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Oral-B iO 2, lo spazzolino dei dentisti costa meno della metà

Oral-B iO 2, spazzolino elettrico ricaricabile con testina rotonda, dentifricio Pro Expert e timer integrato è in offerta con sconto del 62%

4 min di lettura

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Redazione

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Denti poco lisci, placca che resiste nonostante i due lavaggi al giorno e gengive che si irritano facilmente sono problemi comuni quando si usa ancora lo spazzolino manuale. In questo momento su Amazon il Oral-B iO 2 è proposto con uno sconto del 62%, una soluzione completa per portare a casa una pulizia più profonda con tecnologia avanzata e un set di accessori già pronti all’uso.

Questo kit comprende lo spazzolino elettrico ricaricabile iO 2 con testina rotonda ispirata agli strumenti professionali, una testina di ricambio, la custodia da viaggio per portarlo ovunque e un dentifricio Oral-B Pro Expert Protezione Professionale con microgranuli attivi pensato per offrire protezione contro la placca per tutta la giornata se usato due volte al giorno. Il risultato è un sistema coordinato che punta a migliorare la sensazione di pulizia quotidiana e a rendere più semplice mantenere costanti le buone abitudini di igiene orale.

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Oral-B iO 2 in offerta su Amazon con sconto del 62%

Con un ribasso del 62%, questo set con Oral-B iO 2, testina di ricambio, custodia viaggio e dentifricio Pro Expert diventa una delle proposte più aggressive nella fascia degli spazzolini elettrici di marca, permettendo di accedere alla tecnologia iO a un prezzo decisamente più accessibile. Grazie alla promozione in corso, il Oral-B iO 2 è disponibile con uno sconto del 62%, un taglio che lo rende competitivo rispetto a molti modelli concorrenti meno evoluti.

Oral-B iO 2 spazzolino elettrico neroAmazon

Approfitta subito dello sconto sul Oral-B iO 2

Lo spazzolino elettrico Oral-B con le micro-vibrazioni e il timer da 2 minuti

Se vuoi ridurre la placca in modo efficace senza stressare le gengive, questo modello punta proprio a risolvere il problema unendo tecnologia e semplicità d’uso. Ecco perché può fare la differenza nella routine di igiene orale di tutti i giorni:

  • Denti 100% più puliti rispetto al manuale: la tecnologia iO con micro-vibrazioni delicate e testina rotonda avvolge il dente, migliorando la rimozione della placca rispetto a uno spazzolino tradizionale e lasciando una sensazione di liscio più duratura.
  • Transizione facile all’elettrico: la presenza di 3 livelli di intensità e di uno spazzolamento silenzioso aiuta chi viene dal manuale ad abituarsi gradualmente, mantenendo comfort e controllo fin dai primi utilizzi.
  • Sensore di pressione automatico: quando eserciti troppa forza il dispositivo rallenta e una spia rossa ti avvisa, contribuendo a proteggere le gengive da movimenti troppo aggressivi e ripetuti nel tempo.
  • Tre intensità di pulizia regolabili: le modalità Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana permettono di adattare l’esperienza alle tue esigenze, ad esempio scegliendo un tocco più morbido in presenza di sensibilità o infiammazioni.
  • Timer da 2 minuti con avviso ogni 30 secondi: il promemoria integrato ti guida a rispettare il tempo di spazzolamento raccomandato dal dentista e a dividere correttamente l’arcata in quadranti, evitando zone trascurate.

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Oral-B iO 2, approfitta subito dell’offerta lampo al 62% di sconto prima che le scorte finiscano.

FAQ

Lo spazzolino Oral-B iO 2 è adatto a chi passa per la prima volta all’elettrico?

Sì, è progettato per una transizione facile grazie ai 3 livelli di intensità e allo spazzolamento silenzioso.

Il sensore di pressione dell’Oral-B iO 2 come mi aiuta a proteggere le gengive?

Quando premi troppo, rallenta la velocità e si accende una spia rossa per segnalare l’eccesso di forza.

L’Oral-B iO 2 rispetta il tempo di spazzolamento consigliato dai dentisti?

Sì, integra un timer da 2 minuti con avviso ogni 30 secondi per cambiare zona di pulizia.

Cosa è incluso nel kit Oral-B iO 2 con questo offerta?

Lo spazzolino elettrico iO 2, una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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