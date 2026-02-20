Speaker bluetooth con LED in offerta al prezzo più basso di sempre

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

L’offerta di oggi su Amazon mette in evidenza un Altoparlante Bluetooth portatile pensato per animare feste e momenti di svago. Punta su bassi profondi, modalità TWS per un autentico effetto stereo e luci LED che seguono il ritmo, il tutto con una cassa in legno che aiuta a offrire un suono più naturale. Il design è pratico e robusto, facile da trasportare, e la riproduzione è versatile grazie alle diverse modalità disponibili.

Oggi lo trovi con uno sconto del 50%: vai all’offerta su Amazon. L’esperienza d’ascolto punta su volume deciso e suono che resta pulito anche alzando la musica, con comandi semplici e un’autonomia capace di accompagnare serate e party senza pensieri.

Altoparlante Bluetooth portatile

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Altoparlante Bluetooth portatile: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Altoparlante Bluetooth portatile è proposto a 59,72€ con sconto del 50%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di 59,72 euro rispetto al prezzo di listino di 119,44€. Un taglio deciso che rende questo speaker da festa particolarmente interessante per chi cerca intrattenimento, volume e facilità d’uso a un costo contenuto.

Altoparlante Bluetooth portatile

Altoparlante Bluetooth portatile: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica punta sulla potenza dichiarata di 100 W con doppio subwoofer da 5" e design con tubo guida posteriore per enfatizzare i bassi, in configurazione 2.1. La funzione TWS permette di abbinare due unità A93 per ottenere un suono stereo ancora più pieno (fino a 200 W complessivi secondo il produttore). Le luci LED multicolore reagiscono alla musica e aggiungono atmosfera alle serate.

La connettività include Bluetooth 5.0 con portata fino a 100 piedi e una ricca dotazione cablata: ingresso AUX 3,5 mm, USB per disco U, slot scheda TF e jack microfono da 6,35 mm. La batteria da 10800 mAh offre tra 6 e 12 ore di riproduzione (in base al volume). Il cabinet in legno riduce vibrazioni e risonanze per un suono più morbido e preciso; è un dispositivo portatile (43 cm di altezza) pensato per feste, campeggio e karaoke. Nella confezione trovi cavo di ricarica USB e cavo AUX. Nota: l’altoparlante non è impermeabile.

Altoparlante Bluetooth portatile