Libero
OFFERTE

Spazzolino Oral-B in sconto al 57%: super ribasso per l’igiene orale

Sensore di pressione, 3 modalità e batteria a lunga durata. Scopri l'offerta imperdibile su Amazon per l'Oral-B iO 3N con custodia e dentifricio inclusi

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Spazzolino elettrico Oral-B iO 3N nero su Amazon Amazon

Se vuoi dare una svolta alla tua routine di igiene orale, questa è l’occasione giusta: su Amazon il Oral-B iO 3N è protagonista di uno sconto del 57% che rende il passaggio allo spazzolino elettrico ancora più conveniente.

Il modello iO 3N punta su una sensazione di pulizia profonda e delicata al tempo stesso, con vibrazioni mirate che lasciano i denti lisci e le gengive più protette. Spiccano la silenziosità in uso e il sensore di pressione che ti guida nella forza corretta da applicare, evitando eccessi e migliorando il comfort. In confezione trovi anche 1 testina di ricambio e un dentifricio Gengive & Smalto Pro-Repair da 75 ml: un pacchetto completo per iniziare subito al meglio.

Oral-B iO 3N

Oral-B iO 3N

59,99 €139,99 € -80,00 € (57%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Oral-B iO 3N in offerta su Amazon: sconto del 57%

L’offerta è particolarmente allettante: il prezzo scende a 59,99 euro. Clicca qui per approfittarne: Oral-B iO 3N in offerta su Amazon a 59,99 euro. Parliamo del colore Nero e di un bundle che comprende lo spazzolino ricaricabile, 1 testina aggiuntiva e il dentifricio Pro-Repair da 75 ml, una soluzione pratica per aggiornare da subito la tua routine quotidiana.

Considerando il taglio di prezzo del 57%, è il momento ideale per scegliere la tecnologia iO con una spesa contenuta e una dotazione completa fin dal primo utilizzo.

Sensore di pressione e 3 modalità di pulizia

L’iO 3N unisce la testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti a micro-vibrazioni mirate, arrivando a rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Il sensore di pressione iO segnala quando stai spazzolando con la forza corretta, proteggendo meglio le gengive. Non manca la batteria a lunga durata, pensata per coprire comodamente più sessioni di spazzolamento.

Per ottimizzare la routine quotidiana trovi il timer con anello luminoso impostato sui 2 minuti consigliati, l’indicatore di sostituzione della testina e 3 modalità di pulizia (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Sbiancante) per adattare l’intensità alle tue esigenze. È consigliata la sostituzione della testina ogni 3 mesi per mantenere prestazioni al top. Nel complesso, una soluzione solida e completa per migliorare l’igiene orale con la tecnologia più avanzata di Oral-B.

Oral-B iO 3N

Oral-B iO 3N

59,99 €139,99 € -80,00 € (57%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lucart Professional

Ti potrebbero interessare

Gatti Seregno

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963