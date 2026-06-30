Oral-B iO 2, al 50% lo spazzolino elettrico per una pulizia profonda
Oral-B iO 2, spazzolino elettrico nero delicato sulle gengive e super efficace sulla placca, con timer integrato, oggi in sconto del 50%.
Gengive sensibili, placca che non va via del tutto e la sensazione di non riuscire a pulire come dal dentista sono problemi comuni per chi usa ancora uno spazzolino manuale. Con uno sconto del 50% puoi passare a Oral-B iO 2 e migliorare da subito la tua igiene orale quotidiana grazie alla combinazione tra testina rotonda e micro-vibrazioni.
Questo modello punta a rendere il passaggio all’elettrico semplice e confortevole: offre una pulizia molto più efficace rispetto allo spazzolino tradizionale, ma resta delicato sulle gengive grazie al sensore di pressione che riduce automaticamente la velocità se insisti troppo. I tre livelli di intensità silenziosi, la batteria a lunga durata e il timer da 2 minuti aiutano a mantenere una routine di spazzolamento completa e senza stress.
Oral-B iO 2 in offerta su Amazon: sconto del 50%, risparmi la metà sul listino
La promozione rende questo spazzolino elettrico particolarmente interessante per chi vuole un modello avanzato a un prezzo accessibile. Oggi puoi portarti a casa l’Oral-B iO 2 a soli 49,90€, con uno sconto del 50% che dimezza il prezzo di listino. Grazie al rapporto qualità/prezzo molto competitivo, si posiziona tra le soluzioni più convenienti nella fascia degli spazzolini elettrici premium dotati di sensore di pressione e più livelli di intensità.
Lo spazzolino Oral-B con il sensore di pressione e i 3 livelli di intensità silenziosi
Se temi di spazzolare troppo forte o di non dedicare abbastanza tempo a ogni zona della bocca, questo modello è pensato proprio per guidarti verso una pulizia completa e più sicura.
- Denti 100% più puliti rispetto a uno spazzolino manuale: la tecnologia iO con micro-vibrazioni e testina rotonda migliora la rimozione della placca, così ti avvicini alla sensazione di una pulizia professionale ogni giorno.
- Sensore di pressione automatico: rallenta la velocità e ti avvisa quando premi troppo, aiutandoti a proteggere le gengive da irritazioni e recessioni nel lungo periodo.
- 3 livelli di intensità silenziosi: puoi scegliere tra Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana per adattare la forza di spazzolamento alle tue esigenze e alla sensibilità della bocca.
- Timer di 2 minuti con avviso ogni 30 secondi: ti ricorda di cambiare area e di rispettare il tempo raccomandato dai dentisti, così non trascuri nessuna zona.
- Batteria a lunga durata: riduce la necessità di ricariche frequenti, rendendo lo spazzolino pratico anche in viaggio insieme alla custodia dedicata.
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FAQ
La batteria è a lunga durata e pensata per coprire più giorni di utilizzo con due sessioni di spazzolamento al giorno.
Sì, grazie al sensore di pressione automatico e ai 3 livelli di intensità è indicato anche per chi ha gengive delicate.
Sì, integra un timer da 2 minuti con avviso ogni 30 secondi per aiutarti a cambiare zona di spazzolamento.
Per risultati ottimali le testine vanno sostituite circa ogni 3 mesi, o prima se le setole risultano usurate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.