Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

ANSA

Nuove regole per lo Spid: il Consiglio dei ministri ha approvato nuove disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, che intervengono sul Sistema pubblico di identità digitale. Che cosa significa? Cambieranno diverse cose e la novità più importante è che ogni cittadino potrà avere un solo Spid personale. Non sarà quindi più possibile aprire più identità digitali con gestori differenti.

Cambiano inoltre le modalità di riconoscimento per ottenere lo Spid di livello 2 e 3. Al tempo stesso arrivano anche nuovi strumenti per accedere ai servizi pubblici, con il debutto di IT-Wallet nell’app IO. Di seguito tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati.

Un solo Spid per persona

Finora si potevano aprire più Spid con gestori diversi, affiancando ad esempio a quello di Poste uno rilasciato da un operatore privato. Le nuove regole non lo consentiranno più. Prima di rilasciare una nuova identità digitale, infatti, il gestore dovrà verificare nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente se sia già presente uno Spid personale.

In questo caso la nuova richiesta sarà semplicemente rifiutata. Restano però esclusi da questo limite gli Spid per uso professionale.

Cosa succede a chi ha già più Spid

Se finora si potevano avere più Spid, è inevitabile che alcuni utenti si ritrovino in una situazione particolare. Cosa accade, dunque, a chi ne ha già due o più? È la domanda che si pongono in molti, ma al momento non ci sono indicazioni precise.

Le procedure per gestire le identità multiple già esistenti non sono ancora state definite e si attendono chiarimenti. Resta inoltre da capire come avverrà il passaggio da un gestore all’altro senza interruzioni del servizio.

Chi ha più Spid, quindi, per ora non deve fare nulla. Occorre soltanto attendere le istruzioni ufficiali, che arriveranno con l’attuazione delle nuove norme.

Il nuovo riconoscimento

Le modifiche riguardano anche il sistema di identificazione dell’utente. Il livello 2, il più utilizzato, consente l’accesso con:

nome utente;

password;

codice temporaneo.

Per ottenerlo, però, non sarà più possibile identificarsi tramite firma digitale o firma elettronica qualificata.

Per il livello 3, invece, diventa obbligatorio il riconoscimento di persona da parte di personale autorizzato. Cambia così del tutto l’approccio per ottenere il livello di sicurezza più alto: in precedenza, infatti, si poteva usare anche la firma digitale.

IT-Wallet, Cie e le alternative per accedere ai servizi

Lo Spid non è però l’unico strumento a disposizione per accedere ai servizi pubblici online. Si potranno usare infatti anche la Carta d’identità elettronica (Cie), l’IT-Wallet o i portafogli di identità digitale europei, ciascuno con caratteristiche diverse, come emerge dal confronto tra Spid, Cie e IT-Wallet.

Di IT-Wallet si è parlato molto di recente, dopo il lancio del portafoglio digitale nell’app IO il 23 novembre. Il wallet è conforme al regolamento europeo eIDAS e mantiene l’IT-Wallet ID per l’accesso ai servizi digitali nazionali. Un’alternativa in più per chi vuole avere documenti e identità digitale sempre a portata di smartphone.