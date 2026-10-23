Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Ogni autunno la baia di Jiaozhou, in Cina, si trasforma in una “spiaggia rossa”. Alla foce del fiume Yanghe, spariscono i consueti riflessi bruni lasciando il posto a un rosso rubino straordinariamente vivido. Questo spettacolo naturale non è provocato da anomalie geologiche né da fioriture di alghe tossiche: la causa è da ricercare dall’attività biologica della Suaeda salsa, una specie indigena capace di insediarsi per prima dove altre piante non sopravvivono.

Cos’è la Suaeda salsa

La protagonista indiscussa di questo paesaggio quasi surreale appartiene alla famiglia delle Amaranthaceae ed è quella che i botanici definiscono una specie alofita. Si tratta, dunque, di un vegetale che non solo sopporta concentrazioni elevatissime di sale, ma ha trovato nel fango salmastro il suo ambiente di crescita ideale.

In primavera e in estate, le piane alluvionali dello Yanghe appaiono come una comune prateria costiera e la Suaeda salsa cresce rigogliosa, con steli e foglie carnose di un bel verde brillante. Questa particolare struttura “a cuscinetto” le permette di immagazzinare acqua dolce, diluendo così il sale assorbito dal terreno. Con le sue radici, la pianta si aggrappa saldamente al limo, resistendo al continuo andirivieni delle onde e alle inondazioni provocate dalle maree.

Quando l’estate finisce e le giornate cominciano ad accorciarsi, il ciclo vitale della pianta entra in una nuova fase: in autunno la vegetazione smette di crescere in altezza e dà il via a una profonda trasformazione biochimica.

Come funziona la sua metamorfosi

Questa trasformazione dipende da un sofisticato meccanismo di autodifesa della pianta. Nei boschi autunnali a cui siamo abituati, gli alberi cambiano colore producendo molecole chiamate antociani. La Suaeda salsa produce, invece, una famiglia di pigmenti del tutto diversa, le cosiddette betacianine, le stesse sostanze naturali che conferiscono il tipico colore rosso scuro alle barbabietole, per intenderci.

Quando la temperatura scende verso intorno ai 15 °C, la pianta riceve una sorta di segnale di allarme biologico: le cellule iniziano a smantellare la clorofilla verde e attivano specifici geni che aumentano a dismisura la produzione di betacianine.

Questo scudo cromatico non serve ad attirare sguardi, ma svolge due compiti vitali per la sopravvivenza della specie. Prima di tutto, funziona come una sorta di “crema solare biologica” che la protegge dai raggi ultravioletti, poi agisce come un potente antiossidante, preservando i tessuti vegetali dal freddo e dall’eccesso di sodio presente nell’acqua di mare. Più il terreno è salmastro e le notti sono fresche, più la sfumatura di rosso diventa accesa e uniforme.

Uno spettacolo della natura che salva costa e animali

La foce dello Yanghe vista dall’alto in autunno offre un panorama che toglie il fiato, proprio come la spiaggia rossa di Panjin (più nota), che si trova però più a nord nella provincia del Liaoning, sul delta del fiume Liaohe. Le correnti di marea scavano canali sinuosi nel fango, che si diramano come rami di una quercia attraverso la vegetazione purpurea, creando i suggestivi “alberi di marea”.

Quel che molti non sanno è che dietro questa bellezza si nasconde un habitat di inestimabile valore ecologico. Le radici della Suaeda salsa fungono da scudo naturale per la costa, frenando l’erosione marina e trattenendo grandi quantità di carbonio organico nei fondali paludosi (stoccaggio di “carbonio blu”).

Inoltre, questa piana intertidale rappresenta un’oasi e un rifugio fondamentale lungo la rotta migratoria che collega l’Asia orientale all’Australia: Tra i fusti rosso acceso vive una brulicante fauna di granchi, molluschi e piccoli crostacei che è il banchetto ideale per stormi di aironi, garzette e uccelli limicoli.