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Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 con testina rotonda, sensore di pressione e tre intensità oggi è scontato del 69%.

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Passare dallo spazzolino manuale a quello elettrico può lasciare dubbi su pressione e delicatezza sulle gengive. Oral-B iO 2 propone una pulizia elettrica con tre livelli di intensità e oggi è disponibile con uno sconto del 69%.

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Il sistema combina micro-vibrazioni delicate e una testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista. Il sensore automatico di pressione segnala quando si spazzola con troppa forza e rallenta la velocità, mentre i tre livelli permettono di scegliere tra pulizia super delicata, delicata e quotidiana. La confezione comprende una testina, una custodia e un dentifricio Oral-B Pro Expert Protezione Professionale.

Oral-B iO 2 in offerta: sconto del 69% e prezzo di 39,99 euro

Chi desidera provare uno spazzolino elettrico può valutare Oral-B iO 2, proposto a 39,99 euro con uno sconto del 69%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nella pagina Amazon; non sono disponibili dettagli sul prezzo di altri prodotti della stessa fascia, sulle rate, sulla scadenza della promozione o sui tempi per il reso. La scheda non segnala un coupon da applicare.

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Lo spazzolino Oral-B con la testina rotonda e il sensore di pressione

Se vuoi rendere più semplice la routine quotidiana e controllare la pressione durante lo spazzolamento, queste sono le caratteristiche da considerare:

Sensore automatico di pressione : se applichi troppa forza, lo spazzolino rallenta e una spia rossa ti avvisa. Una funzione pensata per aiutarti a proteggere le gengive.

: se applichi troppa forza, lo spazzolino rallenta e una spia rossa ti avvisa. Una funzione pensata per aiutarti a proteggere le gengive. Tre livelli di intensità : puoi scegliere tra super delicata, delicata e pulizia quotidiana, così da adattare lo spazzolamento alle tue preferenze.

: puoi scegliere tra super delicata, delicata e pulizia quotidiana, così da adattare lo spazzolamento alle tue preferenze. Micro-vibrazioni e testina rotonda : la combinazione è progettata per un’azione efficace sulla placca e delicata sulle gengive, con una sensazione di pulizia professionale.

: la combinazione è progettata per un’azione efficace sulla placca e delicata sulle gengive, con una sensazione di pulizia professionale. Timer di due minuti con avviso ogni 30 secondi : ti aiuta a rispettare il tempo di spazzolamento consigliato dal dentista e a passare da una zona all’altra della bocca.

: ti aiuta a rispettare il tempo di spazzolamento consigliato dal dentista e a passare da una zona all’altra della bocca. Confezione con custodia e dentifricio: oltre allo spazzolino e a una testina, include il dentifricio Oral-B Pro Expert Protezione Professionale con Microgranuli Attivi.

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FAQ Quali modalità di pulizia offre Oral-B iO 2? Sono disponibili tre livelli: super delicata, delicata e pulizia quotidiana. Oral-B iO 2 avvisa se si spazzola con troppa forza? Sì. Il sensore automatico rallenta la velocità e avvisa con una spia rossa quando la pressione è eccessiva. Che cosa contiene la confezione di Oral-B iO 2? La confezione include lo spazzolino, una testina, una custodia e un dentifricio Oral-B Pro Expert Protezione Professionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.