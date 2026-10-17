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Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5 con sensore di pressione, 5 modalità e app con AI è in offerta con uno sconto del 53%.

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Una pulizia quotidiana poco accurata o una pressione eccessiva possono rendere più difficile prendersi cura delle gengive. Oral-B iO 5 è disponibile con uno sconto del 53% e abbina diverse funzioni pensate per guidare lo spazzolamento.

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La testina rotonda, ispirata agli strumenti dei dentisti, lavora con setole oscillanti. Il sensore di pressione segnala se si sta spazzolando con la forza corretta, mentre l’app Oral-B usa l’intelligenza artificiale per monitorare lo spazzolamento in tempo reale e seguire sei zone. A completare la confezione ci sono una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert.

Oral-B iO 5 in offerta: sconto del 53% e prezzo di 93,67 euro

Per chi cerca uno spazzolino elettrico con indicazioni utili durante la pulizia, Oral-B iO 5 è proposto a 93,67 euro, con uno sconto del 53%. La testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Pro Expert sono inclusi nella confezione. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, né dettagli su pagamento a rate, coupon, spedizione Prime o tempi di reso; è quindi possibile consultare la pagina dell’offerta per verificare le condizioni aggiornate. Puoi trovare Oral-B iO 5 con uno sconto del 53% direttamente su Amazon.

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Lo spazzolino Oral-B con 5 modalità e sensore di pressione

Se vuoi rendere più controllata la routine di igiene orale, le funzioni dell’iO 5 offrono indicazioni e opzioni da adattare alle proprie abitudini:

Sensore di pressione intelligente: segnala se la pressione applicata è corretta, così aiuta a evitare di spazzolare troppo forte o troppo delicatamente.

segnala se la pressione applicata è corretta, così aiuta a evitare di spazzolare troppo forte o troppo delicatamente. App con intelligenza artificiale: monitora modalità e area di spazzolamento in tempo reale e guida la pulizia attraverso sei zone.

monitora modalità e area di spazzolamento in tempo reale e guida la pulizia attraverso sei zone. Cinque modalità: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante permettono di scegliere l’impostazione più adatta alle proprie necessità.

Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante permettono di scegliere l’impostazione più adatta alle proprie necessità. Timer ad anello luminoso: accompagna i due minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti; l’indicatore ricorda anche quando sostituire la testina.

accompagna i due minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti; l’indicatore ricorda anche quando sostituire la testina. Testina rotonda con setole oscillanti: il design ispirato agli strumenti dei dentisti è pensato per la pulizia dei denti, con una sensazione professionale anche fuori casa.

il design ispirato agli strumenti dei dentisti è pensato per la pulizia dei denti, con una sensazione professionale anche fuori casa. Accessori inclusi: la confezione comprende una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert.

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FAQ Quante modalità di pulizia offre Oral-B iO 5? Sono disponibili cinque modalità: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante. Oral-B iO 5 segnala se si applica troppa pressione? Sì. Il sensore di pressione indica se si sta spazzolando con la forza corretta. L’app Oral-B monitora lo spazzolamento? Sì. L’app con intelligenza artificiale monitora lo spazzolamento in tempo reale e segue sei zone. Quali accessori sono inclusi nella confezione? La confezione comprende una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.