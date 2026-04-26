Abbiamo usato le Space 2 in metropolitana, in ufficio, in viaggio. Il risultato ci ha sorpreso più di quanto ci aspettassimo.

Portarsi a casa un paio di cuffie capaci di isolare davvero dal rumore del mondo, senza svenarsi, è da anni uno degli obiettivi più inseguiti da pendolari, lavoratori in open space e chiunque consideri la musica una forma di igiene mentale quotidiana.

La struttura pieghevole consente di ridurre l'ingombro in modo significativo: i padiglioni si chiudono verso il basso e le cuffie occupano pochissimo spazio in uno zaino o in una borsa. Per chi è abituato a portarle fuori casa ogni giorno, è un vantaggio concreto.

Il peso di soli 261 grammi è una delle prime cose che si percepisce. I padiglioni rivestiti in similpelle morbida e l'archetto imbottito distribuiscono la pressione in modo uniforme, rendendo le sessioni di utilizzo prolungate decisamente confortevoli. Niente di quel fastidio latente che certi modelli over-ear iniziano a generare dopo un'ora abbondante.

Le Soundcore Space 2 non cercano di fare colpo con un'estetica sopra le righe. Il design è sobrio, quasi volutamente anonimo, e questa scelta si rivela una virtù piuttosto che un limite. Chi le guarda non pensa a cuffie economiche, e chi le indossa si dimentica presto di averle in testa.

Chi preferisce generi che richiedono bassi precisi e controllati — jazz acustico, rock, musica classica — potrebbe notare una certa artificiosità. Non è un difetto grave, ma è un aspetto da sapere prima dell'acquisto.

Il punto su cui vale la pena essere onesti riguarda i bassi. Sono presenti, si sentono, ma si percepisce che vengono enfatizzati dall'elaborazione digitale più che dalla capacità fisica dei driver di spostare aria. Per la musica pop, l'hip-hop e l'elettronica il risultato è del tutto accettabile.

Va precisato che LDAC è compatibile esclusivamente con dispositivi Android e va abilitato manualmente dall'app Soundcore: su iPhone si rimane a SBC o AAC, senza alternative.

I driver da 40mm a doppio strato , con diaframma in seta e materiale metal-ceramico, rappresentano un passo avanti rispetto alla generazione precedente. La risposta nelle frequenze medie e alte è pulita: le voci risultano nitide, gli alti restano sempre sotto la soglia della sibilanza fastidiosa.

Un confronto diretto con le Sony WH-1000XM6 sarebbe fuorviante — quell'ANC appartiene a un'altra categoria di prodotto, e il prezzo riflette questa differenza. Ma nel contesto delle cuffie sotto i 150 euro, le Space 2 si posizionano con grande autorevolezza nella parte alta della classifica.

Le cuffie rilevano il contesto e si adattano, con un'efficacia che va ben oltre quello che il prezzo lascerebbe presupporre. Nelle prove in metropolitana e sui treni regionali, il risultato ha sorpreso: l'isolamento percepito si avvicina a quello di prodotti che costano il doppio o il triplo.

Questo è il reparto dove le Soundcore Space 2 riservano la sorpresa più grande. Il sistema ANC adattivo a quattro stadi , ottimizzato per le basse frequenze, è capace di gestire in automatico contesti acustici molto diversi tra loro: il traffico urbano, il ronzio dell'ufficio open space, il rumore dei motori in treno o in aereo. Non serve selezionare nessuna modalità manualmente.

App e personalizzazione VOTO: 8

L'applicazione Soundcore è uno di quegli elementi che, spesso, fanno la differenza tra un prodotto e un altro a parità di prezzo. Il numero di opzioni disponibili è notevole e, cosa più importante, sono tutte accessibili in modo intuitivo, senza dover navigare tra menu insensati.

Il cuore dell'esperienza è HearID 3.0: un sistema di profilazione uditiva che analizza la risposta dell'orecchio dell'utente e costruisce una curva di equalizzazione personalizzata. Il risultato è un suono calibrato su chi ascolta, non su una media statistica. La regolazione avviene su 22 punti distinti, con la possibilità di affinare ulteriormente il profilo in modo manuale.

C'è spazio anche per la modalità white noise, con quattro ambienti sonori disponibili — pioggia, bufera, parco e ruscello — pensata per chi usa le cuffie durante sessioni di lavoro concentrato o di studio. Una delle aggiunte che sembrano secondarie e invece, una volta scoperte, si rivelano utili con sorprendente frequenza.