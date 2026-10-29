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Spazzolare i denti con troppa forza o in modo frettoloso può rendere più difficile prendersi cura delle gengive e rispettare i tempi consigliati. Oggi lo spazzolino Oral-B iO 3N è disponibile con uno sconto del 57%.

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La testina rotonda con setole oscillanti è progettata per raggiungere zone della bocca che possono essere più difficili da pulire con una testina rettangolare. Il sensore di pressione segnala se si sta spazzolando con la forza corretta, mentre il timer con anello luminoso aiuta a seguire i due minuti consigliati. La confezione comprende anche una testina di ricambio e un dentifricio Gengive & Smalto Pro-Repair Classico da 75 ml.

Oral-B iO 3N in offerta: sconto del 57% e prezzo di 59,99 euro

Su Amazon lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3N è proposto a 59,99 euro, con uno sconto del 57%. La testina di ricambio e il dentifricio da 75 ml sono inclusi nella confezione. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate o di applicare un coupon; non riportano neppure dettagli sulla consegna Prime o sui tempi di reso.

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Lo spazzolino Oral-B con il sensore di pressione e tre modalità di pulizia

Per chi desidera rendere più regolare la routine quotidiana e prestare attenzione alla pressione durante lo spazzolamento, questo modello riunisce funzioni pensate per accompagnare l’igiene orale giorno dopo giorno:

Sensore di pressione iO : segnala se la pressione esercitata è corretta e aiuta a evitare di spazzolare troppo forte o troppo delicatamente, con attenzione alla protezione delle gengive.

: segnala se la pressione esercitata è corretta e aiuta a evitare di spazzolare troppo forte o troppo delicatamente, con attenzione alla protezione delle gengive. Timer con anello luminoso : aiuta a rispettare i due minuti di spazzolamento consigliati. L’indicatore per la sostituzione della testina ricorda inoltre quando è il momento di cambiarla.

: aiuta a rispettare i due minuti di spazzolamento consigliati. L’indicatore per la sostituzione della testina ricorda inoltre quando è il momento di cambiarla. Tre modalità di pulizia : Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante permettono di scegliere l’impostazione più adatta alle proprie esigenze.

: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante permettono di scegliere l’impostazione più adatta alle proprie esigenze. Testina rotonda con setole oscillanti : il design ispirato alle testine dei dentisti è pensato per raggiungere aree della bocca che le testine rettangolari degli spazzolini manuali potrebbero non raggiungere.

: il design ispirato alle testine dei dentisti è pensato per raggiungere aree della bocca che le testine rettangolari degli spazzolini manuali potrebbero non raggiungere. Batteria agli ioni di litio : Oral-B indica una carica a lunga durata, così da ridurre la necessità di ricaricare frequentemente lo spazzolino.

: Oral-B indica una carica a lunga durata, così da ridurre la necessità di ricaricare frequentemente lo spazzolino. Confezione con accessori: oltre allo spazzolino nero, sono inclusi una testina di ricambio e un dentifricio Gengive & Smalto Pro-Repair Classico da 75 ml.

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FAQ Quali modalità di pulizia offre Oral-B iO 3N? Ha tre modalità: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante. Oral-B iO 3N segnala se si esercita troppa pressione? Sì. Il sensore di pressione iO segnala se la pressione è corretta e aiuta a evitare di spazzolare troppo forte o troppo delicatamente. Quanto dura lo spazzolamento consigliato? Il timer con anello luminoso aiuta a rispettare i due minuti consigliati dai dentisti. Cosa comprende la confezione di Oral-B iO 3N? Include lo spazzolino elettrico, una testina di ricambio e un dentifricio Gengive & Smalto Pro-Repair Classico da 75 ml.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.