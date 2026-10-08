Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La soundbar Samsung HW-B400F/ZF Serie B con 4 speaker, woofer integrato e modalità Night Mode oggi con il 47% di sconto e costa pochissimo.

Amazon

Film, serie TV e partite viste solo con gli altoparlanti integrati della TV perdono buona parte dell’impatto: dialoghi poco chiari, bassi quasi assenti e volume che non riempie la stanza. Con la Samsung Soundbar HW-B400F/ZF Serie B puoi dare una svolta all’audio del tuo salotto grazie a uno sconto del 47% che rende l’upgrade decisamente più accessibile.

Samsung Soundbar HW-B400F/ZF Serie B 79,00 € -47% 149,00 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Questa soundbar compatta offre 4 speaker e audio a 2.0 canali con woofer integrato, pensato per dare più corpo ai bassi senza dover aggiungere un subwoofer esterno. Grazie alle tecnologie Surround Sound Expansion e Voice Enhance Mode, il suono viene proiettato in più direzioni e le voci risultano più nitide, così segui dialoghi e commenti sportivi senza dover alzare continuamente il volume.

Samsung Soundbar HW-B400F in offerta: sconto del 47% su Amazon

In questo momento su Amazon puoi trovare la Samsung Soundbar HW-B400F/ZF Serie B con un consistente sconto del 47%, a soli 79,00€, una cifra particolarmente interessante per una barra audio con woofer integrato e funzioni avanzate come Surround Sound Expansion e Night Mode. Se cerchi una soluzione semplice per migliorare l’audio della TV senza spendere quanto un impianto home theatre, questa proposta rappresenta una delle opzioni più accessibili nella sua fascia. Inoltre, il Samsung Soundbar HW-B400F/ZF Serie B è disponibile con uno sconto del 47%, ideale per approfittare subito del ribasso.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta sulla Samsung Soundbar HW-B400F/ZF

La soundbar Samsung con il woofer integrato e la modalità Night Mode

Se guardi spesso contenuti in streaming o partite in serata, una barra audio compatta con funzioni intelligenti può rendere l’esperienza più coinvolgente senza disturbare chi dorme nelle stanze vicine. La Samsung Soundbar HW-B400F/ZF Serie B nasce proprio per questo tipo di utilizzo quotidiano.

4 speaker con audio a 2.0 canali : la distribuzione del suono è più ampia e avvolgente rispetto agli altoparlanti della TV, così dialoghi, effetti e colonne sonore risultano molto più immersivi.

: la distribuzione del suono è più ampia e avvolgente rispetto agli altoparlanti della TV, così dialoghi, effetti e colonne sonore risultano molto più immersivi. Woofer integrato per bassi più potenti : niente subwoofer separato in giro per il salotto, ma comunque bassi più pieni e profondi per film, musica e gaming.

: niente subwoofer separato in giro per il salotto, ma comunque bassi più pieni e profondi per film, musica e gaming. Surround Sound Expansion : il suono viene proiettato sia orizzontalmente sia verticalmente, dando l’impressione che l’audio arrivi da più direzioni e migliorando la sensazione di surround.

: il suono viene proiettato sia orizzontalmente sia verticalmente, dando l’impressione che l’audio arrivi da più direzioni e migliorando la sensazione di surround. Voice Enhance Mode : enfatizza le frequenze della voce per rendere più chiari i dialoghi, ideale per chi fa fatica a capire le parole quando ci sono molti effetti sonori.

: enfatizza le frequenze della voce per rendere più chiari i dialoghi, ideale per chi fa fatica a capire le parole quando ci sono molti effetti sonori. Night Mode : comprime i bassi e riduce i decibel complessivi, così puoi continuare a guardare la TV anche a tarda ora senza disturbare i vicini o chi dorme in casa.

: comprime i bassi e riduce i decibel complessivi, così puoi continuare a guardare la TV anche a tarda ora senza disturbare i vicini o chi dorme in casa. Connessione Bluetooth e compatibilità con telecomando TV Samsung : colleghi la soundbar senza cavi audio ingombranti e puoi gestire volume e funzioni principali direttamente dal telecomando della tua TV Samsung.

: colleghi la soundbar senza cavi audio ingombranti e puoi gestire volume e funzioni principali direttamente dal telecomando della tua TV Samsung. Design compatto e montaggio a muro: con dimensioni contenute (103 x 5,9 x 10,5 cm) e staffa da muro inclusa, si integra facilmente sotto la TV in qualsiasi soggiorno.

Samsung Soundbar HW-B400F/ZF Serie B 79,00 € -47% 149,00 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta subito dell’offerta lampo sulla Samsung Soundbar HW-B400F/ZF Serie B: sconto del 47% valido fino ad esaurimento scorte.

FAQ La Samsung Soundbar HW-B400F ha un subwoofer esterno? No, la Samsung Soundbar HW-B400F integra il woofer direttamente nel corpo principale, senza subwoofer separato. Posso collegare la Samsung Soundbar HW-B400F alla TV via Bluetooth? Sì, la soundbar supporta la connessione Bluetooth per collegarsi in wireless alla TV compatibile. La Samsung Soundbar HW-B400F è compatibile con il telecomando della TV Samsung? Sì, è compatibile con il telecomando delle TV Samsung, così puoi gestire volume e funzioni principali da un solo telecomando. La Samsung Soundbar HW-B400F può essere montata a muro? Sì, nella confezione è inclusa una staffa da muro per installare la soundbar sotto la TV.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.