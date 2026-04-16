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Amazon

L’offerta perfetta per chi vuole uno speaker Bluetooth affidabile e pronto a tutto: il JBL Flip 7 è protagonista di un taglio di prezzo davvero interessante su Amazon. In questo momento lo trovi con uno sconto del 37%, rendendolo ideale per ascoltare musica a casa, in viaggio o in spiaggia senza pensieri. Compatto, resistente e con l’inconfondibile suono JBL Pro, è la scelta giusta per portare la festa ovunque.

JBL Flip 7

Chi l’ha provato sottolinea un audio potente con bassi profondi, un’autonomia notevole e un design compatto che facilita il trasporto. Il collegamento allo smartphone è immediato e la resa sonora rimane convincente anche ad alto volume. Viene apprezzata anche la qualità costruttiva e la cura estetica, così come la comodità del laccio removibile per portarlo sempre con sé. Nel complesso emerge un’esperienza di ascolto di alto livello, capace di superare le aspettative.

JBL Flip 7 in offerta su Amazon: sconto del 37%

Il JBL Flip 7 è disponibile su Amazon a 94,89€, con una riduzione di prezzo pari al 37%. Se stai valutando un altoparlante portatile robusto e dal suono deciso, questa occasione è da considerare con attenzione: in questo momento, su Amazon puoi portarti a casa il JBL Flip 7 a soli 94,89€. La versione in colorazione Bianco unisce stile e praticità, offrendo un equilibrio convincente tra prestazioni e portabilità. Approfitta dello sconto finché è attivo.

Lo speaker impermeabile JBL dal suono JBL Pro con AI Boost

Cuore dell’esperienza del JBL Flip 7 è il suono JBL Pro potenziato dall’AI Sound Boost, pensato per mantenere un audio pulito e con minima distorsione anche quando alzi il volume. Il design con tweeter dedicato aiuta a restituire alte frequenze nitide e bassi ben definiti. L’autonomia raggiunge fino a 16 ore (con possibilità di estenderla grazie al Playtime Boost), così puoi goderti playlist e podcast tutto il giorno senza cercare una presa di corrente.

La vocazione outdoor è confermata dalla certificazione IP68 (impermeabile e resistente alla polvere) e da un corpo antiurto che sopporta cadute fino a 1 metro: doccia, spiaggia o escursioni non lo spaventano. La connessione Multi‑Speaker Auracast consente di collegare più diffusori compatibili per ampliare il suono, mentre il sistema PushLock e gli accessori intercambiabili permettono di agganciare, appendere o trasportare lo speaker con il cinturino da polso e il moschettone inclusi. Portabilità, resistenza e potenza sonora: la ricetta giusta per ogni situazione.

JBL Flip 7

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