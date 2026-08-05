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Philips Sonicare AdvancedClean, 55% di sconto sullo spazzolino smart

Philips Sonicare AdvancedClean Limited Edition, spazzolino elettrico con schermo smart, 5 modalità e tecnologia sonica avanzata oggi al 55% di sconto.

5 min di lettura

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Redazione

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Denti più bianchi, meno placca e gengive protette senza dover rivoluzionare la tua routine quotidiana: è questo il bisogno di chi cerca uno spazzolino elettrico davvero efficace. In questo momento il Philips Sonicare AdvancedClean Limited Edition è disponibile con uno sconto del 55%, permettendoti di passare alla tecnologia sonica avanzata a un prezzo decisamente più accessibile.

Questo modello unisce la potenza della tecnologia sonica Philips a una serie di funzioni pensate per guidarti verso un’igiene orale più completa. Lo schermo smart ti aiuta a monitorare durata della pulizia e stato della batteria, segnala quando è il momento di cambiare testina e offre indicazioni chiare per migliorare le abitudini quotidiane. Le 5 modalità di spazzolamento permettono di adattare la pulizia alle tue esigenze, dalle gengive sensibili alla rimozione mirata delle macchie, con una delicatezza adatta anche a chi ha otturazioni, corone, faccette o apparecchi ortodontici.

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Philips Sonicare AdvancedClean in offerta su Amazon con il 55% di sconto

Con questa promo il Philips Sonicare AdvancedClean Limited Edition scende a 89,99€ grazie a uno sconto del 55% sul prezzo di listino, un posizionamento molto competitivo per uno spazzolino elettrico con schermo smart e tecnologia sonica avanzata. Parliamo di un modello che offre funzioni tipiche di fasce superiori, come il sensore di pressione con anello luminoso integrato e il controllo guidato del tempo di spazzolamento tramite QuadPacer e SmarTimer, mantenendo un prezzo accessibile per chi vuole fare un salto di qualità rispetto al manuale o agli entry-level.

Oltre allo spazzolino, nella confezione trovi una testina G3 Premium Gum Care e il caricatore, così puoi iniziare subito a usarlo senza acquisti aggiuntivi immediati. Grazie all’offerta in corso, il Philips Sonicare AdvancedClean Limited Edition è disponibile con uno sconto del 55%, rendendo più semplice passare a una soluzione evoluta per la cura quotidiana di denti e gengive.

Spazzolino elettrico Philips Sonicare AdvancedClean Limited Edition neroAmazon

Approfitta ora del Philips Sonicare AdvancedClean in sconto

Lo spazzolino Philips con lo schermo smart e la tecnologia sonica avanzata

Se temi di non spazzolare nel modo corretto o di rovinare le gengive esercitando troppa pressione, questo modello nasce proprio per risolvere questi problemi con un approccio guidato e delicato.

  • Tecnologia sonica avanzata con 31.000 movimenti al minuto: convoglia l’emulsione di acqua e dentifricio in profondità tra denti e gengive, offrendo una pulizia più accurata rispetto al manuale senza aumentare lo sforzo da parte tua.
  • Sensore di pressione con anello luminoso: se premi troppo, l’anello arancione alla base del manico si illumina e ti avvisa di alleggerire la mano, aiutandoti a proteggere smalto e gengive sensibili.
  • Schermo smart integrato: mostra durata della sessione, stato della batteria e promemoria per la sostituzione della testina, così sai sempre quando è il momento di cambiare e mantieni prestazioni di pulizia costanti.
  • 5 modalità di spazzolamento: Clean per l’uso quotidiano, Sensitive per chi ha gengive delicate, White per le macchie superficiali, Gum Pro per una cura mirata delle gengive e Deep Clean per una sensazione di pulizia profonda dopo pasti impegnativi.
  • QuadPacer e SmarTimer: il timer intelligente scandisce i 2 minuti raccomandati e ti guida a dedicare il giusto tempo a ogni quadrante della bocca, evitando zone trascurate.
  • Compatibilità con apparecchi, otturazioni, corone e faccette: permette di ottenere una pulizia completa anche in bocche con interventi odontoiatrici, riducendo il rischio di fastidi o danneggiamenti.
  • Set completo in confezione: il pacchetto include spazzolino, testina G3 Premium Gum Care e caricatore, tutto ciò che serve per iniziare da subito una routine più moderna.

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Philips Sonicare AdvancedClean Limited Edition, approfitta subito dell’offerta lampo al 55% fino ad esaurimento scorte.

FAQ

Il Philips Sonicare AdvancedClean è adatto a chi ha gengive sensibili?

Sì, grazie alla modalità Sensitive e al sensore di pressione con anello luminoso aiuta a proteggere le gengive delicate.

Quante modalità di pulizia ha il Philips Sonicare AdvancedClean?

Dispone di 5 modalità: Clean, Sensitive, White, Gum Pro e Deep Clean per adattarsi a diverse esigenze.

Il Philips Sonicare AdvancedClean può essere usato con apparecchio o corone?

Sì, è sicuro da usare con apparecchi ortodontici, otturazioni, corone e faccette seguendo le istruzioni d’uso.

Cosa è incluso nella confezione del Philips Sonicare AdvancedClean?

Nella confezione trovi 1 spazzolino elettrico, 1 testina G3 Premium Gum Care e 1 caricatore.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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