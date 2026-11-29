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La cassa Bluetooth Sony ULT FIELD 1 è in offerta a meno di metà prezzo e costa pochissimo. Bassi potenti ed è anche impermeabile.

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Quando vuoi ascoltare musica fuori casa, pioggia, polvere e urti possono rendere poco pratico portare con sé uno speaker. Il Sony ULT FIELD 1 è disponibile con uno sconto del 57%.

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Questo speaker Bluetooth portatile punta su un formato compatto e su un suono potente, con bassi che puoi enfatizzare premendo il pulsante ULT. La certificazione IP67, la resistenza agli urti e l’autonomia dichiarata fino a 12 ore lo rendono adatto a diversi contesti d’uso. La tracolla regolabile facilita il trasporto e puoi posizionarlo sia in orizzontale sia in verticale.

Sony ULT FIELD 1 in offerta: sconto del 57% e prezzo di 59,90 euro

Se cerchi uno speaker da portare con te senza rinunciare a bassi energici, il Sony ULT FIELD 1 è disponibile a 59,90 euro, con uno sconto del 57%. Il pulsante ULT aumenta i bassi e la pressione sonora, mentre la struttura resistente a polvere, acqua e urti è pensata per accompagnare l’ascolto anche fuori casa. Il tool non indica eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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Lo speaker Sony con certificazione IP67 e autonomia fino a 12 ore

Per ascoltare musica in più situazioni senza dover trattare lo speaker con particolare cautela, contano protezione, facilità di trasporto e autonomia. Ecco le caratteristiche distintive del modello:

Certificazione IP67 : la resistenza ad acqua e polvere permette di affrontare diverse condizioni meteo e ambienti senza rinunciare alla musica.

: la resistenza ad acqua e polvere permette di affrontare diverse condizioni meteo e ambienti senza rinunciare alla musica. Struttura resistente agli urti : aiuta a sopportare colpi e graffi legati all’utilizzo quotidiano.

: aiuta a sopportare colpi e graffi legati all’utilizzo quotidiano. Formato compatto e tracolla regolabile : puoi trasportare lo speaker più facilmente e usarlo sia in orizzontale sia in verticale.

: puoi trasportare lo speaker più facilmente e usarlo sia in orizzontale sia in verticale. Pulsante ULT per potenziare i bassi : attiva bassi più marcati e una maggiore pressione sonora quando vuoi un ascolto più energico.

: attiva bassi più marcati e una maggiore pressione sonora quando vuoi un ascolto più energico. Autonomia fino a 12 ore : consente di ascoltare musica a lungo senza dover interrompere subito la riproduzione per ricaricare.

: consente di ascoltare musica a lungo senza dover interrompere subito la riproduzione per ricaricare. Chiamate in vivavoce e Stereo Pair : la cancellazione dell’eco supporta chiamate più nitide; collegando due speaker compatibili puoi ottenere un suono più potente.

: la cancellazione dell’eco supporta chiamate più nitide; collegando due speaker compatibili puoi ottenere un suono più potente. Fast Pair: semplifica l’associazione con dispositivi Android.

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FAQ Quanta autonomia ha lo speaker Sony ULT FIELD 1? L’autonomia dichiarata arriva fino a 12 ore. Il Sony ULT FIELD 1 è resistente all’acqua e alla polvere? Sì, ha certificazione IP67 ed è descritto come impermeabile e resistente alla polvere. È possibile collegare due speaker Sony ULT FIELD 1? La funzione Stereo Pair permette di collegare due speaker compatibili per un suono più potente. Il Sony ULT FIELD 1 permette di fare chiamate in vivavoce? Sì, supporta chiamate in vivavoce con tecnologia di cancellazione dell’eco.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.