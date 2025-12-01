Libero
Soundcore P30i: gli auricolari Bluetooth sono un affare low cost su Amazon

Con l'offerta in corso su Amazon è possibile acquistare le Soundcore P30i con un prezzo super: si tratta di un affare low cost valido per la Settimana del Black Friday

Soundcore P30i Soundcore

In sintesi

  • Soundcore P30i in offerta Black Friday a 25,99 €: minimo storico su Amazon, disponibili in più colorazioni e con un rapporto qualità/prezzo tra i migliori della categoria.
  • TWS complete con ANC e grande autonomia: cancellazione del rumore fino a 42 dB, modalità Trasparenza, driver da 10 mm con BassUp, 10 ore di ascolto (fino a 45 ore con custodia) e ricarica rapida.

Le offerte di Amazon del Black Friday, che terminano oggi 1° dicembre, sono l’occasione giusta per acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e con un prezzo minimo storico, per un risparmio garantito.

La soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata dalle Soundcore P30i. Si tratta di auricolari Bluetooth di tipo in-ear che vengono proposti con un prezzo scontato a 25,99 euro e con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni.

Si tratta di un prodotto di ottima fattura e che, nonostante il prezzo contenuto, può offrire prestazioni in linea con modelli di fascia superiore. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo e può essere sfruttata premendo sul box qui di sotto.

Soundcore P30i: la scheda tecnica

Le Soundcore P30i sono la scelta giusta per un paio di cuffie true wireless. Si tratta di auricolari Bluetooth in-ear con possibilità di sfruttare la cancellazione del rumore, fino a 42 dB. Da segnalare la possibilità di sfruttare anche la Modalità Trasparenza che consente all’utente di ascoltare cosa accade intorno a sé.

Grazie ai driver da 10 mm e alla tecnologia BassUp, inoltre, gli auricolari possono garantire prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo. Da non sottovalutare è l’autonomia: le cuffie TWS, infatti, possono garantire fino a 10 ore di ascolto e fino a 45 ore considerando anche la carica aggiuntiva della custodia. C’è anche il supporto alla ricarica rapida che permette di ottenere 2 ore di autonomia con 10 minuti di ricarica.

Soundcore P30i: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare le Soundcore P30i con un prezzo ridotto fino a 25,99 euro (a fronte di un listino di 49,99 euro) e con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Il modello è ora disponibile al minimo storico e rappresenta uno dei "best buy" del momento per tutti gli utenti alla ricerca di un paio di cuffie true wireless di alta qualità. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto, scegliere la colorazione desiderata tra quelle in offerte, e completare l’acquisto.

