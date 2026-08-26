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Oral-B iO 3, lo spazzolino per un’igiene profonda in sconto del 57%

Oral-B iO 3, spazzolino elettrico nero con testina rotonda, sensore di pressione e 3 modalità di pulizia è in sconto del 57%.

4 min di lettura

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Redazione

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Spazzolino elettrico Oral-B iO 3 nero con custodia Amazon

Denti sempre perfetti richiedono costanza e uno strumento davvero efficace, soprattutto se hai gengive sensibili o tendi ad accumulare placca nei punti più difficili. In questo momento lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è proposto con uno sconto del 57%, permettendoti di portare a casa un modello avanzato a un prezzo decisamente più accessibile.

Lo Oral-B iO 3 combina una testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti con setole oscillanti per offrire una sensazione di pulizia professionale in qualsiasi momento. La tecnologia di questo modello punta a rimuovere molta più placca rispetto a uno spazzolino manuale, aiutando al tempo stesso a proteggere le gengive grazie a un controllo accurato della pressione esercitata durante lo spazzolamento.

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Oral-B iO 3 in offerta su Amazon: sconto del 57% sullo spazzolino elettrico nero

Con questa promozione lo Oral-B iO 3 scende a 59,99€ grazie a uno sconto del 57%, un prezzo molto competitivo per uno spazzolino elettrico di fascia avanzata. Considerando la tecnologia dedicata alla cura delle gengive e la dotazione che include 1 testina, custodia e dentifricio Oral-B Pro-Expert Sbiancante Delicato, si tratta di una soluzione interessante per chi vuole fare un salto di qualità rispetto ai modelli base. A questo prezzo puoi portarti a casa l’Oral-B iO 3 a soli 59,99€ e creare un kit completo per l’igiene orale quotidiana.

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Lo spazzolino Oral-B con il sensore di pressione intelligente e le modalità per denti sensibili

Se tendi a spazzolare troppo forte o, al contrario, hai paura di premere eccessivamente poco, questo modello nasce proprio per gestire al meglio questo problema quotidiano.

  • Sensore di pressione intelligente: aiuta a non spazzolare i denti troppo forte o troppo delicatamente, favorendo una pulizia efficace e sicura e contribuendo a proteggere meglio le gengive nel tempo.
  • Funzione di protezione gengive: segnala quando stai spazzolando troppo a lungo con troppa pressione, così puoi correggere subito il gesto e ridurre il rischio di irritazioni o fastidi gengivali.
  • Testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti: raggiunge zone della bocca dove uno spazzolino manuale tradizionale fa più fatica, migliorando la rimozione della placca anche negli spazi più difficili.
  • 3 modalità di pulizia dedicate: puoi scegliere tra Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante, adattando l’intensità alle tue esigenze e puntando a denti più lisci e luminosi senza rinunciare al comfort.
  • Timer integrato: ti aiuta a rispettare i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti, così ogni sessione di pulizia è completa e non lasci aree trascurate.
  • Indicatore sostituzione testina: ti ricorda quando è il momento di cambiare la testina (circa ogni 3 mesi) per mantenere costanti nel tempo efficacia di pulizia e igiene.
  • Dentifricio Pro-Expert Sbiancante Delicato in confezione: completa la routine con una formula pensata per offrire fino a 24 ore di protezione contro la placca batterica se usato due volte al giorno, aiutando a mantenere i denti più puliti più a lungo.

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FAQ

L’Oral-B iO 3 è adatto anche a chi ha gengive sensibili?

Sì, integra un sensore di pressione intelligente e una modalità Denti Sensibili pensata per proteggere le gengive.

Ogni quanto va cambiata la testina dell’Oral-B iO 3?

La testina va sostituita indicativamente ogni 3 mesi per mantenere massima efficacia di pulizia.

L’Oral-B iO 3 aiuta davvero a rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale?

Sì, la testina rotonda con setole oscillanti è progettata per migliorare la rimozione della placca anche nelle zone difficili.

Nella confezione dell’Oral-B iO 3 è incluso anche il dentifricio?

Sì, il kit comprende spazzolino, 1 testina, custodia e un dentifricio Oral-B Pro-Expert Sbiancante Delicato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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