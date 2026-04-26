Soundcore Space 2 recensione: ottime cuffie ANC senza svuotare il portafoglio
Design discreto, ANC che stupisce: le cuffie over-ear di Anker ridefiniscono il rapporto qualità-prezzo sotto i 130 euro
C’è una domanda che chiunque si pone prima di comprare un paio di cuffie: devo davvero spendere trecento, quattrocento euro per avere qualcosa che funzioni sul serio? La risposta, almeno nel 2026, è no. E le Soundcore Space 2 sono una delle prove più convincenti che questa risposta sia corretta.
Le Soundcore Space 2 sono cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore di fascia media, disponibili in Italia da aprile 2026 al prezzo di 129,99 euro, in tre colorazioni: Linen White, Seafoam Green e Jet Black.
Le produce Anker, uno dei marchi più attivi nel segmento audio consumer, sotto il brand Soundcore. Si rivolgono a chi vuole un isolamento acustico serio, un’app di personalizzazione ben fatta e supporto Hi-Res Audio con codec LDAC, senza per questo dover affrontare la spesa di un prodotto premium.
Non sono cuffie che cercano di stupire con un design eccentrico o con caratteristiche futuristiche. Cercano di fare bene le cose essenziali. E, in larga parte, ci riescono.
soundcore Space 2 by Anker, Cuffie con Cancellazione Rumore Attiva, Vestibilità Confortevole, 50 Ore di Ascolto, Audio Hi-Res LDAC, Doppie Connessioni, Chiamate Nitide, Bluetooth 6.1, Modalità Nap, Rilevamento Indosso
Soundcore Space 2
Portarsi a casa un paio di cuffie capaci di isolare davvero dal rumore del mondo, senza svenarsi, è da anni uno degli obiettivi più inseguiti da pendolari, lavoratori in open space e chiunque consideri la musica una forma di igiene mentale quotidiana.
Le Soundcore Space 2 affrontano questa sfida con un sistema ANC adattivo a quattro stadi che lavora in automatico, senza richiedere selezione manuale della modalità, driver da 40mm a doppio strato e un'autonomia dichiarata di 50 ore con cancellazione attiva. Il tutto contenuto in una struttura pieghevole da 261 grammi, progettata per chi non vuole rinunciare alla portabilità.
Abbiamo usato le Space 2 in metropolitana, in ufficio, in viaggio. Il risultato ci ha sorpreso più di quanto ci aspettassimo.
- ANC a 4 stadi adattiva
- Driver da 40mm a doppio strato
- Design pieghevole
- Peso contenuto
- Sensori per avvio e pausa automatici
- App Soundcore con HearID
- Autonomia di 50 ore
- Bassi potenziati da elaborazione software
- Autonomia discreta, ma non al top
- LDAC solo su Android
Le Soundcore Space 2 non cercano di fare colpo con un'estetica sopra le righe. Il design è sobrio, quasi volutamente anonimo, e questa scelta si rivela una virtù piuttosto che un limite. Chi le guarda non pensa a cuffie economiche, e chi le indossa si dimentica presto di averle in testa.
Il peso di soli 261 grammi è una delle prime cose che si percepisce. I padiglioni rivestiti in similpelle morbida e l'archetto imbottito distribuiscono la pressione in modo uniforme, rendendo le sessioni di utilizzo prolungate decisamente confortevoli. Niente di quel fastidio latente che certi modelli over-ear iniziano a generare dopo un'ora abbondante.
La struttura pieghevole consente di ridurre l'ingombro in modo significativo: i padiglioni si chiudono verso il basso e le cuffie occupano pochissimo spazio in uno zaino o in una borsa. Per chi è abituato a portarle fuori casa ogni giorno, è un vantaggio concreto.
Una nota di merito va ai comandi fisici: tasti chiari, ben spaziati, con un feedback tattile che non lascia dubbi su cosa si stia premendo. In un panorama dominato da superfici touch dal comportamento spesso imprevedibile, la scelta di Soundcore appare quasi controcorrente. Ma funziona.
I driver da 40mm a doppio strato, con diaframma in seta e materiale metal-ceramico, rappresentano un passo avanti rispetto alla generazione precedente. La risposta nelle frequenze medie e alte è pulita: le voci risultano nitide, gli alti restano sempre sotto la soglia della sibilanza fastidiosa.
Il supporto al codec LDAC consente lo streaming wireless in qualità Hi-Res Audio fino a 24-bit/96kHz, con un bitrate massimo di 990 kbps — circa tre volte il valore del codec SBC standard. In questa fascia di prezzo non è affatto scontato trovarlo.
Va precisato che LDAC è compatibile esclusivamente con dispositivi Android e va abilitato manualmente dall'app Soundcore: su iPhone si rimane a SBC o AAC, senza alternative.
Il punto su cui vale la pena essere onesti riguarda i bassi. Sono presenti, si sentono, ma si percepisce che vengono enfatizzati dall'elaborazione digitale più che dalla capacità fisica dei driver di spostare aria. Per la musica pop, l'hip-hop e l'elettronica il risultato è del tutto accettabile.
Chi preferisce generi che richiedono bassi precisi e controllati — jazz acustico, rock, musica classica — potrebbe notare una certa artificiosità. Non è un difetto grave, ma è un aspetto da sapere prima dell'acquisto.
