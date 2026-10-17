Oral-B iO 5, lo spazzolino elettrico dei dentisti a prezzo mini: costa meno della metà
Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5 con sensore di pressione, 5 modalità e app con AI è in offerta con uno sconto del 53%.
Una pulizia quotidiana poco accurata o una pressione eccessiva possono rendere più difficile prendersi cura delle gengive. Oral-B iO 5 è disponibile con uno sconto del 53% e abbina diverse funzioni pensate per guidare lo spazzolamento.
La testina rotonda, ispirata agli strumenti dei dentisti, lavora con setole oscillanti. Il sensore di pressione segnala se si sta spazzolando con la forza corretta, mentre l’app Oral-B usa l’intelligenza artificiale per monitorare lo spazzolamento in tempo reale e seguire sei zone. A completare la confezione ci sono una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert.
Oral-B iO 5 in offerta: sconto del 53% e prezzo di 93,67 euro
Per chi cerca uno spazzolino elettrico con indicazioni utili durante la pulizia, Oral-B iO 5 è proposto a 93,67 euro, con uno sconto del 53%. La testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Pro Expert sono inclusi nella confezione. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, né dettagli su pagamento a rate, coupon, spedizione Prime o tempi di reso; è quindi possibile consultare la pagina dell’offerta per verificare le condizioni aggiornate. Puoi trovare Oral-B iO 5 con uno sconto del 53% direttamente su Amazon.
Acquista ora Oral-B iO 5 in offerta
Lo spazzolino Oral-B con 5 modalità e sensore di pressione
Se vuoi rendere più controllata la routine di igiene orale, le funzioni dell’iO 5 offrono indicazioni e opzioni da adattare alle proprie abitudini:
- Sensore di pressione intelligente: segnala se la pressione applicata è corretta, così aiuta a evitare di spazzolare troppo forte o troppo delicatamente.
- App con intelligenza artificiale: monitora modalità e area di spazzolamento in tempo reale e guida la pulizia attraverso sei zone.
- Cinque modalità: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante permettono di scegliere l’impostazione più adatta alle proprie necessità.
- Timer ad anello luminoso: accompagna i due minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti; l’indicatore ricorda anche quando sostituire la testina.
- Testina rotonda con setole oscillanti: il design ispirato agli strumenti dei dentisti è pensato per la pulizia dei denti, con una sensazione professionale anche fuori casa.
- Accessori inclusi: la confezione comprende una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 53% su Oral-B iO 5.
Scopri altri spazzolini elettrici in promo da oggi su Amazon.
FAQ
Sono disponibili cinque modalità: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante.
Sì. Il sensore di pressione indica se si sta spazzolando con la forza corretta.
Sì. L’app con intelligenza artificiale monitora lo spazzolamento in tempo reale e segue sei zone.
La confezione comprende una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.