova davanti alla porta senza avvicinare l’occhio al foro. Grazie alla connessione di rete veloce e stabile e alla registrazione continua, il videocitofono diventa un alleato per monitorare l’ingresso di casa in qualsiasi momento della giornata.

Imou VD1 in offerta su Amazon: sconto del 40%, lo spioncino digitale scende a 59,99 euro

La promozione in corso su Amazon rende lo Imou VD1 particolarmente interessante per chi cerca un videocitofono completo a un prezzo aggressivo. Grazie allo sconto del 40%, il dispositivo scende a 59,99€, una cifra competitiva per uno spioncino digitale con risoluzione 5MP, schermo integrato e funzioni avanzate di monitoraggio. Si tratta di una fascia di prezzo accessibile per chi vuole aggiornare la sicurezza domestica con un dispositivo connesso e ricco di funzioni senza salire sui costi dei sistemi professionali. In qualsiasi momento puoi verificare sul sito Amazon che lo Imou VD1 è disponibile con uno sconto del 40%, tenendo d’occhio eventuali variazioni di prezzo e durata dell’offerta.

Lo spioncino digitale con lo schermo a colori da 4,3 pollici e il rilevamento umano

Chi abita in condominio o in contesti con passaggio frequente ha bisogno di un sistema che distingua i movimenti rilevanti e permetta di controllare l’ingresso in tempo reale dal telefono. Questo modello di spioncino digitale nasce proprio per offrire una visione chiara e continua della porta di casa, riducendo al minimo le interferenze e proteggendo la privacy.

Sensore 5MP con schermo a colori da 4,3 pollici e campo visivo da 149° : la combinazione di alta risoluzione e ampio angolo di visione permette di riconoscere volti e dettagli davanti alla porta senza doversi avvicinare allo spioncino, ideale per chi vuole controllare l’esterno con un colpo d’occhio.

: la combinazione di alta risoluzione e ampio angolo di visione permette di riconoscere volti e dettagli davanti alla porta senza doversi avvicinare allo spioncino, ideale per chi vuole controllare l’esterno con un colpo d’occhio. Video in tempo reale ovunque e registrazione fino a 512 GB : collegando lo spioncino al Wi-Fi e all’app Imou Life puoi vedere in diretta cosa succede fuori casa anche quando sei lontano, mentre la memoria supportata fino a 512 GB consente di conservare una cronologia estesa degli eventi per verificare eventuali situazioni sospette.

: collegando lo spioncino al Wi-Fi e all’app Imou Life puoi vedere in diretta cosa succede fuori casa anche quando sei lontano, mentre la memoria supportata fino a 512 GB consente di conservare una cronologia estesa degli eventi per verificare eventuali situazioni sospette. Supporto Wi-Fi 6 dual-band 2,4/5 GHz : la connessione compatibile con entrambe le bande assicura maggiore stabilità e velocità di trasmissione video, riducendo ritardi e interruzioni quando controlli la videocamera dallo smartphone.

: la connessione compatibile con entrambe le bande assicura maggiore stabilità e velocità di trasmissione video, riducendo ritardi e interruzioni quando controlli la videocamera dallo smartphone. Modalità AOV con rilevamento umano e notifiche istantanee : attivando questa modalità ottieni una registrazione continua 24/7 e la possibilità di ricevere avvisi immediati sul telefono in caso di movimento umano rilevato, così puoi intervenire subito se qualcuno si aggira davanti alla porta.

: attivando questa modalità ottieni una registrazione continua 24/7 e la possibilità di ricevere avvisi immediati sul telefono in caso di movimento umano rilevato, così puoi intervenire subito se qualcuno si aggira davanti alla porta. Installazione facile e compatibilità universale : la compatibilità con porte di spessore tra 35 e 102 mm e fori da 14 a 26 mm, insieme alle tre viti di diverse lunghezze incluse, facilita il montaggio anche in contesti domestici già esistenti senza grossi lavori.

: la compatibilità con porte di spessore tra 35 e 102 mm e fori da 14 a 26 mm, insieme alle tre viti di diverse lunghezze incluse, facilita il montaggio anche in contesti domestici già esistenti senza grossi lavori. Protezione della privacy e batteria da 4800 mAh: la possibilità di impostare fino a quattro aree di mascheramento dall’app aiuta a evitare di inquadrare zone comuni o ingressi dei vicini, mentre la batteria integrata garantisce mesi di autonomia in modalità standard e gestione continua dell’accesso all’abitazione.

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FAQ Lo spioncino digitale Imou VD1 funziona anche quando sono fuori casa? Sì, collegandolo al Wi-Fi e all’app Imou Life puoi vedere il video in tempo reale e ricevere notifiche anche da remoto. Quanta memoria supporta lo spioncino Imou VD1 per le registrazioni? Il dispositivo supporta una scheda di memoria fino a 512 GB per salvare la cronologia video degli eventi. Su quali tipi di porte posso installare lo spioncino Imou VD1? È compatibile con porte spesse da 35 a 102 mm e fori con diametro tra 14 e 26 mm, con tre viti di lunghezze diverse incluse. Quanto dura la batteria dello spioncino digitale Imou VD1? La batteria da 4800 mAh offre fino a circa 5 mesi in modalità standard, mentre con la registrazione continua 24/7 l’autonomia scende a 7-14 giorni.