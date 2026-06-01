Oral-B, offerta incredibile sullo spazzolino elettrico: 62% di sconto
Oral-B iO 2, spazzolino elettrico ricaricabile con testina rotonda professionale, sensore di pressione e timer da 2 minuti è in sconto del 62%.
Gengive che si irritano facilmente, placca che resiste nonostante due lavaggi al giorno, sensazione di pulizia mai davvero "di dentista": chi usa ancora uno spazzolino manuale conosce bene il problema. In questi giorni lo Oral-B iO 2, spazzolino elettrico ricaricabile di fascia alta con dentifricio incluso, è proposto con uno sconto del 62% che lo rende molto più accessibile rispetto al solito.
Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 abbina una testina rotonda ispirata agli strumenti professionali del dentista a delicate micro-vibrazioni pensate per rimuovere la placca in profondità ma con la massima attenzione alle gengive. La presenza del sensore di pressione automatico aiuta a correggere subito eventuali errori di spazzolamento, mentre il timer da 2 minuti con segnali ogni 30 secondi guida a una pulizia completa di tutta la bocca. Nella confezione è incluso anche il dentifricio Oral-B Pro Expert Protezione Professionale, con formula a microgranuli attivi studiata per offrire protezione prolungata contro la placca se usato due volte al giorno.
Oral-B iO 2 in offerta su Amazon con sconto del 62%
In questo momento portarsi a casa lo Oral-B iO 2 è molto più conveniente del solito: il prezzo scende a 49,99€ grazie a uno sconto del 62%, una riduzione importante per uno spazzolino elettrico ricaricabile di questo livello, completo di testina di ricambio, custodia da viaggio e dentifricio professionale incluso. Per chi cerca un prodotto di qualità superiore nella fascia degli spazzolini elettrici, è un’occasione per salire di categoria spendendo quanto un modello base. Nella pagina prodotto trovi tutte le opzioni di pagamento e i dettagli sulla spedizione Prime e sui tempi di reso, e puoi verificare che l’Oral-B iO 2 è disponibile con uno sconto del 62%.
Lo spazzolino Oral-B con le micro-vibrazioni delicate e il sensore di pressione
Se senti di non riuscire a rimuovere tutta la placca con lo spazzolino manuale o temi di danneggiare le gengive insistendo troppo, questo modello nasce proprio per semplificare la transizione al mondo elettrico mantenendo comfort e sicurezza.
- Denti fino al 100% più puliti rispetto a uno spazzolino manuale: la combinazione tra testina rotonda e tecnologia iO lavora in profondità lungo il bordo gengivale, aiutando a ridurre l’accumulo di placca nelle zone più difficili.
- Micro-vibrazioni delicate: l’azione non è aggressiva sulle gengive, così puoi ottenere una pulizia accurata mantenendo una sensazione di comfort anche con utilizzi quotidiani prolungati.
- 3 livelli di intensità silenziosi (Super Delicata, Delicata, Pulizia Quotidiana): puoi adattare la potenza alle tue esigenze, ad esempio scegliendo la modalità più morbida in caso di sensibilità o una più decisa per la pulizia di tutti i giorni.
- Sensore di pressione automatico: quando premi troppo, lo spazzolino riduce la velocità e ti avvisa con una spia rossa, aiutandoti a proteggere smalto e gengive senza doverci pensare.
- Timer da 2 minuti con avviso ogni 30 secondi: ti guida a rispettare il tempo di spazzolamento raccomandato e a dividere correttamente la bocca in quattro quadranti, evitando di trascurare alcune zone.
- Batteria a lunga durata e design pensato per la transizione all’elettrico: puoi usare lo spazzolino per più giorni senza ricarica e passare dal manuale all’elettrico con un’esperienza semplice e immediata.
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FAQ
Sì, è progettato per facilitare il passaggio grazie a intensità regolabili e micro-vibrazioni delicate.
No, ha un sensore di pressione che riduce la velocità e segnala quando stai premendo troppo sui denti.
Sì, integra un timer da 2 minuti che vibra ogni 30 secondi per cambiare zona della bocca.
Include lo spazzolino elettrico ricaricabile, una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.