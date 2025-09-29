Soundcore Boom 2, sconto del 35% per lo speaker bluetooth impermeabile da 80W

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi una cassa Bluetooth portatile potente, resistente e pronta a seguire ogni avventura, la Soundcore Boom 2 è una soluzione da puntare oggi su Amazon. L’offerta applica uno sconto del 35% e porta il prezzo a 84,99€. Qui trovi il link diretto all’offerta per chiudere l’acquisto in un attimo.

Il "best buy" nasce da un mix di elementi difficili da trovare a questa cifra: 80W di spinta con BassUp 2.0, profilo 2.1 stereo con subwoofer dedicato, autonomia fino a 24 ore e certificazione IPX7 impermeabile e galleggiante. A completare il pacchetto ci sono EQ personalizzato via app, PartyCast 2.0 per connettere oltre 100 speaker, USB-C e luci LED per animare l’atmosfera.

Soundcore Boom 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Soundcore Boom 2 è in offerta a 84,99€ con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato. Tradotto in termini pratici, significa un risparmio di circa 45€ rispetto al prezzo di listino calcolato sulla percentuale indicata.

Un prezzo che rende la cassa estremamente appetibile per chi desidera un diffusore 2.1 portatile con tanta pressione sonora, buona autonomia e protezione IPX7 per utilizzo senza pensieri in spiaggia, piscina, campeggio e giardino.

L’offerta punta su un pacchetto ricco anche sul fronte della fruibilità quotidiana: ricarica USB-C, luce LED integrata per creare l’atmosfera e dotazione che include cavo C–C per partire subito. Se l’idea è organizzare una festa, la modalità PartyCast 2.0 consente di collegare in wireless più diffusori per amplificare copertura e volume.

Soundcore Boom 2: le caratteristiche tecniche

Il cuore della Soundcore Boom 2 è un sistema 2.1 stereo composto da un subwoofer da 40W e due tweeter da 10W ciascuno, per un totale che arriva fino a 80W con BassUp 2.0. Il subwoofer "racetrack" maggiorato fornisce più profondità e controllo sui bassi, mentre il crossover intelligente mantiene equilibrio e chiarezza sulle alte frequenze, ideale tanto per musica elettronica e hip hop quanto per pop e rock.

La cassa è pensata per l’uso outdoor: certificazione IPX7 che la rende impermeabile e galleggiante, perfetta per pool party e giornate in riva al mare. L’autonomia dichiarata fino a 24 ore permette di coprire un’intera giornata senza ricarica e, grazie al power bank integrato, puoi dare energia allo smartphone quando serve. La connettività è Bluetooth con portata fino a 10 metri e il controllo avviene anche via app con EQ personalizzato per modellare il suono secondo i tuoi gusti.

Per chi vuole creare un sistema multi-speaker, la PartyCast 2.0 consente di collegare 100+ speaker compatibili per sincronizzare musica e luci, trasformando il giardino in una vera pista. L’effetto LED integrato aggiunge scenografia all’ascolto, mentre la ricarica USB-C semplifica la gestione quotidiana. È compatibile con smartphone, tablet e computer, e nella confezione trovi speaker e cavo C–C pronti all’uso.

Sul piano fisico, la Boom 2 in colore Nero misura circa 29,6 × 10,1 × 18,5 cm per 1,66 kg, con impedenza 3 Ohm e driver da 4,72 pollici. È una soluzione ben bilanciata tra portabilità, potenza e robustezza, firmata Soundcore (produttore Anker, modello A3138), pensata per chi cerca un audio pieno e configurabile, capace di adattarsi dal balcone alla spiaggia con la stessa naturalezza.

