Sony ULT FIELD 1, solo oggi lo trovi a meno di metà prezzo
La cassa Bluetooth Sony ULT FIELD 1 è in offerta a meno di metà prezzo e costa pochissimo. Bassi potenti ed è anche impermeabile.
Quando vuoi ascoltare musica fuori casa, pioggia, polvere e urti possono rendere poco pratico portare con sé uno speaker. Il Sony ULT FIELD 1 è disponibile con uno sconto del 57%.
Questo speaker Bluetooth portatile punta su un formato compatto e su un suono potente, con bassi che puoi enfatizzare premendo il pulsante ULT. La certificazione IP67, la resistenza agli urti e l’autonomia dichiarata fino a 12 ore lo rendono adatto a diversi contesti d’uso. La tracolla regolabile facilita il trasporto e puoi posizionarlo sia in orizzontale sia in verticale.
Sony ULT FIELD 1 in offerta: sconto del 57% e prezzo di 59,90 euro
Se cerchi uno speaker da portare con te senza rinunciare a bassi energici, il Sony ULT FIELD 1 è disponibile a 59,90 euro, con uno sconto del 57%. Il pulsante ULT aumenta i bassi e la pressione sonora, mentre la struttura resistente a polvere, acqua e urti è pensata per accompagnare l’ascolto anche fuori casa. Il tool non indica eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
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Lo speaker Sony con certificazione IP67 e autonomia fino a 12 ore
Per ascoltare musica in più situazioni senza dover trattare lo speaker con particolare cautela, contano protezione, facilità di trasporto e autonomia. Ecco le caratteristiche distintive del modello:
- Certificazione IP67: la resistenza ad acqua e polvere permette di affrontare diverse condizioni meteo e ambienti senza rinunciare alla musica.
- Struttura resistente agli urti: aiuta a sopportare colpi e graffi legati all’utilizzo quotidiano.
- Formato compatto e tracolla regolabile: puoi trasportare lo speaker più facilmente e usarlo sia in orizzontale sia in verticale.
- Pulsante ULT per potenziare i bassi: attiva bassi più marcati e una maggiore pressione sonora quando vuoi un ascolto più energico.
- Autonomia fino a 12 ore: consente di ascoltare musica a lungo senza dover interrompere subito la riproduzione per ricaricare.
- Chiamate in vivavoce e Stereo Pair: la cancellazione dell’eco supporta chiamate più nitide; collegando due speaker compatibili puoi ottenere un suono più potente.
- Fast Pair: semplifica l’associazione con dispositivi Android.
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FAQ
L’autonomia dichiarata arriva fino a 12 ore.
Sì, ha certificazione IP67 ed è descritto come impermeabile e resistente alla polvere.
La funzione Stereo Pair permette di collegare due speaker compatibili per un suono più potente.
Sì, supporta chiamate in vivavoce con tecnologia di cancellazione dell’eco.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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