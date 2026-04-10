Oral-B iO 9 in sconto del 50%, super offerta per lo spazzolino premium

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Micro-vibrazioni, AI e 7 modalità: Oral-B iO 9 eleva la pulizia orale con rimozione della placca superiore e denti più bianchi fin dal primo giorno.

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Se cerchi uno spazzolino elettrico davvero evoluto, questa è l’occasione giusta: Oral-B iO 9 è protagonista di uno sconto del 50% che rende l’acquisto particolarmente conveniente. L’esperienza d’uso punta su pulizia profonda, vibrazioni potenti e un set di modalità che si adatta a diverse esigenze, con un salto di qualità percepibile rispetto ai modelli più semplici.

La cura per i dettagli non riguarda solo le prestazioni: il pacchetto è completo e ben rifinito, pensato per chi desidera uno strumento affidabile e confortevole nella routine quotidiana.

Oral-B iO 9

Oral-B iO 9 in offerta su Amazon: sconto del 50%, risparmi quasi 200 euro

L’offerta porta Oral-B iO 9 a 199,95 euro, con uno sconto del 50% che consente un risparmio di circa 200 euro rispetto al prezzo pieno. Approfittane subito: Oral-B iO 9 in offerta su Amazon a 199,95 euro.

Questa edizione è la Nero Edizione Limitata e include tutto l’occorrente per l’uso quotidiano e in viaggio: 1 spazzolino, 1 testina di ricambio, custodia da viaggio e astuccio magnetico. Un set premium pensato per chi desidera performance e praticità.

Oral-B iO 9: intelligenza artificiale e 7 modalità di pulizia

Il cuore di Oral-B iO 9 è una piattaforma che unisce la testina rotonda con delicate micro-vibrazioni, studiata per una sensazione di freschezza e una rimozione efficace della placca. Secondo le specifiche, può garantire gengive più sane in una settimana e denti più bianchi dal primo giorno grazie all’azione mirata sulle macchie superficiali.

La gestione dello spazzolamento è supportata dal rilevamento della posizione con intelligenza artificiale, che monitora area e modalità in tempo reale per aiutarti a non trascurare nessuna zona. A bordo trovi anche 7 modalità di pulizia e un display interattivo a colori che guida passo passo, per un’esperienza davvero personalizzata.

Rispetto a uno spazzolino manuale, iO 9 è progettato per rimuovere fino al 100% di placca in più, offrendo uno standard di igiene superiore. La dotazione completa (inclusi custodia da viaggio e astuccio magnetico) rende questa Edizione Limitata una soluzione solida sia per la routine quotidiana sia per chi è spesso fuori casa.

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