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La soundbar Samsung HW-QS750F/ZF con 10 speaker, audio a 5.1.3 canali e DTS Virtual:X è in offerta con uno sconto del 29%.

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Dialoghi e colonne sonore non sempre restituiscono l’impatto desiderato quando si guarda un film o si gioca in casa. La Samsung Soundbar HW-QS750F/ZF è disponibile con uno sconto del 29%.

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La configurazione a 5.1.3 canali, con altoparlanti anteriori, subwoofer e canali up-firing, è pensata per accompagnare la visione con un suono più coinvolgente. La soundbar integra 10 speaker e supporta DTS Virtual:X; sui TV Samsung è disponibile anche Dolby Atmos wireless. La struttura convertibile permette di ottimizzare l’audio in base alla posizione di installazione, mentre Q-Symphony sincronizza la soundbar con un televisore Samsung compatibile.

Samsung Soundbar HW-QS750F/ZF in offerta: sconto del 29%

Se vuoi arricchire l’audio di film, programmi e giochi, questa soundbar Samsung è proposta a 283,90 euro, con uno sconto del 29%. La configurazione a 5.1.3 canali include cinque altoparlanti anteriori, un subwoofer e due canali up-firing; il subwoofer separato è indicato per bassi più ricchi. Il prezzo di altri prodotti della stessa fascia, le opzioni di pagamento a rate, l’eventuale disponibilità di coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime e i tempi di reso non sono specificati nelle informazioni disponibili.

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La soundbar Samsung con 10 speaker e audio a 5.1.3 canali

Per chi cerca un audio più articolato per l’intrattenimento domestico, la dotazione offre diverse funzioni da considerare:

Audio a 5.1.3 canali e 10 speaker : i canali anteriori, il subwoofer e quelli up-firing contribuiscono a creare un ascolto più coinvolgente durante film e programmi.

: i canali anteriori, il subwoofer e quelli up-firing contribuiscono a creare un ascolto più coinvolgente durante film e programmi. Dolby Atmos wireless sui TV Samsung e DTS Virtual:X : consentono di sfruttare formati ed effetti surround indicati per ampliare l’esperienza sonora. La compatibilità Dolby Atmos wireless è riferita ai televisori Samsung.

: consentono di sfruttare formati ed effetti surround indicati per ampliare l’esperienza sonora. La compatibilità Dolby Atmos wireless è riferita ai televisori Samsung. Q-Symphony e Sound Grouping : la sincronizzazione con un TV Samsung e quella degli altoparlanti posteriori compatibili aiutano a coordinare l’audio tra i componenti.

: la sincronizzazione con un TV Samsung e quella degli altoparlanti posteriori compatibili aiutano a coordinare l’audio tra i componenti. SpaceFit Sound Pro : calibra l’audio e ottimizza i bassi in base allo spazio, così da adattare l’ascolto all’ambiente.

: calibra l’audio e ottimizza i bassi in base allo spazio, così da adattare l’ascolto all’ambiente. Game Mode Pro e HDMI eARC : la modalità di gioco propone effetti sonori 3D; HDMI eARC è indicato per mantenere invariata la qualità audio.

: la modalità di gioco propone effetti sonori 3D; HDMI eARC è indicato per mantenere invariata la qualità audio. Installazione flessibile: il design convertibile ottimizza il suono in base alla posizione; nella confezione sono inclusi telecomando e staffa da muro. Lo speaker principale misura 116 x 5,1 x 12 cm e pesa 4,4 kg.

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FAQ La Samsung Soundbar HW-QS750F/ZF supporta Dolby Atmos wireless? Sì, Dolby Atmos wireless è indicato per l’uso con TV Samsung. Quanti canali audio offre la soundbar? La configurazione è a 5.1.3 canali e include cinque altoparlanti anteriori, un subwoofer e due canali up-firing. La soundbar può essere installata a parete? Nella confezione è inclusa una staffa da muro; il prodotto è inoltre convertibile per ottimizzare il suono in base alla posizione. Quali sono le dimensioni dello speaker principale? Lo speaker principale misura 116 x 5,1 x 12 cm e pesa 4,4 kg.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.