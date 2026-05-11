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Apple e Samsung testano lo Spatial iPhone: un display 3D senza occhiali con tecnologia olografica e tracciamento oculare. Ecco cosa sappiamo sul futuro smartphone previsto per il 2030.

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Apple e Samsung collaborano per uno "Spatial iPhone" con display AMOLED olografico visibile a occhio nudo mantenendo la risoluzione 4K.

La tecnologia combina uno strato olografico nanostrutturato, eye-tracking e beam-steering diffrattivo per creare immagini volumetriche e profondità a 360 gradi.

Nonostante brevetti e prototipi promettenti, la produzione di massa e l'integrazione software richiederanno tempo: l'arrivo sul mercato è stimato intorno al 2030.

Apple e Samsung stanno studiando una tecnologia per portare l’olografia su smartphone entro il 2030. Il progetto, soprannominato “Spatial iPhone“, prevede un display AMOLED capace di proiettare immagini tridimensionali visibili a occhio nudo grazie a un sistema avanzato di tracciamento oculare, senza sacrificare la risoluzione 4K dei contenuti standard.

Lo Spatial iPhone

Se pensavate che l’apice dell’innovazione mobile si fosse fermato ai display pieghevoli, preparatevi a guardare il vostro smartphone da una prospettiva letteralmente diversa.

Le ultime indiscrezioni che filtrano dalle fabbriche asiatiche suggeriscono che il futuro di Cupertino non sia solo piatto e touch, ma volumetrico.

Si parla con insistenza di uno Spatial iPhone, cioè un dispositivo capace di proiettare immagini che fluttuano sopra lo schermo.

Non è fantascienza, ma il risultato di una convergenza tecnologica tra i brevetti storici di Apple e la capacità produttiva di Samsung.

Il ritorno del 3D secondo i rumors

Il concetto di schermo tridimensionale non è una novità assoluta, ma finora i tentativi visti sul mercato hanno spesso deluso per la perdita di luminosità e la scarsa definizione.

Secondo il leaker Schrödinger, il nuovo pannello sviluppato da Samsung per Apple, identificato dai nomi in codice “MH1” o “H1”, risolverebbe questi limiti alla radice.

La tecnologia si basa su uno strato olografico nanostrutturato inserito direttamente nel sandwich del display AMOLED.

La vera rivoluzione sta nel concetto di “Zero Clarity Loss“. A differenza dei vecchi schermi autostereoscopici, questo sistema manterrebbe la piena risoluzione 4K per l’uso quotidiano (mail, social, foto), attivando la componente olografica solo quando necessario.

Per chi ha visto passare decine di generazioni di telefoni, è il segnale che la tecnologia è finalmente matura per superare i trick ottici del passato e offrire qualcosa di visivamente solido.

Eye tracking e luce deviata

Come fa un’immagine a sembrare sospesa? Il segreto risiede in un sistema di “eye-tracking con beam-steering diffrattivo”. In parole povere, il telefono utilizza sensori per capire esattamente dove sono puntati i vostri occhi e reindirizza i fasci di luce con angolazioni millimetriche.

Questo permette di “girare intorno” agli oggetti digitali semplicemente inclinando il dispositivo, simulando una profondità reale a 360 gradi.

Tale visione si sposa perfettamente con le recenti dichiarazioni di John Ternus, figura chiave in Apple e futuro CEO (a partire da settembre 2026). Ternus, infatti, ha definito “inevitabile” la fusione tra mondo fisico e digitale, sottolineando come lo spatial computing inaugurato con il visore Vision Pro sia solo al suo stadio embrionale.

Lo Spatial iPhone sarebbe dunque l’anello di congiunzione: portare l’esperienza immersiva del visore direttamente nella tasca della giacca.

Radici profonde e orizzonti temporali

Sebbene oggi queste notizie sembrino dirompenti, Apple deposita brevetti su display capaci di tracciare la posizione dell’utente dal lontano 2008.

Anche Samsung non è da meno: già nel 2020 l’Advanced Institute of Technology del colosso coreano aveva pubblicato su Nature Communications uno studio su un’unità di retroilluminazione capace di migliorare gli angoli di visione olografica di trenta volte rispetto ai prototipi dell’epoca.

Tuttavia, la pazienza è d’obbligo. Le fonti indicano che, nonostante i test siano in corso, la produzione di massa e l’integrazione software in iOS richiedono ancora tempo.

L’orizzonte realistico per vedere un iPhone olografico nelle vetrine è fissato intorno al 2030. Si tratta di una maratona, non di uno sprint, ma la direzione sembra tracciata: il display del futuro non si limiterà a mostrarci i dati, bensì abiteranno lo spazio intorno a noi.

Resta da capire se saremo pronti a vedere le notifiche di lavoro fluttuare a mezz’aria sul tavolo del ristorante.