Libero
OFFERTE

Spazzolino elettrico Oral-B iO 6N al minimo storico: offerta da non perdere

Oral-B iO 6N con AI, 5 modalità e sensore di pressione: bundle con 2 testine, custodia e dentifricio in offerta con forte sconto.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Spazzolino elettrico Oral-B iO 6N al minimo storico: offerta da non perdere Amazon

Se cerchi uno spazzolino elettrico avanzato e completo, l’Oral-B iO 6N è oggi protagonista di un’offerta molto interessante su Amazon con sconto del 52%. Il prezzo scende a 119,99€ e l’occasione è ideale per chi vuole un dispositivo efficace e semplice da usare, con più modalità di pulizia, una custodia da viaggio pratica e un bundle ricco.

L’esperienza d’uso è apprezzata per la sensazione di pulizia profonda e la facilità d’impiego, con in più la comodità della guida tramite app che aiuta a migliorare le abitudini quotidiane.

La dotazione è particolarmente generosa: oltre allo spazzolino in colore Nero, trovi 2 testine di ricambio, la custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro-Expert Sensibilità per completare la routine. Scopri i dettagli e attiva subito la promo attraverso il link diretto all’offerta.

NOME PRODOTTO

NOME PRODOTTO

119,99 €249,99 € -130,00 € (52%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Oral-B iO 6N: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon porta l’Oral-B iO 6N a 119,99€ con un ribasso del 52%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 130 euro rispetto al prezzo di listino: una cifra notevole per un bundle che include spazzolino, 2 testine, custodia e dentifricio. Un pacchetto pensato per chi vuole passare subito a una routine completa, senza acquisti aggiuntivi immediati.

La promozione rende questo modello uno dei più interessanti in circolazione per rapporto tra funzioni smart e accessori inclusi. Se vuoi approfittarne, ti basta accedere al link dell’offerta e completare l’ordine finché lo sconto è attivo.

NOME PRODOTTO

NOME PRODOTTO

119,99 €249,99 € -130,00 € (52%)

Oral-B iO 6N: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’Oral-B iO 6N è la combinazione tra testina rotonda ed micro-vibrazioni delicate, progettate per rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale e favorire gengive più sane. A bordo trovi la Intelligenza Artificiale che riconosce lo stile di spazzolamento e guida a coprire tutte le aree della bocca, aiutando a non trascurare i punti difficili.

Il sensore di pressione intelligente a colori indica in tempo reale se stai spazzolando troppo forte, troppo leggermente o con la forza giusta (spia rossa, bianca o verde), così da ottimizzare la tecnica ogni giorno. Non mancano 5 modalità di pulizia per personalizzare l’esperienza: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda e Sbiancante.

L’ecosistema si completa con l’app Oral-B, utile per monitorare l’efficacia dello spazzolamento e mantenere costante la routine. In confezione trovi anche 2 testine di ricambio, la custodia da viaggio per portare tutto con ordine e un dentifricio Pro-Expert Sensibilità per un avvio immediato della routine completa.

NOME PRODOTTO

NOME PRODOTTO

119,99 €249,99 € -130,00 € (52%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963