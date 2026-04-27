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Sconto del 55% e prezzo di 35,99€. Design 2-in-1, IP7 e batteria lunga durata. Offerta da non perdere sulla cassa bluetooth: approfitta ora.

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La IKG Cassa Bluetooth è il gadget giusto se vuoi un accessorio tutto-in-uno per musica, video e chiamate, unendo praticità e intrattenimento in un formato compatto. Oggi la trovi con uno sconto del 55%, un taglio di prezzo che la rende particolarmente allettante per chi cerca qualità e versatilità senza sforare il budget.

IKG Cassa Bluetooth

Questa soluzione 2-in-1 combina un supporto per smartphone con altoparlante Bluetooth 5.3, offrendo un audio con bassi potenziati e alti ben definiti, oltre al microfono integrato per le chiamate in vivavoce. La batteria fino a 24 ore con ricarica completa in meno di 3 ore ti accompagna per l’intera giornata, mentre la protezione IP7 e la struttura in metallo con pad antiscivolo garantiscono robustezza e stabilità (fino a 650 g di carico). La regolazione multiangolo, poi, si adatta a musica, video, cucina o doccia, con ampia compatibilità verso smartphone, tablet ed e-reader.

IKG Cassa Bluetooth in offerta: sconto del 55%

La promo attuale rende questa cassa un best buy per la sua categoria. Il prezzo scende a 35,99€ grazie allo sconto del 55%, una cifra decisamente accessibile per un accessorio che fa da speaker e stand da scrivania. All’interno di una frase di senso compiuto, ti segnaliamo che puoi portarti a casa il IKG Cassa Bluetooth a soli 35,99€. Se cerchi praticità e pulizia della postazione, qui trovi un alleato completo a costo contenuto.

L’offerta risulta particolarmente interessante per chi ha bisogno di un supporto stabile per il telefono durante videochiamate, streaming e ricette, senza rinunciare a un audio potente e a una connettività affidabile. Se alcune opzioni come pagamenti a rate, coupon o scadenze specifiche non sono indicate, concentrati sul risparmio immediato e approfitta finché lo sconto resta attivo.

La cassa Bluetooth con la batteria da 24 ore e la protezione IP7

Il design 2-in-1 è il suo vero tratto distintivo: base regolabile multiangolo e supporto in metallo con pad antiscivolo per tenere al sicuro lo smartphone durante la visione di contenuti, la cucina o le call. La costruzione solida resiste fino a 650 g, offrendo stabilità anche su superfici lisce.

La connessione Bluetooth 5.3 assicura un pairing rapido e stabile con la maggior parte dei device mobili, mentre l’audio punta su bassi più corposi e suoni nitidi a qualsiasi volume. Con il microfono integrato puoi gestire facilmente le chiamate in vivavoce senza interrompere le tue attività.

Completa il quadro la batteria a lunga durata fino a 24 ore, con ricarica completa in meno di 3 ore. La certificazione IP7 ti lascia maggiore libertà d’uso tra interni ed esterni, riducendo i pensieri in caso di schizzi o umidità.

IKG Cassa Bluetooth

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