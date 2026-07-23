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-B iO 2, crolla a metà prezzo lo spazzolino per una pulizia profonda

Oral-B iO 2, spazzolino elettrico con tecnologia iO, sensore di pressione e timer integrato oggi in offerta con sconto del 50%.

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Spazzolino elettrico Oral-B iO 2 nero con accessori Amazon

Gengive sensibili, placca che si accumula nonostante i due lavaggi al giorno e la sensazione che lo spazzolino manuale non basti più: se ti riconosci in questo scenario, è il momento di fare un salto di qualità. Su Amazon l’Oral-B iO 2 è ora disponibile con uno sconto del 50%, una proposta interessante per chi vuole passare all’elettrico con una soluzione avanzata ma dal prezzo accessibile.

Questo spazzolino elettrico punta su una combinazione di micro-vibrazioni delicate e testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti per offrire una pulizia più profonda rispetto ai modelli manuali. La tecnologia iO di Oral-B è pensata per essere efficace sulla placca ma al tempo stesso delicata sulle gengive, così da ridurre il rischio di irritazioni. Il design è studiato per un utilizzo quotidiano semplice, con livelli di intensità selezionabili e una gestione della pressione che aiuta a preservare il benessere del cavo orale nel lungo periodo.

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Oral-B iO 2 in offerta su Amazon: sconto del 50% sullo spazzolino elettrico

In questo momento su Amazon puoi portarti a casa l’Oral-B iO 2 a 49,99€, grazie allo sconto del 50% che rende questo spazzolino elettrico molto competitivo rispetto ad altri modelli della stessa fascia. Si tratta di un prezzo interessante per accedere alla tecnologia iO di Oral-B, con una dotazione che include anche una testina di ricambio e una custodia da viaggio, così da poterlo utilizzare e trasportare con facilità.

Lo spazzolino Oral-B con il sensore di pressione automatico e i 3 livelli di intensità

Chi soffre di gengive sensibili o tende a spazzolare con troppa forza può trarre un grande beneficio da una gestione più intelligente della pulizia quotidiana dei denti.

  • Denti 100% più puliti rispetto allo spazzolino manuale: la tecnologia iO con micro-vibrazioni e testina rotonda aiuta a rimuovere più placca, migliorando la sensazione di pulito dopo ogni lavaggio.
  • Progettato per passare all’elettrico con facilità: i 3 livelli di intensità selezionabili e lo spazzolamento silenzioso rendono l’esperienza più confortevole anche per chi non ha mai usato uno spazzolino elettrico.
  • Sensore di pressione automatico: se premi troppo, lo spazzolino rallenta e si attiva una spia rossa, aiutandoti a proteggere le gengive ed evitare eccessi di forza.
  • Tre livelli di intensità silenziosi: modalità Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana per adattare la potenza alle tue esigenze, dall’uso quotidiano alle gengive più sensibili.
  • Timer di 2 minuti integrato: ti avvisa ogni 30 secondi per cambiare zona della bocca, aiutandoti a rispettare il tempo di spazzolamento consigliato dai dentisti senza dover guardare l’orologio.

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Oral-B iO 2, lo spazzolino elettrico con sconto del 50%: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ

Lo spazzolino Oral-B iO 2 è adatto a gengive sensibili?

Sì, offre 3 livelli di intensità silenziosi e un sensore di pressione automatico per proteggere le gengive.

Quanto dura lo spazzolamento con Oral-B iO 2?

Integra un timer di 2 minuti che segnala ogni 30 secondi il cambio di zona, come consigliato dai dentisti.

Ogni quanto va sostituita la testina dell’Oral-B iO 2?

Per risultati ottimali, la testina va sostituita circa ogni 3 mesi di utilizzo regolare.

Lo spazzolino Oral-B iO 2 fa molto rumore?

No, è progettato per uno spazzolamento silenzioso, più discreto rispetto a molti spazzolini elettrici tradizionali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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