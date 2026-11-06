Oral-B iO3, offerta shock: prendi due e paghi uno
Da oggi su Amazon trovi la confezione con due spazzolini Oral-B iO 3 in offerta con uno sconto del 52%.
Per chi vuole migliorare la pulizia quotidiana senza affidarsi soltanto alla propria sensibilità, un aiuto durante lo spazzolamento può fare la differenza. La confezone con due spazzolini Oral-B iO3 è disponibile con uno sconto del 52%.
Il modello combina micro-vibrazioni delicate e una testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti. Il sensore di pressione visibile a 360° segnala se stai premendo troppo, troppo poco o nel modo corretto; tre modalità permettono di scegliere tra denti sensibili, pulizia quotidiana e sbiancante. La confezione indicata nel titolo comprende inoltre quattro testine di ricambio.
Oral-B iO3 in offerta: sconto del 52% e prezzo di 109,99 euro
Con il prezzo indicato di 109,99 euro e uno sconto del 52%, questo spazzolino elettrico offre funzioni pensate per seguire meglio i gesti della pulizia quotidiana. Puoi trovare Oral-B iO3 a 109,99 euro. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.
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Lo spazzolino elettrico Oral-B con il sensore a 360° e tre modalità
Se durante lo spazzolamento non sai quanta pressione esercitare o tendi a trascurare alcune zone, le funzioni dell’iO3 possono aiutarti a rendere più ordinata la routine. Ecco cosa propone:
- Sensore di pressione visibile a 360°: indica se stai premendo troppo forte, troppo piano o correttamente, così puoi correggere il gesto mentre lavi i denti.
- Tre modalità di pulizia: scegli tra denti sensibili, pulizia quotidiana e sbiancante in base alle tue esigenze, usando un semplice tasto.
- Timer di spazzolamento: aiuta a raggiungere i due minuti consigliati dal dentista e avvisa ogni 30 secondi quando cambiare area.
- Testina rotonda e micro-vibrazioni delicate: la combinazione è progettata per offrire una sensazione di pulizia professionale durante l’uso quotidiano.
- Quattro testine di ricambio incluse: la confezione indicata nel titolo ne comprende quattro; la descrizione consiglia di sostituire la testina ogni tre mesi per mantenere una pulizia efficace.
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FAQ
Ha tre modalità: denti sensibili, pulizia quotidiana e sbiancante.
Il sensore visibile a 360° segnala se si preme troppo, troppo poco o correttamente.
Sì. Il timer aiuta a raggiungere due minuti e avvisa ogni 30 secondi di cambiare area.
Il titolo del prodotto indica quattro testine di ricambio incluse.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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