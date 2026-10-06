Oral-B iO 3, lo spazzolino elettrico crolla di prezzo: costa pochissimo
Oral-B iO 3, spazzolino elettrico con tecnologia avanzata, da oggi è in offerta con uno sconto del 59%. Nella confezione trovi anche un tubetto di dentifricio.
Gengive che si irritano facilmente, placca che si accumula nonostante i due lavaggi al giorno e la sensazione di non riuscire mai a ottenere una pulizia davvero profonda sono problemi molto comuni. In questo momento lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è disponibile con un interessante sconto del 59%, una buona occasione per passare a una soluzione più efficace rispetto al manuale senza spendere troppo.
Lo Oral-B iO 3 combina una testina tonda ispirata agli strumenti professionali con setole oscillanti pensate per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino tradizionale. Il sensore di pressione integrato aiuta a proteggere le gengive, segnalando quando si spinge troppo o troppo poco, mentre il timer con anello luminoso guida nel rispetto dei due minuti di spazzolamento raccomandati. La batteria agli ioni di litio, infine, è studiata per offrire una carica affidabile e duratura, così non devi pensare continuamente alla ricarica.
Oral-B iO 3 in offerta su Amazon: sconto del 59% sullo spazzolino elettrico
Se vuoi migliorare l’igiene orale quotidiana spendendo meno, ora puoi approfittare dell’offerta: lo Oral-B iO 3 è disponibile con uno sconto del 59%, che porta il prezzo a 56,99€ per lo spazzolino elettrico nero con una testina di ricambio inclusa.
Approfitta subito dell’offerta su Oral-B iO 3
Lo spazzolino elettrico Oral-B con il sensore di pressione e la carica a lunga durata
Se temi di spazzolare in modo troppo aggressivo o, al contrario, troppo superficiale, questo modello nasce proprio per rendere più semplice prendersi cura di denti e gengive ogni giorno.
- Gengive più sane in una settimana: la combinazione tra testina rotonda e setole oscillanti aiuta a rimuovere molta più placca rispetto a un modello manuale, migliorando la salute delle gengive in tempi rapidi.
- Sensore di pressione intelligente: il sistema iO segnala quando stai applicando la pressione corretta, così eviti di irritare le gengive pur mantenendo una pulizia efficace.
- Timer con anello luminoso: ti guida nel rispetto dei due minuti consigliati dai dentisti e ti aiuta a distribuire meglio il tempo di spazzolamento su tutta l’arcata dentale.
- Indicatore per sostituire la testina: ti ricorda quando è il momento di cambiare la testina, così mantieni sempre performance di pulizia ottimali.
- Tre modalità di pulizia: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante ti permettono di adattare l’intensità alle tue esigenze, dalle gengive delicate a chi cerca un supporto allo sbiancamento.
- Carica a lunga durata: la batteria agli ioni di litio garantisce un’autonomia affidabile, riducendo la necessità di ricariche frequenti e rendendolo comodo anche in viaggio.
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Oral-B iO 3, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.
FAQ
Sì, offre una modalità dedicata ai denti sensibili e il sensore di pressione aiuta a evitare di spazzolare troppo forte.
La batteria agli ioni di litio è pensata per una carica a lunga durata, riducendo la necessità di ricariche frequenti.
Dispone di tre modalità: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante.
È consigliato sostituire la testina ogni tre mesi e l’indicatore integrato aiuta a ricordarlo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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