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Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5 con sensore di pressione, app con intelligenza artificiale e cinque modalità è in sconto del 63%.

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Se vuoi migliorare la pulizia quotidiana e controllare la pressione esercitata sulle gengive, uno spazzolino elettrico con funzioni di guida può aiutarti a seguire una routine più accurata. Lo spazzolino Oral-B iO 5 è disponibile con uno sconto del 63%.

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La testina rotonda con setole oscillanti è pensata per offrire una sensazione di pulizia professionale anche fuori casa: nella confezione sono inclusi una testina di ricambio e un astuccio. Il sensore di pressione segnala se stai spazzolando con la forza corretta, mentre il collegamento all’app gratuita Oral-B permette di monitorare la pulizia in tempo reale e di ricevere indicazioni sulle sei zone della bocca. Puoi scegliere tra cinque modalità, comprese quelle per denti sensibili e per una pulizia più delicata.

Oral-B iO 5 in offerta: sconto del 63% sullo spazzolino elettrico

Per chi desidera passare a uno spazzolino elettrico dotato di funzioni di controllo, l’Oral-B iO 5 è proposto a 84,89 euro, con uno sconto del 63% indicato nella pagina dell’offerta. La scheda del prodotto non riporta informazioni su coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi per il reso; non è quindi possibile confermare questi dettagli. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate nella pagina dedicata: l’Oral-B iO 5 è disponibile con uno sconto del 63%.

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Lo spazzolino Oral-B con il sensore di pressione e cinque modalità

Per rendere più semplice seguire una pulizia regolare e controllata, questo modello combina feedback sullo spazzolamento e impostazioni selezionabili. Tra le caratteristiche che possono risultare utili nella routine quotidiana ci sono:

Sensore di pressione intelligente: segnala se la pressione applicata è corretta, così puoi evitare di spazzolare troppo forte o troppo delicatamente e prestare attenzione alle gengive.

segnala se la pressione applicata è corretta, così puoi evitare di spazzolare troppo forte o troppo delicatamente e prestare attenzione alle gengive. App Oral-B con intelligenza artificiale: monitora modalità e area di spazzolamento in tempo reale e guida la pulizia nelle sei zone rilevate.

monitora modalità e area di spazzolamento in tempo reale e guida la pulizia nelle sei zone rilevate. Cinque modalità di pulizia: puoi scegliere tra Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante in base alle tue esigenze.

puoi scegliere tra Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante in base alle tue esigenze. Timer di due minuti e indicatore per la testina: l’anello luminoso aiuta a rispettare la durata di spazzolamento indicata dai dentisti, mentre l’indicatore ricorda quando sostituire la testina. La scheda consiglia di cambiarla ogni tre mesi.

l’anello luminoso aiuta a rispettare la durata di spazzolamento indicata dai dentisti, mentre l’indicatore ricorda quando sostituire la testina. La scheda consiglia di cambiarla ogni tre mesi. Testina rotonda e setole oscillanti: il design ispirato agli strumenti dei dentisti mira a offrire una sensazione di pulizia professionale. La confezione comprende una testina di ricambio e un astuccio, in una versione nera.

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FAQ Quante modalità di pulizia ha l’Oral-B iO 5? Ha cinque modalità: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante. L’Oral-B iO 5 si collega a un’app? Sì, si collega all’app gratuita Oral-B, che monitora lo spazzolamento in tempo reale e guida la pulizia in sei zone. Come aiuta il sensore di pressione dell’Oral-B iO 5? Segnala se stai applicando la pressione corretta durante lo spazzolamento. Ogni quanto va sostituita la testina dell’Oral-B iO 5? La scheda del prodotto consiglia di sostituire la testina ogni tre mesi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.