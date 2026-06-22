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Philips Sonicare 7100, spazzolino elettrico sonico con app, modalità personalizzate e sensore di pressione è in offerta con sconto del 43%.

Amazon

Denti sensibili, placca che si accumula e gengive facilmente irritate sono problemi comuni per chi usa ancora uno spazzolino manuale o un modello base. In queste ore su Amazon il Philips Sonicare 7100 è proposto con uno sconto del 43%, permettendoti di passare a una soluzione più evoluta senza spendere una fortuna e con un salto di qualità netto nella cura quotidiana della bocca.

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Il Philips Sonicare 7100 punta tutto su una pulizia profonda ma delicata: la testina G3 Premium Gum Care è studiata per rimuovere molta più placca rispetto a un modello manuale e per rendere le gengive visibilmente più sane nel giro di poche settimane. La tecnologia sonica di nuova generazione distribuisce i movimenti in modo uniforme anche negli spazi più difficili, mentre le diverse modalità e intensità aiutano ad adattare la spazzolata a denti sensibili, macchie superficiali o esigenze specifiche sulle gengive. Il sensore di pressione, che riduce le vibrazioni quando esageri, protegge lo smalto, e l’app dedicata ti accompagna nel creare una routine costante e più consapevole, utile soprattutto per chi tende a trascurare alcune zone della bocca.

Philips Sonicare 7100 in offerta: sconto del 43% e risparmio immediato

In questo momento il Philips Sonicare 7100 è disponibile su Amazon a 129,99€ con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per la fascia degli spazzolini elettrici avanzati con app e sensore di pressione. Considerando che nella confezione trovi ben 4 testine G3 Premium Gum Care, una custodia da viaggio con ricarica integrata e il caricatore USB-A, si tratta di un bundle completo che riduce anche le spese accessorie nei primi mesi d’uso. In più, parliamo di un prodotto coperto da 2 anni di garanzia e da una formula soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, fattore che rende l’acquisto meno rischioso per chi vuole provarlo e valutare il salto di qualità rispetto al proprio spazzolino attuale. Se stai valutando di cambiare dispositivo, questo è uno dei momenti più convenienti: il Philips Sonicare 7100 è disponibile con uno sconto del 43% e con una dotazione pensata per durare a lungo.

Lo spazzolino Philips con la tecnologia sonica avanzata e le modalità personalizzabili

Se finora hai faticato a mantenere una routine costante o hai gengive delicate, questo modello nasce proprio per rendere la pulizia più efficace e allo stesso tempo più controllata.

Tecnologia Sonicare di nuova generazione con 62.000 movimenti al minuto : la vibrazione sonica convoglia il fluido tra dente e dente e lungo il margine gengivale, migliorando la rimozione della placca anche nelle zone posteriori dove spesso la manualità non basta.

: la vibrazione sonica convoglia il fluido tra dente e dente e lungo il margine gengivale, migliorando la rimozione della placca anche nelle zone posteriori dove spesso la manualità non basta. Testina G3 Premium Gum Care : le setole sono progettate per essere tenaci contro la placca ma delicate sui tessuti, così puoi lavorare a fondo sulle gengive riducendo il rischio di irritazioni e sanguinamenti rispetto a una spazzolata troppo aggressiva.

: le setole sono progettate per essere tenaci contro la placca ma delicate sui tessuti, così puoi lavorare a fondo sulle gengive riducendo il rischio di irritazioni e sanguinamenti rispetto a una spazzolata troppo aggressiva. Quattro modalità e tre livelli di intensità : con le opzioni Clean, White, Sensitive e Gum Health puoi adattare ogni sessione alle tue esigenze quotidiane, passando da una pulizia standard a una più delicata o focalizzata su macchie e massaggio gengivale.

: con le opzioni Clean, White, Sensitive e Gum Health puoi adattare ogni sessione alle tue esigenze quotidiane, passando da una pulizia standard a una più delicata o focalizzata su macchie e massaggio gengivale. Sensore di pressione intelligente : quando stringi troppo lo spazzolino, il sistema riduce le vibrazioni e ti segnala l’eccesso, aiutandoti a correggere subito il gesto e a proteggere smalto e gengive nel lungo periodo.

: quando stringi troppo lo spazzolino, il sistema riduce le vibrazioni e ti segnala l’eccesso, aiutandoti a correggere subito il gesto e a proteggere smalto e gengive nel lungo periodo. App Philips Sonicare : l’abbinamento con l’app ti offre una guida passo passo e report sui progressi, utile per creare abitudini più precise e non dimenticare aree della bocca durante la spazzolata.

: l’abbinamento con l’app ti offre una guida passo passo e report sui progressi, utile per creare abitudini più precise e non dimenticare aree della bocca durante la spazzolata. Batteria a lunga durata e custodia da viaggio con ricarica : con una singola ricarica puoi usarlo per diverse settimane, mentre la custodia rigida con caricatore integrato protegge il manico e due testine, ideale per chi viaggia spesso.

: con una singola ricarica puoi usarlo per diverse settimane, mentre la custodia rigida con caricatore integrato protegge il manico e due testine, ideale per chi viaggia spesso. Dotazione completa e garanzia: nella confezione sono inclusi spazzolino, quattro testine, custodia da viaggio, caricatore e cavo USB-A, con 2 anni di garanzia e 30 giorni soddisfatti o rimborsati per provare il prodotto in tranquillità.

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Philips Sonicare 7100, sconto del 43% e dotazione completa: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Quanto dura la batteria del Philips Sonicare 7100 con una sola ricarica? Con una sola ricarica il Philips Sonicare 7100 può essere utilizzato regolarmente fino a tre settimane prima di doverlo ricaricare. Quante modalità di pulizia offre lo spazzolino Philips Sonicare 7100? Lo spazzolino Philips Sonicare 7100 offre 4 modalità di spazzolamento e 3 livelli di intensità, per un totale di 12 combinazioni di pulizia. Il Philips Sonicare 7100 è adatto a chi ha gengive sensibili? Sì, grazie alla testina G3 Premium Gum Care, alla modalità Gum Health e al sensore di pressione, è indicato anche per gengive sensibili. Cosa include la confezione del Philips Sonicare 7100? La confezione include lo spazzolino 7100, 4 testine G3 Premium Gum Care, la custodia da viaggio per la ricarica, il caricatore e il cavo USB-A.