Soundbar Samsung, solo oggi con un'offerta aggressiva: prezzo crollato

La soundbar Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 44% e risparmi 100 euro. Audio da cinema e facile da installare.

Samsung

Per trasformare il salotto della propria abitazione in un piccolo cinema privato non bisogna spendere cifre esagerate, ma basta semplicemente trovare l’offerta giusta al momento giusto. Come quella disponibile da oggi per la soundbar Samsung Serie B con audio a 2.1 canali. Modello medio di gamma che trovi su Amazon con un super sconto del 44% e la paghi praticamente la metà, con un risparmio di 100 euro. Una soundbar formata da un altoparlante centrale e da un subwoofer che assicura bassi profondi e un’ottima qualità del suono. Dotata di tecnologie sonore avanzate e si collega facilmente con qualsiasi smart TV. Un’offerta che non devi assolutamente farti sfuggire.

Soundbar Samsung Serie B 109,49 € -27% 149,90 € Risparmi 40,41 € Acquista su Amazon

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Soundbar Samsung: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta decisamente aggressiva che rende la soundbar Samsung Serie B uno dei migliori accessori per il tuo smart TV. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 129 euro con uno sconto del 44% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 100 euro e puoi anche pagarla a rate con Cofidis.

La disponibilità del prodotto è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Soundbar Samsung: le caratteristiche tecniche

Una soundbar completa e con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. La Sasmung HW-B46CF/ZF offre un sistema audio completo a 2.1 canali, composto dalla barra principale e da un subwoofer wireless dedicato, per bassi più profondi e ricchi senza dover collegare alcun cavo aggiuntivo. Grazie a Dolby Audio e DTS Virtual:X, la soundbar crea un audio surround 3D spaziale, senza bisogno di altoparlanti con emissione verso l’alto.

Tra le modalità sonore disponibili troviamo la funzione Bass Boost, che amplifica le basse frequenze per un ascolto più incisivo, e l’Adaptive Sound Lite, che riconosce il tipo di contenuto e adatta automaticamente le impostazioni audio per distinguere meglio voci e suoni. Non manca la modalità Voice Enhance per una maggiore chiarezza dei dialoghi, la Modalità notturna per un ascolto contenuto senza disturbare chi dorme, e la Modalità Gioco, che ottimizza automaticamente l’audio e sfrutta la tecnologia di eliminazione della diafonia per individuare con precisione la posizione dei nemici.

Sul fronte della connettività, la soundbar dispone di una porta HDMI eARC, di un ingresso ottico e del Bluetooth 4.2, oltre al supporto per la riproduzione musicale via USB. Se abbinata a una TV Samsung compatibile con il Bluetooth, la soundbar può essere collegata in modalità wireless e controllata direttamente con l’unico telecomando del televisore, per gestire alimentazione, volume ed effetti sonori senza bisogno di un secondo telecomando. Occupa poco spazio ed è facile da collegare a qualsiasi smart TV. L’acquisto perfetto per trasformare il tuo salotto in una piccolo cinema privato.

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Ecco 5 soundbar in promo da oggi su Amazon.

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