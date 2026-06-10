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Oral-B iO 3, spazzolino elettrico ricaricabile con sensore di pressione, timer integrato e dentifricio protezione gengive è in sconto del 57%.

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Gengive che si arrossano, placca che si accumula nonostante i lavaggi e la sensazione di non riuscire mai a pulire davvero a fondo: se ti riconosci in questo scenario, è il momento di cambiare routine. Oggi lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 con dentifricio avanzato per la protezione delle gengive è disponibile con uno sconto del 57% che lo rende molto più accessibile rispetto al solito.

Oral-B iO 3

Questo modello punta a un livello di igiene orale quasi professionale grazie alla combinazione tra testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista e movimento delle setole studiato per avvolgere ogni dente. Il sensore di pressione intelligente ti guida in tempo reale per evitare sia uno spazzolamento troppo aggressivo sia uno troppo delicato, mentre il timer integrato ti aiuta a rispettare i tempi consigliati. In più, il dentifricio incluso è pensato per migliorare concretamente la salute delle gengive rispetto a un prodotto al fluoro tradizionale.

Oral-B iO 3 in offerta: sconto del 57% sullo spazzolino elettrico

In questa promo trovi il kit Oral-B iO 3 nero con spazzolino elettrico ricaricabile, una testina di ricambio, custodia da viaggio e dentifricio Advanced Protezione Gengive a 59,99€, grazie a uno sconto del 57% sul prezzo di listino. Parliamo di una cifra molto competitiva per la fascia degli spazzolini elettrici avanzati con sensore di pressione e batteria a lunga durata. All’interno dell’offerta, il Oral-B iO 3 è disponibile con uno sconto del 57%, rendendo più semplice fare un upgrade rispetto a un modello base.

Lo spazzolino Oral-B con il sensore di pressione intelligente e le modalità personalizzate

Se temi per la salute delle tue gengive ma vuoi una pulizia davvero profonda, questo modello punta proprio a risolvere quel problema unendo tecnologia e semplicità d’uso.

Gengive più sane in 1 sola settimana : la tecnologia avanzata di Oral-B, con testina rotonda e azione di pulizia evoluta, rimuove molta più placca rispetto a uno spazzolino manuale, aiutandoti a migliorare rapidamente lo stato delle gengive.

: la tecnologia avanzata di Oral-B, con testina rotonda e azione di pulizia evoluta, rimuove molta più placca rispetto a uno spazzolino manuale, aiutandoti a migliorare rapidamente lo stato delle gengive. Sensore di pressione iO : ti avvisa quando stai spingendo troppo o troppo poco sulle superfici dentali, così puoi proteggere le gengive e allo stesso tempo ottenere una pulizia efficace senza doverci pensare.

: ti avvisa quando stai spingendo troppo o troppo poco sulle superfici dentali, così puoi proteggere le gengive e allo stesso tempo ottenere una pulizia efficace senza doverci pensare. Timer con anello luminoso : rispetta i 2 minuti raccomandati e ti guida nelle diverse zone della bocca, evitando lavaggi troppo frettolosi che lasciano indietro placca e residui.

: rispetta i 2 minuti raccomandati e ti guida nelle diverse zone della bocca, evitando lavaggi troppo frettolosi che lasciano indietro placca e residui. Indicatore sostituzione testina : ti segnala quando è il momento di cambiare la testina per mantenere sempre le migliori prestazioni di pulizia.

: ti segnala quando è il momento di cambiare la testina per mantenere sempre le migliori prestazioni di pulizia. 3 modalità di spazzolamento : Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante ti permettono di adattare l’esperienza alle tue esigenze, dalle gengive delicate alla ricerca di un sorriso più luminoso.

: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante ti permettono di adattare l’esperienza alle tue esigenze, dalle gengive delicate alla ricerca di un sorriso più luminoso. Testine rotonde Oral-B : raggiungono zone dove le testine rettangolari degli spazzolini manuali fanno più fatica, regalando una sensazione di bocca davvero più pulita.

: raggiungono zone dove le testine rettangolari degli spazzolini manuali fanno più fatica, regalando una sensazione di bocca davvero più pulita. Batteria agli ioni di litio a lunga durata : garantisce diversi giorni di utilizzo con una singola carica, ideale per chi viaggia spesso o non vuole pensare continuamente al caricatore.

: garantisce diversi giorni di utilizzo con una singola carica, ideale per chi viaggia spesso o non vuole pensare continuamente al caricatore. Dentifricio Advanced Protezione Gengive: formulato per migliorare la salute gengivale, è dichiarato fino a due volte più efficace di un dentifricio fluorizzato tradizionale nel supportare la protezione delle gengive.

Oral-B iO 3

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Oral-B iO 3, sconto del 57% in offerta lampo: Approfitta ora prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è adatto a chi ha gengive sensibili? Sì, è presente una modalità Denti Sensibili e il sensore di pressione aiuta a non spazzolare troppo forte. Quanto dura la batteria dello spazzolino Oral-B iO 3? La batteria agli ioni di litio offre una carica a lunga durata, sufficiente per diversi giorni di utilizzo quotidiano. Il kit Oral-B iO 3 include una custodia da viaggio? Sì, nella confezione trovi una custodia da viaggio oltre allo spazzolino, alla testina di ricambio e al dentifricio. Ogni quanto va sostituita la testina dell’Oral-B iO 3? È consigliato sostituire la testina ogni 3 mesi e il dispositivo include un indicatore che ti ricorda quando cambiarla.