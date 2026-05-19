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L’offerta su Oral-B iO 6 è tra quelle da tenere d’occhio se vuoi fare un salto di qualità nella tua igiene orale quotidiana. Lo spazzolino elettrico ricaricabile di Oral-B, in versione nera con due testine di ricambio, è proposto con uno sconto del 52% rispetto al prezzo di listino, rendendo molto più accessibile una tecnologia pensata per offrire una pulizia profonda ma delicata, adatta all’uso quotidiano e ai denti sensibili.

Oral-B iO 6

Questo modello nasce per andare oltre il classico spazzolino elettrico, puntando su un’esperienza di utilizzo più silenziosa, accurata e piacevole. La combinazione di ingegneria avanzata e design curato porta a una pulizia più completa, studiata per ridurre la placca in modo efficace e allo stesso tempo tutelare le gengive. In confezione trovi anche il dentifricio Oral-B Advanced Rigenera Smalto al gusto menta, pensato per proteggere lo smalto e aiutare a bloccare la carie nelle fasi iniziali fin dal primo utilizzo, così da avere un vero e proprio kit avanzato per la cura quotidiana dei denti.

Oral-B iO 6 in super offerta su Amazon con sconto del 52%

Con questa promo, l’Oral-B iO 6 scende a 119,90€, con un taglio di prezzo importante pari al 52% di sconto rispetto al listino. Parliamo di un modello di fascia alta che si posiziona in modo molto competitivo rispetto ad altri spazzolini elettrici avanzati, grazie alle sue funzioni intelligenti e al pacchetto che include testine di ricambio, custodia da viaggio e dentifricio dedicato. Se stai valutando un upgrade rispetto a uno spazzolino manuale o a un elettrico base, questo sconto rende l’acquisto decisamente più interessante. L’Oral-B iO 6 è disponibile con uno sconto del 52%, un’occasione utile per portarsi a casa una soluzione completa per la pulizia quotidiana dei denti. Se l’articolo è venduto e spedito da Amazon, puoi inoltre beneficiare dei consueti servizi di consegna rapida e reso secondo le condizioni standard della piattaforma.

Lo spazzolino Oral-B con l’intelligenza artificiale e le micro-vibrazioni delicate

Il cuore dell’Oral-B iO 6 è la testina rotonda esclusiva abbinata alle delicate micro-vibrazioni, studiate per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, mantenendo una sensazione di comfort elevata anche sulle gengive più sensibili. La tecnologia di spazzolamento professionale è pensata per offrire gengive più sane in poco tempo e una sensazione di pulizia profonda, simile a quella di una seduta dal dentista.

A fare la differenza è anche l’intelligenza artificiale integrata, che riconosce il tuo stile di spazzolamento e ti guida nella pulizia di tutte le aree della bocca, evitando di trascurare le zone più difficili da raggiungere. Il sensore di pressione intelligente con indicatore a luce rossa, bianca o verde ti segnala in tempo reale se stai premendo troppo, troppo poco o nel modo corretto, aiutandoti a migliorare la tecnica nel tempo e a proteggere smalto e gengive.

Completano il profilo le 5 modalità di pulizia intelligenti che permettono di personalizzare lo spazzolamento in base alle esigenze: Pulizia Quotidiana per l’uso di tutti i giorni, Denti Sensibili per chi ha una sensibilità accentuata, Protezione Gengive per un’azione più delicata sulle zone più fragili, Pulizia Profonda per chi cerca un intervento più intenso e Sbiancante per migliorare l’aspetto estetico del sorriso. Nella confezione trovi anche il dentifricio Oral-B Advanced Rigenera Smalto, pensato per proteggere lo smalto e supportare la prevenzione delle carie fin dal primo utilizzo.

Oral-B iO 6

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