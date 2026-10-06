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Gengive che si irritano facilmente, placca che si accumula nonostante i due lavaggi al giorno e la sensazione di non riuscire mai a ottenere una pulizia davvero profonda sono problemi molto comuni. In questo momento lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è disponibile con un interessante sconto del 59%, una buona occasione per passare a una soluzione più efficace rispetto al manuale senza spendere troppo.

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Lo Oral-B iO 3 combina una testina tonda ispirata agli strumenti professionali con setole oscillanti pensate per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino tradizionale. Il sensore di pressione integrato aiuta a proteggere le gengive, segnalando quando si spinge troppo o troppo poco, mentre il timer con anello luminoso guida nel rispetto dei due minuti di spazzolamento raccomandati. La batteria agli ioni di litio, infine, è studiata per offrire una carica affidabile e duratura, così non devi pensare continuamente alla ricarica.

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Se vuoi migliorare l’igiene orale quotidiana spendendo meno, ora puoi approfittare dell’offerta: lo Oral-B iO 3 è disponibile con uno sconto del 59%, che porta il prezzo a 56,99€ per lo spazzolino elettrico nero con una testina di ricambio inclusa.

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Lo spazzolino elettrico Oral-B con il sensore di pressione e la carica a lunga durata

Se temi di spazzolare in modo troppo aggressivo o, al contrario, troppo superficiale, questo modello nasce proprio per rendere più semplice prendersi cura di denti e gengive ogni giorno.

Gengive più sane in una settimana : la combinazione tra testina rotonda e setole oscillanti aiuta a rimuovere molta più placca rispetto a un modello manuale, migliorando la salute delle gengive in tempi rapidi.

: la combinazione tra testina rotonda e setole oscillanti aiuta a rimuovere molta più placca rispetto a un modello manuale, migliorando la salute delle gengive in tempi rapidi. Sensore di pressione intelligente : il sistema iO segnala quando stai applicando la pressione corretta, così eviti di irritare le gengive pur mantenendo una pulizia efficace.

: il sistema iO segnala quando stai applicando la pressione corretta, così eviti di irritare le gengive pur mantenendo una pulizia efficace. Timer con anello luminoso : ti guida nel rispetto dei due minuti consigliati dai dentisti e ti aiuta a distribuire meglio il tempo di spazzolamento su tutta l’arcata dentale.

: ti guida nel rispetto dei due minuti consigliati dai dentisti e ti aiuta a distribuire meglio il tempo di spazzolamento su tutta l’arcata dentale. Indicatore per sostituire la testina : ti ricorda quando è il momento di cambiare la testina, così mantieni sempre performance di pulizia ottimali.

: ti ricorda quando è il momento di cambiare la testina, così mantieni sempre performance di pulizia ottimali. Tre modalità di pulizia : Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante ti permettono di adattare l’intensità alle tue esigenze, dalle gengive delicate a chi cerca un supporto allo sbiancamento.

: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante ti permettono di adattare l’intensità alle tue esigenze, dalle gengive delicate a chi cerca un supporto allo sbiancamento. Carica a lunga durata: la batteria agli ioni di litio garantisce un’autonomia affidabile, riducendo la necessità di ricariche frequenti e rendendolo comodo anche in viaggio.

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FAQ Lo spazzolino Oral-B iO 3 è adatto a chi ha gengive sensibili? Sì, offre una modalità dedicata ai denti sensibili e il sensore di pressione aiuta a evitare di spazzolare troppo forte. Quanto dura la batteria dello spazzolino Oral-B iO 3? La batteria agli ioni di litio è pensata per una carica a lunga durata, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Quante modalità di pulizia ha l’Oral-B iO 3? Dispone di tre modalità: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante. Quando va sostituita la testina dell’Oral-B iO 3? È consigliato sostituire la testina ogni tre mesi e l’indicatore integrato aiuta a ricordarlo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.