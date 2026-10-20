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Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 è in promo con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà. Perfetto per la pulizia quotidiana.

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Se con lo spazzolino manuale fai fatica a seguire una routine regolare o temi di esercitare troppa pressione sulle gengive, un modello elettrico può aiutarti a gestire meglio la pulizia. Oggi l’Oral-B iO 2 è disponibile con uno sconto del 55%.

Questo spazzolino elettrico combina micro-vibrazioni delicate e una testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti. Il sensore automatico rileva quando spazzoli con troppa forza e ti avvisa con una spia rossa; puoi inoltre scegliere tra tre livelli d’intensità, dal più delicato alla pulizia quotidiana. Il timer di due minuti segnala ogni 30 secondi quando cambiare zona, così è più semplice distribuire il tempo di spazzolamento.

Oral-B iO 2 in offerta: sconto del 55% e prezzo di 44,99 euro

Per chi vuole passare a uno spazzolino elettrico, l’Oral-B iO 2 è proposto a 44,99 euro, con uno sconto del 55% indicato nella pagina del prodotto. La confezione comprende una testina di ricambio, mentre per mantenere risultati ottimali Oral-B consiglia di sostituire la testina ogni tre mesi. Non sono indicati dettagli su eventuali pagamenti rateali, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la pagina dell’Oral-B iO 2 disponibile con uno sconto del 55% per verificare le condizioni aggiornate.

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Lo spazzolino Oral-B con sensore di pressione e tre intensità

Se vuoi rendere più semplice la pulizia quotidiana e tenere sotto controllo la pressione esercitata, questo modello offre alcune funzioni pratiche da considerare:

Sensore automatico di pressione : quando spazzoli con troppa forza, lo spazzolino rallenta e una spia rossa ti avvisa. È un aiuto concreto per correggere il gesto e trattare le gengive con maggiore delicatezza.

: quando spazzoli con troppa forza, lo spazzolino rallenta e una spia rossa ti avvisa. È un aiuto concreto per correggere il gesto e trattare le gengive con maggiore delicatezza. Tre livelli d’intensità : puoi scegliere tra Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana, adattando lo spazzolamento alle tue preferenze. Le modalità sono descritte come silenziose.

: puoi scegliere tra Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana, adattando lo spazzolamento alle tue preferenze. Le modalità sono descritte come silenziose. Micro-vibrazioni e testina rotonda : la tecnologia iO abbina movimenti delicati a una testina ispirata agli strumenti dei dentisti. Secondo la descrizione, è efficace sulla placca e delicata sulle gengive; viene inoltre indicata una pulizia superiore rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

: la tecnologia iO abbina movimenti delicati a una testina ispirata agli strumenti dei dentisti. Secondo la descrizione, è efficace sulla placca e delicata sulle gengive; viene inoltre indicata una pulizia superiore rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Timer di due minuti : il tempo consigliato dal dentista è scandito da un avviso ogni 30 secondi, utile per ricordarsi di passare a un’altra zona della bocca.

: il tempo consigliato dal dentista è scandito da un avviso ogni 30 secondi, utile per ricordarsi di passare a un’altra zona della bocca. Batteria a lunga durata e funzionamento silenzioso : caratteristiche pensate per accompagnare la routine quotidiana senza aggiungere rumore eccessivo o richiedere ricariche frequenti.

: caratteristiche pensate per accompagnare la routine quotidiana senza aggiungere rumore eccessivo o richiedere ricariche frequenti. Una testina di ricambio inclusa: la confezione offre una testina aggiuntiva; per risultati ottimali, la testina va sostituita ogni tre mesi.

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FAQ Quali livelli di intensità ha Oral-B iO 2? Ha tre livelli: Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana. Oral-B iO 2 avvisa se si spazzola con troppa forza? Sì. Il sensore automatico rallenta lo spazzolino e una spia rossa segnala una pressione eccessiva. Quanto dura il timer di Oral-B iO 2? Il timer segnala i due minuti di spazzolamento consigliati e avvisa ogni 30 secondi di cambiare zona. Ogni quanto va cambiata la testina di Oral-B iO 2? La descrizione consiglia di sostituire la testina ogni tre mesi per risultati ottimali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.