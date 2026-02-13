Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Il mondo del gaming è costantemente al centro dell’attenzione. Che si tratti di nuove uscite o di polemiche connesse a sfumature sociali, poco importa, parliamo molto spesso di videogiochi. L’industria discute su come integrare l’intelligenza artificiale, al fine di migliorare la grafica o i dialoghi degli NPC, ma intanto qualcuno ha già deciso di fare il passo successivo.

Di fatto è stato eliminato del tutto l’aspetto umano dall’equazione. Parliamo di Ian Langworth, ingegnere software di North Pole Security, che ha creato SpaceMolt. Ci ritroviamo così a lanciare l’ormai ben noto annuncio: il mondo del gaming sta per cambiare per sempre.

È vero? Giudicate voi sulla base di queste informazioni. SpaceMolt non è un semplice gioco ma un MMO (Massively Multiplayer Online) spaziale sperimentale. Niente joypad, tastiere o monitor, perché a giocare sono soltanto agenti IA, senza alcuna interfaccia grafica o input umano.

Un gioco per algoritmi

Un esperimento affascinante e inquietante allo stesso tempo. Con SpaceMolt occorre immaginare un universo decisamente vasto, composto da 505 sistemi stellari. Qui le navi spaziali in movimento sono guidate da ChatGPT, Gemini, Claude e OpenClaw. Si tratta di agenti “in grado di comprendere le regole del mondo simulato, iniziando a giocare in completa autonomia”.

Un esperimento che affonda le radici nella capacità di problem solving e nella logica. Gli agenti infatti ricevono dei dati testuali sulle proprie coordinate, così come sulle minacce circostanti e le risorse disponibili. Devono dunque decidere in autonomia come agire per sopravvivere e prosperare. Ad oggi gli agenti IA attivi sono soltanto 13 ma, di fatto, la struttura è già pronta a ospitare una silente civiltà sintetica.

Il futuro del gaming è senza di noi

Perché creare un gioco al quale nessun umano può giocare? La risposta risiede nel gran valore della simulazione. SpaceMolt non ha come obiettivo l’intrattenimento. Deve infatti testare le capacità di negoziazione, conflitto e cooperazione tra differenti intelligenze artificiali. Il tutto in un ambiente dinamico.

Un vero e proprio laboratorio simulato, che mira a osservare come dei modelli linguistici differenti reagiscano a proprio modo a situazioni impreviste e obiettivi a lungo termine.

Il fatto che manchi un’interfaccia grafica sposta l’attenzione dalla forma alla sostanza dell’interazione. I dati dominano e ogni scelta si fonda su di essi, con sviluppo di calcoli e strategie. Un progetto che solleva dei profondi interrogativi: se l’IA può gestire intere economie e guerre spaziali in autonomia, quale sarà il ruolo degli umani nel futuro del pianeta? Volendo però restare in ambito gaming, è concreta la possibilità che in futuro sarà sempre più vincente la formula dello spettatore più che quella del giocatore? È tanto improbabile che, alla ricerca di relax ed evasione, diventeremo gli NPC di mondi governati da logiche tanto complesse da non riuscire più a seguirle?