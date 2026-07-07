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Philips Sonicare 5500, spazzolino elettrico sonico con tecnologie avanzate per rimuovere più placca e sbiancare i denti è in sconto del 44%.

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Denti opachi, macchie superficiali e placca che si accumula nonostante lo spazzolino manuale? Per chi vuole una pulizia più profonda senza cambiare le proprie abitudini quotidiane, il Philips Sonicare 5500 arriva su Amazon con uno sconto del 44%, portando la tecnologia sonica avanzata in una fascia di prezzo accessibile.

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Questo spazzolino elettrico sonico è pensato per chi cerca un salto di qualità nell’igiene orale quotidiana: la combinazione tra testina W2 Optimal White e tecnologia Sonicare di nuova generazione punta a rimuovere molta più placca rispetto a uno spazzolino manuale e ad attenuare le macchie superficiali, aiutando a mantenere i denti più bianchi tra un trattamento professionale e l’altro. Le modalità di pulizia selezionabili, insieme ai sistemi di avviso e supporto, rendono l’esperienza più guidata e personalizzabile.

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Con la promo attuale su Amazon puoi portarti a casa il Philips Sonicare 5500 a 69,99€, una cifra particolarmente aggressiva per uno spazzolino sonico con queste funzioni. Nella sua fascia di prezzo si posiziona tra le soluzioni più complete grazie alla presenza di sensore di pressione, timer integrati e modalità dedicate alla rimozione della placca e delle macchie. L’offerta è valida direttamente sulla pagina prodotto: lo spazzolino Philips Sonicare 5500 è disponibile con uno sconto del 44% e include base di ricarica e testina in confezione. Se il prodotto è indicato come Prime, si aggiungono i consueti benefici su spedizione rapida e gestione del reso, da verificare al momento dell’acquisto.

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Lo spazzolino Philips con la tecnologia sonica avanzata e l’avviso di pressione

Chi ha gengive sensibili o tende a spazzolare con troppa forza sa quanto sia facile irritare il cavo orale: la combinazione tra tecnologia sonica e sensore di pressione intelligente mira proprio a ridurre questi rischi, mantenendo elevata l’efficacia di pulizia.

Rimozione della placca fino a 7 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale : significa una pulizia più profonda lungo il bordo gengivale e tra i denti, utile se il tuo obiettivo è prevenire problemi come gengiviti e infiammazioni.

: significa una pulizia più profonda lungo il bordo gengivale e tra i denti, utile se il tuo obiettivo è prevenire problemi come gengiviti e infiammazioni. Denti fino a 2 volte più bianchi grazie alla testina W2 Optimal White: le setole sono progettate per agire sulle macchie superficiali, aiutando a mantenere il sorriso più brillante tra una seduta di igienista e l’altra.

grazie alla testina W2 Optimal White: le setole sono progettate per agire sulle macchie superficiali, aiutando a mantenere il sorriso più brillante tra una seduta di igienista e l’altra. Tecnologia Sonicare di nuova generazione con 62.000 movimenti al minuto : la vibrazione ad alta frequenza spinge acqua e dentifricio anche negli spazi più difficili da raggiungere, migliorando la sensazione di pulito rispetto a un semplice movimento manuale.

: la vibrazione ad alta frequenza spinge acqua e dentifricio anche negli spazi più difficili da raggiungere, migliorando la sensazione di pulito rispetto a un semplice movimento manuale. Due modalità di pulizia selezionabili (Clean e White): puoi scegliere una routine più orientata alla rimozione della placca oppure una più mirata all’azione sulle macchie, adattando lo spazzolamento alle tue esigenze specifiche.

(Clean e White): puoi scegliere una routine più orientata alla rimozione della placca oppure una più mirata all’azione sulle macchie, adattando lo spazzolamento alle tue esigenze specifiche. Avviso di pressione intelligente : quando premi troppo, lo spazzolino riduce le vibrazioni e invia impulsi delicati, aiutandoti a correggere il gesto e a proteggere le gengive nel lungo periodo.

: quando premi troppo, lo spazzolino riduce le vibrazioni e invia impulsi delicati, aiutandoti a correggere il gesto e a proteggere le gengive nel lungo periodo. Funzione EasyStart che aumenta gradualmente la potenza nelle prime 14 sessioni: utile se passi per la prima volta da uno spazzolino manuale a un modello sonico e vuoi abituarti senza fastidi.

che aumenta gradualmente la potenza nelle prime 14 sessioni: utile se passi per la prima volta da uno spazzolino manuale a un modello sonico e vuoi abituarti senza fastidi. Autonomia fino a tre settimane con una sola ricarica : ideale se viaggi spesso o semplicemente non vuoi avere il caricatore sempre occupato in bagno.

: ideale se viaggi spesso o semplicemente non vuoi avere il caricatore sempre occupato in bagno. Garanzia di 2 anni e soddisfatti o rimborsati 30 giorni: un margine di sicurezza in più se vuoi provare la tecnologia Sonicare senza rischi e capire se fa davvero al caso tuo.

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FAQ Quanto dura la batteria del Philips Sonicare 5500 con una ricarica? Con una sola ricarica il Philips Sonicare 5500 può essere usato regolarmente fino a tre settimane prima di doverlo ricaricare. Il Philips Sonicare 5500 è adatto per chi ha gengive sensibili? Sì, grazie all’avviso di pressione intelligente che riduce le vibrazioni quando premi troppo, aiuta a proteggere le gengive sensibili. Quante modalità di pulizia ha il Philips Sonicare 5500? Lo spazzolino offre due modalità di pulizia: Clean per rimuovere la placca e White per agire sulle macchie superficiali. Ogni quanto va sostituita la testina del Philips Sonicare 5500? Philips consiglia di sostituire la testina W2 Optimal White ogni 3 mesi per mantenere prestazioni ottimali di pulizia.