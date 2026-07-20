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Le intelligenze artificiali avevano puntato sulla Spagna prima della finale contro l’Argentina: ecco quale previsione si è avvicinata di più

Ansa

La Spagna ha conquistato il mondiale battendo l'Argentina 1-0 ai supplementari con un gol di Ferran Torres al 106'.

Quattro modelli di intelligenza artificiale avevano previsto la vittoria spagnola basandosi su continuità e solidità difensiva.

Le AI hanno formulato percentuali prudenti e coerenti con le statistiche del torneo, evidenziando scenari probabili ma non certi.

La Spagna è campione del mondo: 1-0 sull’Argentina ai tempi supplementari, con il gol di Ferran Torres al minuto 106. Gli appassionati di pallone probabilmente lo immaginavano già, così come, vale la pena dirlo… le intelligenze artificiali, che avevano messo in conto il risultato ancora prima del calcio d’inizio.

Il nostro esperimento e le previsioni

Alla vigilia della finale avevamo chiesto a ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity chi avrebbe alzato la coppa, e tutte e quattro avevano puntato sulla squadra di Luis de la Fuente. Il campo ha dato loro ragione, con alcune previsioni azzeccate perfino nei dettagli.

Cosa avevano previsto le quattro intelligenze artificiali?

Possiamo dire che i quadro emerso dal nostro esperimento era stato sorprendentemente compatto: ChatGPT 5.5 aveva assegnato alla Spagna un vantaggio del 4% (52% contro 48%), motivandolo con la maggiore continuità mostrata durante il torneo, soprattutto in fase difensiva.

Gemini 3.5 Flash aveva evitato le percentuali, sostenendo però che gli iberici avessero le qualità per neutralizzare la manovra offensiva argentina. Claude Sonnet 5 si era spinto oltre, ipotizzando una vittoria spagnola di misura con un punteggio stretto, indicativamente 2-1, pur riconoscendo all’Argentina una speciale capacità di accendersi nei momenti che contano.

Infine Perplexity, infine, aveva formulato la stima più coraggiosa: 56,05% di probabilità per la Spagna contro il 43,95% dell’Albiceleste.

Come è andata la finale?

Il match del MetLife Stadium ha confermato quasi tutto. La Spagna ha dominato dall’inizio alla fine: 66% di possesso palla, 15 conclusioni totali di cui 10 nello specchio, un dato di gol attesi di 1,20 contro lo 0,00 degli avversari.

L’Argentina, stanca e priva di idee, ha calciato verso la porta una sola volta in oltre 120 minuti, con Simeone a tempo ormai scaduto: un caso senza precedenti in una finale mondiale.

L’espulsione di Enzo Fernandez nel recupero ha reso la sfida ancora più a senso unico, fino al sinistro di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare, arrivato su sponda aerea di Nico Williams.

Per la Spagna è il secondo titolo mondiale dopo quello del 2010, vinto anche allora per 1-0 ai supplementari, e arrivato di nuovo a due anni di distanza da un Europeo conquistato.

Chi ci è andato più vicino tra le AI

Rileggendo le quattro risposte, la previsione più aderente alla realtà tattica è quella di Gemini: aveva individuato nella capacità spagnola di spegnere il gioco argentino la chiave della partita, ed è esattamente ciò che è accaduto, con Messi limitato a una ventina di palloni toccati e la Seleccion incapace di costruire occasioni.

Regge bene anche l’analisi di ChatGPT sulla solidità difensiva: la squadra di de la Fuente ha chiuso la fase a eliminazione diretta subendo un solo gol. Claude ha indovinato la vincitrice e la trama del match equilibrato solo nel punteggio, sbagliando però il risultato esatto: il 2-1 pronosticato si è rivelato generoso verso un attacco argentino rimasto a secco.

La scommessa dell’Albiceleste “capace di tutto nei momenti chiave” stavolta è rimasta sulla carta. Perplexity, con la stima più sbilanciata sulla Spagna, esce dal confronto come la più premiata dai fatti.

Perché i pronostici hanno funzionato (con qualche cautela)

Il merito delle AI sta nell’aver letto correttamente i segnali del torneo: una Spagna costante, organizzata e con la miglior difesa del Mondiale, contro un’Argentina brillante quanto dipendente dalle giocate individuali.

Aggregando risultati, statistiche e quote, i quattro modelli hanno costruito scenari coerenti con ciò che il campo aveva già mostrato, dalla lezione inflitta alla Francia in semifinale in poi.

Vale però la pena fare una precisazione: percentuali comprese tra il 52% e il 56% descrivono una partita quasi in equilibrio, e avrebbero coperto anche una vittoria argentina.

Le intelligenze artificiali hanno azzeccato la direzione senza mai sbilanciarsi in certezze, e proprio questa prudenza statistica resta il modo più onesto di leggere i loro pronostici sportivi: indicazioni fondate sui dati, da maneggiare come probabilità e come nient’altro.