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Sensore di pressione, 3 modalità e batteria a lunga durata. Scopri l'offerta imperdibile su Amazon per l'Oral-B iO 3N con custodia e dentifricio inclusi

Amazon

Se vuoi dare una svolta alla tua routine di igiene orale, questa è l’occasione giusta: su Amazon il Oral-B iO 3N è protagonista di uno sconto del 57% che rende il passaggio allo spazzolino elettrico ancora più conveniente.

Il modello iO 3N punta su una sensazione di pulizia profonda e delicata al tempo stesso, con vibrazioni mirate che lasciano i denti lisci e le gengive più protette. Spiccano la silenziosità in uso e il sensore di pressione che ti guida nella forza corretta da applicare, evitando eccessi e migliorando il comfort. In confezione trovi anche 1 testina di ricambio e un dentifricio Gengive & Smalto Pro-Repair da 75 ml: un pacchetto completo per iniziare subito al meglio.

Oral-B iO 3N

Oral-B iO 3N in offerta su Amazon: sconto del 57%

L’offerta è particolarmente allettante: il prezzo scende a 59,99 euro. Clicca qui per approfittarne: Oral-B iO 3N in offerta su Amazon a 59,99 euro. Parliamo del colore Nero e di un bundle che comprende lo spazzolino ricaricabile, 1 testina aggiuntiva e il dentifricio Pro-Repair da 75 ml, una soluzione pratica per aggiornare da subito la tua routine quotidiana.

Considerando il taglio di prezzo del 57%, è il momento ideale per scegliere la tecnologia iO con una spesa contenuta e una dotazione completa fin dal primo utilizzo.

Sensore di pressione e 3 modalità di pulizia

L’iO 3N unisce la testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti a micro-vibrazioni mirate, arrivando a rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Il sensore di pressione iO segnala quando stai spazzolando con la forza corretta, proteggendo meglio le gengive. Non manca la batteria a lunga durata, pensata per coprire comodamente più sessioni di spazzolamento.

Per ottimizzare la routine quotidiana trovi il timer con anello luminoso impostato sui 2 minuti consigliati, l’indicatore di sostituzione della testina e 3 modalità di pulizia (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Sbiancante) per adattare l’intensità alle tue esigenze. È consigliata la sostituzione della testina ogni 3 mesi per mantenere prestazioni al top. Nel complesso, una soluzione solida e completa per migliorare l’igiene orale con la tecnologia più avanzata di Oral-B.

Oral-B iO 3N