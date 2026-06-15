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Philips Sonicare 3100, spazzolino elettrico sonico con sensore di pressione, timer intelligente e custodia da viaggio è in sconto del 51%.

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Denti sempre puliti e gengive sane senza dover fissare sedute extra dal dentista: per chi vuole migliorare davvero la propria igiene orale quotidiana, uno spazzolino elettrico sonico fa la differenza rispetto al manuale. In queste ore il Philips Sonicare 3100 è proposto con uno sconto del 51%, e offre una pulizia fino a 3 volte più efficace lungo il bordo gengivale rispetto a uno spazzolino tradizionale.

Philips Sonicare 3100

Questo modello combina tecnologia sonica avanzata, con 62.000 movimenti al minuto, a funzioni pensate per accompagnarti nella routine: la modalità EasyStart aumenta gradualmente la potenza nei primi utilizzi, mentre SmarTimer e QuadPacer ti aiutano a rispettare i 2 minuti consigliati e a dedicare il giusto tempo a ogni zona della bocca. Il sensore di pressione integrato interviene quando spingi troppo forte, proteggendo denti e gengive, e la batteria dura fino a due settimane con una sola ricarica, rendendolo ideale anche in viaggio grazie alla custodia dedicata.

Philips Sonicare 3100 in offerta su Amazon: sconto del 51%

La promozione attuale rende il Philips Sonicare 3100 particolarmente interessante per chi vuole passare allo spazzolino elettrico senza spendere troppo. Con uno sconto del 51%, puoi portarti a casa il Philips Sonicare 3100 a 34,99€, una cifra molto competitiva per un modello con tecnologia sonica, sensore di pressione e custodia da viaggio inclusa. Il prezzo lo posiziona tra i migliori affari della sua fascia, soprattutto considerando la qualità del brand e la dotazione di accessori. Se hai un abbonamento Prime puoi contare sulla consegna rapida e sui consueti vantaggi dedicati, inclusa la finestra estesa per il reso.

Lo spazzolino Philips con il sensore di pressione e la tecnologia sonica avanzata

Per chi vuole ridurre la placca e migliorare la salute delle gengive senza cambiare troppo le proprie abitudini, questo spazzolino elettrico rappresenta un salto di qualità concreto nella pulizia quotidiana.

Rimozione della placca fino a 3 volte superiore : la testina C1 ProResults con setole fitte raggiunge meglio il bordo gengivale, aiutandoti a mantenere denti più lisci e puliti rispetto a uno spazzolino manuale.

: la testina con setole fitte raggiunge meglio il bordo gengivale, aiutandoti a mantenere denti più lisci e puliti rispetto a uno spazzolino manuale. Tecnologia sonica da 62.000 movimenti al minuto : le vibrazioni guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo le gengive, migliorando la pulizia negli spazi difficili senza dover strofinare con forza.

: le vibrazioni guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo le gengive, migliorando la pulizia negli spazi difficili senza dover strofinare con forza. Sensore di pressione integrato : ti avverte quando stai premendo troppo, così puoi correggere subito il gesto ed evitare sensibilità o fastidi alle gengive nel lungo periodo.

: ti avverte quando stai premendo troppo, così puoi correggere subito il gesto ed evitare sensibilità o fastidi alle gengive nel lungo periodo. Funzioni EasyStart, SmarTimer e QuadPacer : ti accompagnano nei primi utilizzi con una potenza crescente e ti aiutano a rispettare tempo e zone di spazzolamento, rendendo più semplice seguire le raccomandazioni dei dentisti.

: ti accompagnano nei primi utilizzi con una potenza crescente e ti aiutano a rispettare tempo e zone di spazzolamento, rendendo più semplice seguire le raccomandazioni dei dentisti. Batteria fino a due settimane : con due sessioni da due minuti al giorno puoi dimenticare il caricatore per diversi giorni, una comodità notevole sia in casa sia quando viaggi.

: con due sessioni da due minuti al giorno puoi dimenticare il caricatore per diversi giorni, una comodità notevole sia in casa sia quando viaggi. Design sottile con custodia da viaggio : occupa poco spazio sul lavandino e in valigia, così puoi mantenere la stessa routine di pulizia anche fuori casa.

: occupa poco spazio sul lavandino e in valigia, così puoi mantenere la stessa routine di pulizia anche fuori casa. Compatibile con apparecchi e restauri dentali: è sicuro da usare con apparecchi, otturazioni, corone e faccette, ideale se hai una bocca con lavori odontoiatrici da proteggere.

Philips Sonicare 3100

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Philips Sonicare 3100, offerta lampo al 51% di sconto: approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il Philips Sonicare 3100 è adatto a chi ha apparecchi o corone dentali? Sì, è sicuro da usare con apparecchi ortodontici, otturazioni, corone e faccette dentali. Quanto dura la batteria del Philips Sonicare 3100 con una ricarica? Con due spazzolamenti da due minuti al giorno, la batteria dura fino a circa due settimane. Il Philips Sonicare 3100 aiuta a rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale? Sì, con la testina C1 ProResults rimuove fino a 3 volte più placca lungo il bordo gengivale rispetto a uno spazzolino manuale. Il Philips Sonicare 3100 segnala se esercito troppa pressione sui denti? Sì, integra un sensore di pressione che ti avverte quando stai premendo troppo, così puoi ridurre la forza.