Questo è il reparto dove le Soundcore Space 2 riservano la sorpresa più grande. Il sistema ANC adattivo a quattro stadi, ottimizzato per le basse frequenze, è capace di gestire in automatico contesti acustici molto diversi tra loro: il traffico urbano, il ronzio dell'ufficio open space, il rumore dei motori in treno o in aereo.
Non serve selezionare nessuna modalità manualmente.
Le cuffie rilevano il contesto e si adattano, con un'efficacia che va ben oltre quello che il prezzo lascerebbe presupporre. Nelle prove in metropolitana e sui treni regionali, il risultato ha sorpreso: l'isolamento percepito si avvicina a quello di prodotti che costano il doppio o il triplo.
Un confronto diretto con le Sony WH-1000XM6 sarebbe fuorviante — quell'ANC appartiene a un'altra categoria di prodotto, e il prezzo riflette questa differenza. Ma nel contesto delle cuffie sotto i 150 euro, le Space 2 si posizionano con grande autorevolezza nella parte alta della classifica.
Da segnalare anche l'AI noise rejection per le chiamate: tre microfoni lavorano insieme a un algoritmo di soppressione del rumore ambientale, con risultati convincenti anche in ambienti molto rumorosi. Chi fa molte telefonate in movimento lo apprezzerà.
L'applicazione Soundcore è uno di quegli elementi che, spesso, fanno la differenza tra un prodotto e un altro a parità di prezzo. Il numero di opzioni disponibili è notevole e, cosa più importante, sono tutte accessibili in modo intuitivo, senza dover navigare tra menu insensati.
Il cuore dell'esperienza è HearID 3.0: un sistema di profilazione uditiva che analizza la risposta dell'orecchio dell'utente e costruisce una curva di equalizzazione personalizzata. Il risultato è un suono calibrato su chi ascolta, non su una media statistica. La regolazione avviene su 22 punti distinti, con la possibilità di affinare ulteriormente il profilo in modo manuale.
C'è spazio anche per la modalità white noise, con quattro ambienti sonori disponibili — pioggia, bufera, parco e ruscello — pensata per chi usa le cuffie durante sessioni di lavoro concentrato o di studio. Una delle aggiunte che sembrano secondarie e invece, una volta scoperte, si rivelano utili con sorprendente frequenza.
50 ore di autonomia dichiarata con ANC attiva, 70 ore con ANC disattivata: sono numeri in crescita rispetto alle 40 e 55 ore della generazione precedente. La funzione di ricarica rapida aggiunge 4 ore di ascolto in soli 5 minuti di collegamento al cavo — utile quando si parte di corsa e ci si accorge all'ultimo momento della batteria scarica.
In una settimana di utilizzo quotidiano con ANC attiva e volume tra il 60 e il 70%, le cuffie non hanno mai richiesto una ricarica urgente. I valori reali si attestano tra le 40 e le 45 ore, leggermente inferiori ai dati di targa ma comunque eccellenti per la categoria.
Va detto, però, che il mercato si è evoluto rapidamente anche su questo fronte. Esistono oggi cuffie con autonomia dichiarata superiore alle 100 ore — come le Nothing Headphone (a) con 135 ore — che rendono i numeri delle Space 2 meno eccezionali in senso assoluto.
Sono comunque molto buone per l'utilizzo quotidiano, ma chi fa dell'autonomia estrema il proprio criterio principale di scelta può trovare alternative più performanti su questo specifico parametro.
Soundcore Space 2
soundcore Space 2 by Anker, Cuffie con Cancellazione Rumore Attiva, Vestibilità Confortevole, 50 Ore di Ascolto, Audio Hi-Res LDAC, Doppie Connessioni, Chiamate Nitide, Bluetooth 6.1, Modalità Nap, Rilevamento Indosso
Le Soundcore Space 2 convincono soprattutto dove conta di più: l'isolamento acustico. Il sistema ANC adattivo a quattro stadi è il dato più sorprendente dell'intera recensione, capace di reggere il confronto con prodotti ben più costosi in contesti di utilizzo reale.
Il peso contenuto, il design pieghevole e la qualità costruttiva sopra le aspettative completano un profilo molto solido. L'app Soundcore con HearID 3.0 aggiunge un livello di personalizzazione che molti competitor non offrono nemmeno a prezzi superiori.
I bassi si fanno sentire, ma l'onestà impone di dire che una parte della loro presenza è frutto di elaborazione digitale più che di capacità fisica dei driver. Non è un problema per la maggior parte degli ascolti quotidiani, ma chi ha orecchio allenato e preferisce generi che richiedono bassi precisi e fisici potrebbe notare la differenza.
L'autonomia, pur ottima in termini assoluti, non è al vertice assoluto di una categoria che si è evoluta rapidamente.
A 129,99 euro, le Soundcore Space 2 sono probabilmente la risposta migliore disponibile oggi per chi vuole cuffie ANC con supporto Hi-Res Audio, un comfort reale da utilizzo prolungato e un'app che non delude.
Non sono cuffie perfette — nessuna lo è a questo prezzo — ma sono curate, efficaci e, soprattutto, oneste: fanno esattamente quello che promettono, senza fronzoli e senza scuse. Per chi non vuole spendere una fortuna e non vuole rinunciare alla qualità, il consiglio è di comprarle senza troppi ripensamenti.
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