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Oral-B iO 2, lo spazzolino dei dentisti costa pochissimo: 69% di sconto

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 con testina rotonda, sensore di pressione e tre intensità oggi è scontato del 69%.

3 min di lettura

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Redazione

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Oral-B iO 2 spazzolino elettrico nero con testina, custodia e dentifricio Amazon

Passare dallo spazzolino manuale a quello elettrico può lasciare dubbi su pressione e delicatezza sulle gengive. Oral-B iO 2 propone una pulizia elettrica con tre livelli di intensità e oggi è disponibile con uno sconto del 69%.

Il sistema combina micro-vibrazioni delicate e una testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista. Il sensore automatico di pressione segnala quando si spazzola con troppa forza e rallenta la velocità, mentre i tre livelli permettono di scegliere tra pulizia super delicata, delicata e quotidiana. La confezione comprende una testina, una custodia e un dentifricio Oral-B Pro Expert Protezione Professionale.

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Oral-B iO 2 in offerta: sconto del 69% e prezzo di 39,99 euro

Chi desidera provare uno spazzolino elettrico può valutare Oral-B iO 2, proposto a 39,99 euro con uno sconto del 69%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nella pagina Amazon; non sono disponibili dettagli sul prezzo di altri prodotti della stessa fascia, sulle rate, sulla scadenza della promozione o sui tempi per il reso. La scheda non segnala un coupon da applicare.

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Lo spazzolino Oral-B con la testina rotonda e il sensore di pressione

Se vuoi rendere più semplice la routine quotidiana e controllare la pressione durante lo spazzolamento, queste sono le caratteristiche da considerare:

  • Sensore automatico di pressione: se applichi troppa forza, lo spazzolino rallenta e una spia rossa ti avvisa. Una funzione pensata per aiutarti a proteggere le gengive.
  • Tre livelli di intensità: puoi scegliere tra super delicata, delicata e pulizia quotidiana, così da adattare lo spazzolamento alle tue preferenze.
  • Micro-vibrazioni e testina rotonda: la combinazione è progettata per un’azione efficace sulla placca e delicata sulle gengive, con una sensazione di pulizia professionale.
  • Timer di due minuti con avviso ogni 30 secondi: ti aiuta a rispettare il tempo di spazzolamento consigliato dal dentista e a passare da una zona all’altra della bocca.
  • Confezione con custodia e dentifricio: oltre allo spazzolino e a una testina, include il dentifricio Oral-B Pro Expert Protezione Professionale con Microgranuli Attivi.

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FAQ

Quali modalità di pulizia offre Oral-B iO 2?

Sono disponibili tre livelli: super delicata, delicata e pulizia quotidiana.

Oral-B iO 2 avvisa se si spazzola con troppa forza?

Sì. Il sensore automatico rallenta la velocità e avvisa con una spia rossa quando la pressione è eccessiva.

Che cosa contiene la confezione di Oral-B iO 2?

La confezione include lo spazzolino, una testina, una custodia e un dentifricio Oral-B Pro Expert Protezione Professionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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