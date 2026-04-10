Libero
OFFERTE

Oral-B iO 9 in sconto del 50%, super offerta per lo spazzolino premium

Micro-vibrazioni, AI e 7 modalità: Oral-B iO 9 eleva la pulizia orale con rimozione della placca superiore e denti più bianchi fin dal primo giorno.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Spazzolino elettrico Oral-B iO 9 nero edizione limitata su Amazon Amazon

Se cerchi uno spazzolino elettrico davvero evoluto, questa è l’occasione giusta: Oral-B iO 9 è protagonista di uno sconto del 50% che rende l’acquisto particolarmente conveniente. L’esperienza d’uso punta su pulizia profonda, vibrazioni potenti e un set di modalità che si adatta a diverse esigenze, con un salto di qualità percepibile rispetto ai modelli più semplici.

La cura per i dettagli non riguarda solo le prestazioni: il pacchetto è completo e ben rifinito, pensato per chi desidera uno strumento affidabile e confortevole nella routine quotidiana.

Oral-B iO 9

Oral-B iO 9

199,95 €399,99 € -200,04 € (50%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Oral-B iO 9 in offerta su Amazon: sconto del 50%, risparmi quasi 200 euro

L’offerta porta Oral-B iO 9 a 199,95 euro, con uno sconto del 50% che consente un risparmio di circa 200 euro rispetto al prezzo pieno. Approfittane subito: Oral-B iO 9 in offerta su Amazon a 199,95 euro.

Questa edizione è la Nero Edizione Limitata e include tutto l’occorrente per l’uso quotidiano e in viaggio: 1 spazzolino, 1 testina di ricambio, custodia da viaggio e astuccio magnetico. Un set premium pensato per chi desidera performance e praticità.

Oral-B iO 9: intelligenza artificiale e 7 modalità di pulizia

Il cuore di Oral-B iO 9 è una piattaforma che unisce la testina rotonda con delicate micro-vibrazioni, studiata per una sensazione di freschezza e una rimozione efficace della placca. Secondo le specifiche, può garantire gengive più sane in una settimana e denti più bianchi dal primo giorno grazie all’azione mirata sulle macchie superficiali.

La gestione dello spazzolamento è supportata dal rilevamento della posizione con intelligenza artificiale, che monitora area e modalità in tempo reale per aiutarti a non trascurare nessuna zona. A bordo trovi anche 7 modalità di pulizia e un display interattivo a colori che guida passo passo, per un’esperienza davvero personalizzata.

Rispetto a uno spazzolino manuale, iO 9 è progettato per rimuovere fino al 100% di placca in più, offrendo uno standard di igiene superiore. La dotazione completa (inclusi custodia da viaggio e astuccio magnetico) rende questa Edizione Limitata una soluzione solida sia per la routine quotidiana sia per chi è spesso fuori casa.

Oral-B iO 9

Oral-B iO 9

199,95 €399,99 € -200,04 € (50%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lucart Professional

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963