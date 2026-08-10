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JBL Charge 5, speaker Bluetooth portatile impermeabile con 20 ore di autonomia, bassi potenti e funzione PartyBoost è in offerta con sconto del 50%.

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Una festa all’aperto rovinata da un audio gracchiante o da una batteria che si scarica a metà serata è l’incubo di chiunque ami la musica. Oggi puoi risolvere il problema con la JBL Charge 5, lo speaker Bluetooth portatile di JBL proposto con uno sconto del 50%, pensato per offrire un suono potente, bassi corposi e un’autonomia capace di coprire tutta la giornata.

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La JBL Charge 5 unisce la qualità audio tipica del marchio a una struttura robusta, ideale per essere portata ovunque. Il sistema JBL Pro Sound con driver dedicato e doppi Bass Radiator assicura un ascolto potente e bilanciato, mentre la certificazione IPX67 la rende resistente a acqua e polvere, adatta a piscina, spiaggia o parco. Grazie alla lunga autonomia e al powerbank integrato, può riprodurre musica per ore e ricaricare al tempo stesso i tuoi dispositivi mobili via USB.

JBL Charge 5 in offerta su Amazon: sconto del 50% e risparmio immediato

Con questa promozione puoi avere la JBL Charge 5 a un prezzo particolarmente aggressivo per la sua fascia: 99,99€ grazie allo sconto del 50% sul listino. Si tratta di una cifra molto competitiva per una cassa Bluetooth portatile con audio di livello professionale, autonomia fino a 20 ore e certificazione IPX67, spesso riservate a modelli più costosi. A questo prezzo, chi cerca uno speaker da usare in casa e all’aperto trova un ottimo compromesso tra qualità e investimento.

In più, la presenza del powerbank integrato ti permette di ridurre i dispositivi da portare nello zaino: con un solo prodotto ascolti musica e puoi ricaricare smartphone e tablet tramite USB. L’acquisto avviene su Amazon, con tutti i vantaggi consueti del marketplace in termini di consegna e gestione del reso. Se ti interessa approfittare di questa offerta, il JBL Charge 5 è disponibile con uno sconto del 50% fino a esaurimento delle unità in promozione.

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Lo speaker JBL con il suono potente e la protezione impermeabile IPX67

Se ti serve una cassa portatile che segua il tuo ritmo tra casa, viaggi e giornate all’aperto, la JBL Charge 5 è pensata proprio per questo tipo di utilizzo versatile e intenso.

JBL Pro Sound con driver racetrack e doppi JBL Bass Radiator : il suono risulta pieno, definito e con bassi profondi, così puoi goderti playlist, film e podcast con una qualità nettamente superiore alle casse integrate di smartphone e laptop.

: il suono risulta pieno, definito e con bassi profondi, così puoi goderti playlist, film e podcast con una qualità nettamente superiore alle casse integrate di smartphone e laptop. Funzione PartyBoost : permette di collegare due o più diffusori compatibili per creare un effetto stereo o sonorizzare ambienti più grandi, ideale per feste, eventi in giardino o serate tra amici.

: permette di collegare due o più diffusori compatibili per creare un effetto stereo o sonorizzare ambienti più grandi, ideale per feste, eventi in giardino o serate tra amici. Fino a 20 ore di autonomia : la batteria ricaricabile consente un utilizzo prolungato senza cercare prese di corrente, perfetta per giornate intere fuori casa, viaggi o weekend.

: la batteria ricaricabile consente un utilizzo prolungato senza cercare prese di corrente, perfetta per giornate intere fuori casa, viaggi o weekend. Powerbank integrato con porta USB : puoi ricaricare smartphone e tablet direttamente dalla cassa, evitando di restare senza batteria proprio quando ti serve per foto, mappe o messaggi.

: puoi ricaricare smartphone e tablet direttamente dalla cassa, evitando di restare senza batteria proprio quando ti serve per foto, mappe o messaggi. Certificazione IPX67 waterproof e dustproof : resiste a schizzi, immersione temporanea e polvere, così non devi preoccuparti di sabbia, pioggia o bordo piscina mentre ascolti musica.

: resiste a schizzi, immersione temporanea e polvere, così non devi preoccuparti di sabbia, pioggia o bordo piscina mentre ascolti musica. Design portatile: dimensioni compatte e costruzione robusta permettono di infilarla facilmente in zaino o borsa e portarla ovunque senza timore di urti o condizioni meteo avverse.

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FAQ La JBL Charge 5 è davvero impermeabile per uso in piscina o spiaggia? Sì, grazie alla certificazione IPX67 la JBL Charge 5 è resistente all’acqua e alla polvere, adatta a piscina, spiaggia e uso all’aperto. Quante ore dura la batteria della JBL Charge 5 con una ricarica? La batteria della JBL Charge 5 offre fino a 20 ore di riproduzione musicale con una singola ricarica. Posso usare la JBL Charge 5 per ricaricare lo smartphone? Sì, la JBL Charge 5 integra un powerbank con porta USB che permette di ricaricare smartphone e altri dispositivi. È possibile collegare più JBL Charge 5 per avere un suono stereo? Sì, con la funzione PartyBoost puoi collegare due o più diffusori compatibili JBL per ottenere un effetto stereo o ampliare la copertura audio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.