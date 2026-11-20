Oral-B iO 5, lo spazzolino elettrico top crolla di prezzo
Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5 con sensore di pressione, app con intelligenza artificiale e cinque modalità è in sconto del 63%.
Se vuoi migliorare la pulizia quotidiana e controllare la pressione esercitata sulle gengive, uno spazzolino elettrico con funzioni di guida può aiutarti a seguire una routine più accurata. Lo spazzolino Oral-B iO 5 è disponibile con uno sconto del 63%.
La testina rotonda con setole oscillanti è pensata per offrire una sensazione di pulizia professionale anche fuori casa: nella confezione sono inclusi una testina di ricambio e un astuccio. Il sensore di pressione segnala se stai spazzolando con la forza corretta, mentre il collegamento all’app gratuita Oral-B permette di monitorare la pulizia in tempo reale e di ricevere indicazioni sulle sei zone della bocca. Puoi scegliere tra cinque modalità, comprese quelle per denti sensibili e per una pulizia più delicata.
Oral-B iO 5 in offerta: sconto del 63% sullo spazzolino elettrico
Per chi desidera passare a uno spazzolino elettrico dotato di funzioni di controllo, l’Oral-B iO 5 è proposto a 84,89 euro, con uno sconto del 63% indicato nella pagina dell’offerta. La scheda del prodotto non riporta informazioni su coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi per il reso; non è quindi possibile confermare questi dettagli. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate nella pagina dedicata: l’Oral-B iO 5 è disponibile con uno sconto del 63%.
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Lo spazzolino Oral-B con il sensore di pressione e cinque modalità
Per rendere più semplice seguire una pulizia regolare e controllata, questo modello combina feedback sullo spazzolamento e impostazioni selezionabili. Tra le caratteristiche che possono risultare utili nella routine quotidiana ci sono:
- Sensore di pressione intelligente: segnala se la pressione applicata è corretta, così puoi evitare di spazzolare troppo forte o troppo delicatamente e prestare attenzione alle gengive.
- App Oral-B con intelligenza artificiale: monitora modalità e area di spazzolamento in tempo reale e guida la pulizia nelle sei zone rilevate.
- Cinque modalità di pulizia: puoi scegliere tra Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante in base alle tue esigenze.
- Timer di due minuti e indicatore per la testina: l’anello luminoso aiuta a rispettare la durata di spazzolamento indicata dai dentisti, mentre l’indicatore ricorda quando sostituire la testina. La scheda consiglia di cambiarla ogni tre mesi.
- Testina rotonda e setole oscillanti: il design ispirato agli strumenti dei dentisti mira a offrire una sensazione di pulizia professionale. La confezione comprende una testina di ricambio e un astuccio, in una versione nera.
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FAQ
Ha cinque modalità: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante.
Sì, si collega all’app gratuita Oral-B, che monitora lo spazzolamento in tempo reale e guida la pulizia in sei zone.
Segnala se stai applicando la pressione corretta durante lo spazzolamento.
La scheda del prodotto consiglia di sostituire la testina ogni tre mesi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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