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Amazon, sconto imperdibile del 46% sulla soundbar all‑in‑one

Sconto del 46% e app con EQ avanzati. All‑in‑one con sub integrato e Bluetooth 5.4. Scopri l’offerta e approfitta subito.

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Redazione

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Soundbar ULTIMEA Poseidon M20 Pro con subwoofer integrato su Amazon Amazon

L’offerta di oggi punta i riflettori su ULTIMEA Poseidon M20 Pro, una soundbar all‑in‑one 2.1 con subwoofer integrato pensata per TV, PC e giochi. Il prezzo crolla con uno sconto del 46%, rendendola una proposta molto interessante per migliorare l’audio domestico senza complicazioni e con ingombri ridotti.

ULTIMEA Poseidon M20 Pro

ULTIMEA Poseidon M20 Pro

65,15 €119,99 € -54,84 € (46%)

L’architettura 2.1 canali con subwoofer da 3 pollici e porte bass reflex garantisce bassi più pieni e maggiore coinvolgimento. Grazie all’app Ultimea puoi gestire equalizzazione, profili sonori e aggiornamenti OTA con grande semplicità; sono disponibili 121 preset su quattro preferenze (Bassi, Pop, Classica, Rock) e un EQ a 10 bande con modalità dedicate per Film, Musica, Voce, Sport, Giochi e Notte. Completa il quadro la connettività Bluetooth 5.4 per streaming stabile e l’uscita SUB OUT per chi desidera aggiungere un sub attivo.

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ULTIMEA Poseidon M20 Pro in offerta su Amazon: sconto del 46%

Oggi ULTIMEA Poseidon M20 Pro scende a 65,15€, un taglio che vale il 46% rispetto al prezzo di listino. In una frase: puoi portarti a casa la comodità di una soundbar tutto‑in‑uno con sub integrato e controlli avanzati a una cifra davvero accessibile.

Se vuoi approfittarne subito, puoi portarti a casa il ULTIMEA Poseidon M20 Pro a soli 65,15€. La proposta si distingue per la ricca dotazione software e la versatilità di collegamento che semplificano l’uso in salotto o sulla scrivania.

La soundbar ULTIMEA con il subwoofer integrato e il Bluetooth 5.4

Il design all‑in‑one con doppi altoparlanti e subwoofer integrato mette al centro la praticità: bassi più profondi e un suono corposo senza unità esterne aggiuntive. La tecnologia BassMX ottimizza le frequenze basse, mentre il formato compatto si adatta facilmente sotto la TV o al montaggio a parete.

L’app Ultimea è il valore aggiunto: oltre agli aggiornamenti OTA, offre 121 preset e un equalizzatore a 10 bande con sei modalità mirate (Film, Musica, Voce, Sport, Giochi, Notte) più la funzione Personalizza per cucire l’audio sul tuo ambiente. La potenza di picco arriva a 132W, più che sufficiente per migliorare la scena sonora di TV e PC.

Capitolo connessioni: oltre al Bluetooth 5.4 per uno streaming rapido e stabile, trovi ingressi ottico, AUX e USB. L’uscita SUB OUT consente di collegare un subwoofer attivo esterno se vuoi spingere ulteriormente i bassi. Una soluzione completa e flessibile per film, musica e sessioni di gioco.

ULTIMEA Poseidon M20 Pro

ULTIMEA Poseidon M20 Pro

65,15 €119,99 € -54,84 € (46%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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